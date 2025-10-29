Celebraciones
Crevillent quiere que sus fiestas del Ángel y la Salud sean Bien de Relevancia Local
El pleno aprueba por unanimidad los expedientes para proteger sus festejos de barrio más tradicionales y da luz verde a la nueva normativa del servicio de taxi
El Ayuntamiento de Crevillent reafirma su compromiso con la preservación del patrimonio cultural y la mejora de los servicios municipales. El pleno celebrado la noche del martes aprobó por unanimidad la incoación de los expedientes para solicitar a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte la declaración de Bien de Relevancia Local (BRL) de las Fiestas en honor a la Virgen de la Salud y de las Fiestas del Santo Ángel de la Guarda, dos de las celebraciones más arraigadas del municipio. La alcaldesa, Lourdes Aznar Miralles, agradeció el consenso mostrado por todos los grupos políticos y destacó que “el Ayuntamiento debe velar por que las tradiciones y nuestro patrimonio cultural no se pierdan y es merecida esta aprobación por unanimidad”.
Protección del patrimonio inmaterial crevillentino
La edil de Cultura, Mónica San Emeterio Gil, explicó que esta decisión supone “un paso decisivo en la protección del patrimonio cultural inmaterial del municipio”, garantizando así la conservación y difusión de las tradiciones locales.
Las Fiestas de la Virgen de la Salud, que datan de 1902, son una de las manifestaciones más populares de Crevillent. Cada año, centenares de vecinos acompañan en procesión a la imagen por las calles en una muestra de fe y emoción colectiva. Según el informe técnico incluido en el expediente, esta festividad “constituye una singular manifestación de la cultura tradicional valenciana, con un fuerte componente simbólico y con valores históricos, artísticos, patrimoniales, musicológicos e identitarios”.
Además de la procesión, el programa incluye pasacalles, conciertos, actos pirotécnicos y competiciones deportivas, coordinadas por la Asociación de Fiestas de la Virgen de la Salud y el propio Ayuntamiento, que trabajan de forma conjunta para mantener viva esta tradición centenaria.
Las Fiestas del Santo Ángel, símbolo del barrio de El Ángel
El Pleno también aprobó incoar el expediente para que las Fiestas del Santo Ángel de la Guarda, que se celebran desde 1901 en el barrio de El Ángel, obtengan la declaración de Bien de Relevancia Local. Estas fiestas, profundamente enraizadas en la historia y la identidad crevillentina, destacan por su valor histórico, religioso, etnológico y gastronómico, así como por la alta participación vecinal en todos los actos.
Entre las actividades más representativas figuran la procesión del Santo Ángel, las verbenas populares, las cenas vecinales, los pasacalles de gigantes y cabezudos y la tradicional presentación de los niños al Santo Ángel. El informe técnico señala que esta festividad “constituye una manifestación cultural de gran relevancia que refleja la vida, la fe y las costumbres del pueblo de Crevillent”, justificando la necesidad de protegerla.
La Asociación de Fiestas y la Cofradía del Santo Ángel de la Guarda, junto con el Ayuntamiento, serán los encargados de preservar y divulgar este patrimonio inmaterial.
Una nueva ordenanza del taxi para modernizar el servicio
El Pleno aprobó también, de forma inicial y por unanimidad, la nueva ordenanza reguladora del servicio de taxi en Crevillent, que será sometida a información pública durante 30 días tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, el tablón de anuncios y el portal web del Ayuntamiento.
La concejala de Movilidad, Gema Escolano Berná, explicó que “esta aprobación inicial sirve para ajustarnos a la normativa autonómica y también tenemos en cuenta una alegación presentada referida a las guardias diarias durante los 365 días del año”, ya que actualmente solo hay servicio de guardia los fines de semana y festivos. Añadió que, tras la aprobación definitiva, “siempre habrá un taxista de guardia todos los días, siendo esta modificación acordada por todos los taxistas de Crevillent”.
El objetivo de la nueva normativa es modernizar el servicio y adaptarlo a la Ley 13/2017, de 8 de noviembre, del Taxi de la Comunitat Valenciana, cumpliendo así la obligación legal de actualizar las ordenanzas municipales.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento de Elche pone a un jardín el nombre del empresario y emprendedor Rafael Bernabéu
- Fallece el empresario y expresidente del Elche Diego Quiles
- Más de 2.500 firmas contra la construcción de un apartahotel a metros del parapente en Santa Pola
- Elche revive su espíritu medieval entre nómadas, gaitas y sueños cervantinos
- De Eurovisión y Juego de Tronos a servir de inspiración a los alumnos del instituto de Carrús
- ¿Por qué huele a vómito?': esta es la queja que circula en Elche en el arranque del fin de semana
- Un documental cuenta cómo la fábrica de un empresario de Elche renació desde el barro tras la dana
- El ciberataque de Elche deja una catarata de intentos de ciberestafas a concejales y funcionarios, incluso de sextorsión