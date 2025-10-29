Crevillent quiere que sus fiestas del Ángel y la Salud sean Bien de Relevancia Local

El Ayuntamiento de Crevillent reafirma su compromiso con la preservación del patrimonio cultural y la mejora de los servicios municipales. El pleno celebrado la noche del martes aprobó por unanimidad la incoación de los expedientes para solicitar a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte la declaración de Bien de Relevancia Local (BRL) de las Fiestas en honor a la Virgen de la Salud y de las Fiestas del Santo Ángel de la Guarda, dos de las celebraciones más arraigadas del municipio. La alcaldesa, Lourdes Aznar Miralles, agradeció el consenso mostrado por todos los grupos políticos y destacó que “el Ayuntamiento debe velar por que las tradiciones y nuestro patrimonio cultural no se pierdan y es merecida esta aprobación por unanimidad”.

Protección del patrimonio inmaterial crevillentino

La edil de Cultura, Mónica San Emeterio Gil, explicó que esta decisión supone “un paso decisivo en la protección del patrimonio cultural inmaterial del municipio”, garantizando así la conservación y difusión de las tradiciones locales.

Las Fiestas de la Virgen de la Salud, que datan de 1902, son una de las manifestaciones más populares de Crevillent. Cada año, centenares de vecinos acompañan en procesión a la imagen por las calles en una muestra de fe y emoción colectiva. Según el informe técnico incluido en el expediente, esta festividad “constituye una singular manifestación de la cultura tradicional valenciana, con un fuerte componente simbólico y con valores históricos, artísticos, patrimoniales, musicológicos e identitarios”.

Durante el pleno de este martes por la noche se dedicó un minuto de silencio a las víctimas de la dana de Valencia / INFORMACIÓN

Además de la procesión, el programa incluye pasacalles, conciertos, actos pirotécnicos y competiciones deportivas, coordinadas por la Asociación de Fiestas de la Virgen de la Salud y el propio Ayuntamiento, que trabajan de forma conjunta para mantener viva esta tradición centenaria.

Las Fiestas del Santo Ángel, símbolo del barrio de El Ángel

El Pleno también aprobó incoar el expediente para que las Fiestas del Santo Ángel de la Guarda, que se celebran desde 1901 en el barrio de El Ángel, obtengan la declaración de Bien de Relevancia Local. Estas fiestas, profundamente enraizadas en la historia y la identidad crevillentina, destacan por su valor histórico, religioso, etnológico y gastronómico, así como por la alta participación vecinal en todos los actos.

Entre las actividades más representativas figuran la procesión del Santo Ángel, las verbenas populares, las cenas vecinales, los pasacalles de gigantes y cabezudos y la tradicional presentación de los niños al Santo Ángel. El informe técnico señala que esta festividad “constituye una manifestación cultural de gran relevancia que refleja la vida, la fe y las costumbres del pueblo de Crevillent”, justificando la necesidad de protegerla.

La Asociación de Fiestas y la Cofradía del Santo Ángel de la Guarda, junto con el Ayuntamiento, serán los encargados de preservar y divulgar este patrimonio inmaterial.

Una nueva ordenanza del taxi para modernizar el servicio

El Pleno aprobó también, de forma inicial y por unanimidad, la nueva ordenanza reguladora del servicio de taxi en Crevillent, que será sometida a información pública durante 30 días tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, el tablón de anuncios y el portal web del Ayuntamiento.

La concejala de Movilidad, Gema Escolano Berná, explicó que “esta aprobación inicial sirve para ajustarnos a la normativa autonómica y también tenemos en cuenta una alegación presentada referida a las guardias diarias durante los 365 días del año”, ya que actualmente solo hay servicio de guardia los fines de semana y festivos. Añadió que, tras la aprobación definitiva, “siempre habrá un taxista de guardia todos los días, siendo esta modificación acordada por todos los taxistas de Crevillent”.

El objetivo de la nueva normativa es modernizar el servicio y adaptarlo a la Ley 13/2017, de 8 de noviembre, del Taxi de la Comunitat Valenciana, cumpliendo así la obligación legal de actualizar las ordenanzas municipales.