Fiestas
Crevillent celebra con una gala el 60 aniversario de sus Moros y Cristianos
La Orquesta Montecarlo ofrecerá un concierto especial el 8 de noviembre en la Casa de Cultura con sorteo de un crucero entre los asistentes
La Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos de Crevillent conmemorará su 60 aniversario con una gran gala musical que tendrá lugar el sábado 8 de noviembre a las 19 horas en el Auditorio de la Casa de Cultura. El evento contará con la actuación de la Orquesta Montecarlo y promete una velada llena de música y emoción.
Las invitaciones, con un donativo de 8 euros, podrán retirarse a partir del 25 de octubre en el Casal Fester (de lunes a jueves, de 18.30 a 20.30 horas) o solicitarlas por correo electrónico en morosicristianscrevillent@gmail.com. También estarán disponibles en la Agencia de Viajes El Puntal (de lunes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.00) o a través del correo info@viatgeselpuntal.com.
Sorteo del crucero
Además, la organización recuerda que no debe tirarse la invitación, ya que el número asignado permitirá participar en un sorteo de un crucero por el Mediterráneo para dos personas a bordo del MSC Seaview, gentileza de Viatges El Puntal Experience.
La entidad festera invita a todos los crevillentinos a sumarse a esta celebración histórica que conmemora seis décadas de tradición, música y sentimiento festero.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento de Elche pone a un jardín el nombre del empresario y emprendedor Rafael Bernabéu
- Fallece el empresario y expresidente del Elche Diego Quiles
- Más de 2.500 firmas contra la construcción de un apartahotel a metros del parapente en Santa Pola
- Elche revive su espíritu medieval entre nómadas, gaitas y sueños cervantinos
- De Eurovisión y Juego de Tronos a servir de inspiración a los alumnos del instituto de Carrús
- ¿Por qué huele a vómito?': esta es la queja que circula en Elche en el arranque del fin de semana
- Un documental cuenta cómo la fábrica de un empresario de Elche renació desde el barro tras la dana
- El ciberataque de Elche deja una catarata de intentos de ciberestafas a concejales y funcionarios, incluso de sextorsión