Voluntarios abrirán la Casa del Belén de Elche ante la falta de conserje

El Museo Casa del Belén de Elche abrirá hoy sus puertas a partir de las 10 de la mañana pero con un objetivo claro: recoger las inscripciones para los talleres que organiza la Asociación de Belenistas ilicitana. La reapertura será momentánea y sin fecha para volverse firme. A su vez, el motivo del cierre aún no se ha solventado, puesto que sigue faltando personal para la atención del servicio municipal; concretamente se está esperando la contratación de un bedel. La concejala de Festejos, Inma Mora, así lo confirmaba este miércoles en rueda de prensa: "En breve, esta persona estará ya en su puesto de trabajo". Pero "en breve" es una medida de tiempo totalmente interpretable.

A la pregunta de "¿cuándo podrá entrar a trabajar un conserje en el Museo Casa del Belén?", la respuesta de la edil responsable era clara: "No lo puedo asegurar, todo depende de las listas de trabajo, de las convocatorias...". E insistía Mora: "Ojalá pudiera tener una respuesta firme para decir que contaremos con el bedel mañana o pasado, pero no es así".

¿Apertura definitiva?

Y, otra cuestión: "¿Cuándo se abrirá esta instalación?": "A partir de este mismo jueves estará abierta con personal de la Asociación de Belenistas, para que puedan hacer entrega de las inscripciones para los diferentes cursos de creación de belenes que se van a realizar desde la entidad". Si se entregan suficientes hojas a interesados, el museo ya no abrirá por la tarde ni el siguiente día, según fuentes de la asociación. Su presidente afirmaba que los asociados que estén repartiendo inscripciones solo tendrán en funcionamiento la planta baja, con lo que quería decir que no estaban para ir mostrando el museo sino para su tarea de reparto.

El Museo Casa del Belén de Elche está cerrado desde principios de agosto / Áxel Álvarez

Como reconocía la edil de Festejos, la Casa del Belén de Elche está cerrada desde principios de agosto -con la excepción de la "Noche en Blanco"-. Antes de los días centrales de las pasadas fiestas patronales, el museo clausuró sus puertas sin dar explicaciones. La instalación, que abrió a finales de 2013 (bajo el Gobierno de la popular Mercedes Alonso), con la colaboración de la Asociación de Belenistas de Elche, reabre ahora momentáneamente. De hecho, la misma tarde de este jueves o el viernes, las puertas podrían volver a cerrarse, según señalaban fuentes de la entidad.

El recinto se ha cerrado dos veces más desde su puesta en marcha. Una de las veces fue por la pandemia de 2020 y la otra se debió a unas posteriores reformas en 2021, que mantuvieron las puertas cerradas varios meses.

Como ya advirtió INFORMACIÓN, los talleres de confección de belenes que ofrece cada año la asociación están muy próximos a comenzar y en estas fechas era costumbre de muchos aficionados acudir a la Casa del Belén para presentar las hojas de inscripción.

Programación de actos de la Asociación de Belenistas de Elche

La edil de Festejos anunciaba que se había iniciado el proceso para contratar un bedel para la Casa del Belén en la rueda de prensa donde la Asociación de Belenistas de Elche presentaba su completa programación para las fiestas navideñas de 2025, que incluirá talleres, exposiciones, concursos, la inauguración del Belén municipal en la Glorieta y el tradicional Pregón de la Navidad, que este año correrá a cargo del periodista deportivo Pepe Morago. La concejala de Festejos, Inma Mora, y el presidente del colectivo, Francisco Guilabert, detallaron las actividades previstas. "Próximamente podremos ver una verdadera obra de arte en la plaza de la Glorieta con ese Belén municipal”, destacó Mora, quien agradeció “la gran labor y el gran trabajo que hacen durante todo el año” los miembros de la entidad.

Guilabert explicó que la programación arranca el lunes 3 de noviembre con los cursillos de belenismo, una actividad que se prolongará hasta el día 9 en la sala Kursaal del Gran Teatro. Del 3 al 7 del mes que viene se impartirán las clases para adultos, en horario de 18 a 21 horas, mientras que los días 8 y 9 será el turno de los más pequeños. En total, se ofertan 50 plazas para mayores y 50 para niños, limitadas por cuestiones de espacio. Las inscripciones podrán recogerse a partir de este jueves 30 de noviembre a las 10 horas en el Museo de la Casa del Belén, con un máximo de dos por persona.

Belén municipal de la Glorieta el día de la inauguración del pasado año / Matías Segarra

El 12 de noviembre, a las 20 horas en el salón de plenos, tendrá lugar la presentación del pregonero de la Navidad, que este año será José Jiménez Morago, “Pepe Morago”, periodista de deportes. En ese mismo acto se presentará la 24ª edición de la revista “Pandereta”, cuya portada ha sido diseñada por Begoña Pérez, con una imagen de la Natividad. También se dará a conocer el cartel de la Navidad, elaborado a partir de una fotografía de un nacimiento ilicitano. Como novedad, la asociación ha editado tarjetas de felicitación con imágenes de sus belenes, que podrán recogerse gratuitamente en el Museo Casa del Belén a partir de ese día.

Asimismo, desde el 12 de noviembre se abrirá el plazo para participar en el 37º Concurso de Belenes, cuyas inscripciones estarán disponibles en la web www.belenelche.com. Los interesados deberán descargar el impreso y entregarlo cumplimentado en el museo Casa del Belén, lo cual puede indicar que los responsables esperan que a mediados del próximo mes ya esté solucionado el problema de falta de personal. O no, porque también es cierto que el Ayuntamiento puede volver a contar con los belenistas para actúen como conserjes.

Inauguración del Belén municipal y concurso de figuras

El Belén municipal se inaugurará el sábado 6 de diciembre a las 19 horas en la Glorieta, con apertura al público media hora después. “El año pasado pasaron 130.000 personas por el Belén, todo un récord de asistencia”, recordó Guilabert. Tras el acto, se celebrará en el Gran Teatro el Pregón de la Navidad, a cargo de Morago, acompañado por una actuación del Coro y Orquesta de la UNED de Elche y el Coro de Voces Blancas de la Escuela de Música y Canto, dirigidos por Manuel Ramos. Las entradas gratuitas para asistir al pregón se podrán recoger en el Museo Casa del Belén.

El alcalde de Elche durante la inauguración del belén municipal del pasado año / Matías Segarra

Entre las actividades más originales figura el concurso para localizar las figuras escondidas en el Belén, que este año incorpora una cuarta imagen, la del patrón de los zapateros, San Crispín, junto a las tradicionales de la Dama de Elche, el guardacostas Cantó y el peregrino del Camino de Santiago. Para participar, habrá que identificar las figuras y enviar un mensaje privado al Facebook de la asociación. El 29 de diciembre se realizará el sorteo entre los acertantes y se entregará un nacimiento artesanal como premio.

Nacimiento para tocar

Además, como novedad, la asociación ha colaborado con la ONCE para crear un pequeño nacimiento táctil que se instalará desde el 9 de diciembre en la sede de la organización, en la calle Antonio Sempere, con el objetivo de que las personas con discapacidad visual puedan “tocar las figuras”.

El 29 de diciembre a las 10 horas, el Centro de Congresos Ciutat d’Elx acogerá la entrega de trofeos del Concurso de Belenes y del certamen de figuras. Los ganadores se publicarán en medios de comunicación y en el tablón del Museo Casa del Belén.

El Belén municipal podrá visitarse hasta el 18 de enero, fecha en la que comenzará su desmontaje. “Lo que deseamos es que la gente disfrute del Belén municipal que tiene Elche”, concluyó Guilabert, quien agradeció el apoyo del Ayuntamiento y los patrocinadores, recordando que el montaje moviliza a unas 25 o 30 personas.