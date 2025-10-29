Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crevillent celebra con una gala el 60 aniversario de sus Moros y Cristianos

La Orquesta Montecarlo ofrecerá un concierto especial el 8 de noviembre en la Casa de Cultura con sorteo de un crucero entre los asistentes

Embajada al Rey Don Jaime en el último día de las fiestas celebradas en Crevillent a primeros de mes

Embajada al Rey Don Jaime en el último día de las fiestas celebradas en Crevillent a primeros de mes / Áxel Álvarez

V. L. Deltell

La Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos de Crevillent conmemorará su 60 aniversario con una gran gala musical que tendrá lugar el sábado 8 de noviembre a las 19 horas en el Auditorio de la Casa de Cultura. El evento contará con la actuación de la Orquesta Montecarlo y promete una velada llena de música y emoción.

Embajada al Rey Don Jaime en las últimas fiestas de Moros y Cristianos de Crevillent

Embajada al Rey Don Jaime en las últimas fiestas de Moros y Cristianos de Crevillent / Áxel Álvarez

Las invitaciones, con un donativo de 8 euros, podrán retirarse a partir del 25 de octubre en el Casal Fester (de lunes a jueves, de 18.30 a 20.30 horas) o solicitarlas por correo electrónico en morosicristianscrevillent@gmail.com. También estarán disponibles en la Agencia de Viajes El Puntal (de lunes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.00) o a través del correo info@viatgeselpuntal.com.

Sorteo del crucero

Además, la organización recuerda que no debe tirarse la invitación, ya que el número asignado permitirá participar en un sorteo de un crucero por el Mediterráneo para dos personas a bordo del MSC Seaview, gentileza de Viatges El Puntal Experience.

Toma del castillo por las tropas del Rey Don Jaime en las últimas fiestas de Moros y Cristianos de Crevillent

Toma del castillo por las tropas del Rey Don Jaime en las últimas fiestas de Moros y Cristianos de Crevillent / Áxel Álvarez

La entidad festera invita a todos los crevillentinos a sumarse a esta celebración histórica que conmemora seis décadas de tradición, música y sentimiento festero.

