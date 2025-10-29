Elche ya tiene programados los primeros actos de la Navidad

La Asociación de Belenistas de Elche ha presentado su completa programación para las fiestas navideñas de 2025, que incluirá talleres, exposiciones, concursos, la inauguración del Belén municipal en la Glorieta y el tradicional Pregón de la Navidad, que este año correrá a cargo del periodista deportivo Pepe Morago. La concejala de Festejos, Inma Mora, y el presidente del colectivo, Francisco Guilabert, detallaron las actividades previstas en una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento este miércoles. "Próximamente podremos ver una verdadera obra de arte en la plaza de la Glorieta con ese Belén municipal”, destacó Mora, quien agradeció “la gran labor y el gran trabajo que hacen durante todo el año” los miembros de la entidad.

Talleres de belenismo para adultos y niños

Guilabert explicó que la programación arranca el lunes 3 de noviembre con los cursillos de belenismo, una actividad que se prolongará hasta el día 9 en la sala Kursaal del Gran Teatro. Del 3 al 7 del mes que viene se impartirán las clases para adultos, en horario de 18 a 21 horas, mientras que los días 8 y 9 será el turno de los más pequeños. En total, se ofertan 50 plazas para mayores y 50 para niños, limitadas por cuestiones de espacio.

El presidente puntualizó que en el caso del taller infantil “es imprescindible que el niño esté acompañado por un adulto, ya que hay que cortar piezas con cúter”. Las inscripciones podrán recogerse a partir de este jueves 30 de noviembre a las 10 horas en el Museo de la Casa del Belén, con un máximo de dos por persona.

Belén municipal de la Glorieta el día de la inauguración del pasado año / Matías Segarra

Quienes obtengan plaza deberán acudir con la hoja cumplimentada el día del inicio del cursillo, ya que “en caso de no estar presentes al comienzo, se pierde el derecho a participar”. Las vacantes se cubrirán con personas en lista de espera.

Pepe Morago, pregonero y nuevas tarjetas navideñas

El 12 de noviembre, a las 20 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento, tendrá lugar la presentación del pregonero de la Navidad, que este año será José Jiménez Morago, “Pepe Morago”, periodista de deportes. En ese mismo acto se presentará la 24ª edición de la revista “Pandereta”, cuya portada ha sido diseñada por Begoña Pérez, con una imagen de la Natividad.

También se dará a conocer el cartel de la Navidad, elaborado a partir de una fotografía de un nacimiento ilicitano. Como novedad, la asociación ha editado tarjetas de felicitación con imágenes de sus belenes, que podrán recogerse gratuitamente en el Museo Casa del Belén a partir de ese día.

Asimismo, desde el 12 de noviembre se abrirá el plazo para participar en el 37º Concurso de Belenes, cuyas inscripciones estarán disponibles en la web www.belenelche.com. Los interesados deberán descargar el impreso y entregarlo cumplimentado en el museo Casa del Belén, especificando la categoría (monumental, bíblico o popular).

Inauguración del Belén municipal y concurso de figuras

El Belén municipal se inaugurará el sábado 6 de diciembre a las 19 horas en la Glorieta, con apertura al público media hora después. “El año pasado pasaron 130.000 personas por el Belén, todo un récord de asistencia”, recordó Guilabert. Tras el acto, se celebrará en el Gran Teatro el Pregón de la Navidad, a cargo de Morago, acompañado por una actuación del Coro y Orquesta de la UNED de Elche y el Coro de Voces Blancas de la Escuela de Música y Canto, dirigidos por Manuel Ramos. Las entradas gratuitas para asistir al pregón se podrán recoger en el Museo Casa del Belén. “Son gratuitas, pero estarán numeradas", indicó el presidente.

El alcalde de Elche durante la inauguración del belén municipal del pasado año / Matías Segarra

Entre las actividades más originales figura el concurso para localizar las figuras escondidas en el Belén, que este año incorpora una cuarta imagen, la del patrón de los zapateros, San Crispín, junto a las tradicionales de la Dama de Elche, el guardacostas Cantó y el peregrino del Camino de Santiago. Para participar, habrá que identificar las figuras y enviar un mensaje privado al Facebook de la asociación. El 29 de diciembre se realizará el sorteo entre los acertantes y se entregará un nacimiento artesanal como premio.

Nacimiento para tocar

Además, como novedad, la asociación ha colaborado con la ONCE para crear un pequeño nacimiento táctil que se instalará desde el 9 de diciembre en la sede de la organización, en la calle Antonio Sempere, con el objetivo de que las personas con discapacidad visual puedan “tocar las figuras”.

El 29 de diciembre a las 10 horas, el Centro de Congresos Ciutat d’Elx acogerá la entrega de trofeos del Concurso de Belenes y del certamen de figuras. Los ganadores se publicarán en medios de comunicación y en el tablón del Museo Casa del Belén.

El Belén municipal podrá visitarse hasta el 18 de enero, fecha en la que comenzará su desmontaje. “Lo que deseamos es que la gente disfrute del Belén municipal que tiene Elche”, concluyó Guilabert, quien agradeció el apoyo del Ayuntamiento y los patrocinadores, recordando que el montaje moviliza a unas 25 o 30 personas.