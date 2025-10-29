Teatro, danza y pirotecnia llenan de arte el segundo fin de semana del Festival Medieval de Elche

El Festival Medieval d’Elx afronta su segundo fin de semana con una intensa programación que combinará teatro, danza, música y pirotecnia en calles y escenarios emblemáticos de la ciudad. Bajo el lema ‘Celebratio’, el certamen celebra su XXX edición del 21 de octubre al 9 de noviembre, consolidándose como una de las citas culturales más importantes del calendario ilicitano.

La Compañía Nacional de Teatro Clásico, el actor Pepe Viyuela y el espectáculo piromusical de Peñarroja destacan entre las propuestas que protagonizarán los próximos días, junto a la nueva incorporación del Palacio de Altamira como escenario del festival.

Pepe Viyuela revive el Siglo de Oro en el Gran Teatro

El jueves 30 de octubre, la compañía madrileña El Vodevil presentará ‘Guitón Onofre – El Pícaro Perdido’, una obra que transportará al público al Siglo de Oro español con humor e ingenio. El montaje, dirigido por Luis D’Ors y protagonizado por el popular actor Pepe Viyuela, promete una “brillante puesta en escena” cargada de ritmo y crítica social.

El actor Pepe Viyuela forma parte del elenco de artistas que esta semana actúan en el Festival Medieval de Elche / INFORMACIÓN

Un día después, el viernes 31 de octubre, el Gran Teatro acogerá la representación de ‘Farra’, un montaje conjunto de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y la Cía. Lucas Escobedo, galardonado como Mejor Espectáculo Musical en los Premios Max 2025. Las entradas para ambos espectáculos están disponibles en vivaticket.es al precio de 5 euros.

El mismo viernes, a las 20.30 horas, el Misteri d’Elx ofrecerá una de sus dos representaciones extraordinarias, mientras que el sábado 1 de noviembre será el turno de La Vespra (10.00 horas) y La Festa (17.00 horas), completando así las actuaciones litúrgicas del ciclo otoñal.

Espectáculo piromusical y actividades paralelas

La jornada del sábado 1 de noviembre traerá uno de los momentos más esperados de esta edición: ‘Celebratio’, el espectáculo piromusical de Peñarroja que llenará la Plaza de Traspalacio de luz, sonido y color a partir de las 21 horas. Una propuesta especial con la que el festival celebra sus tres décadas de historia “para celebrar la vida y el arte” en pleno casco histórico de Elche.

Durante esta semana también se desarrolla el taller de ‘Esgrima escénica’ de Paco Alberola (del 29 al 31 de octubre) y la presentación de la revista ‘Festa d’Elig’, que tendrá lugar esta miércoles a las 19.30 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche.

"El poeta soldado" se representa este domingo en el Festival Medieval de Elche / INFORMACIÓN

La exposición “30 Festivales en Carteles”, ubicada en el Centro Cultural Las Clarisas, continúa abierta al público con una amplia colección de carteles históricos que repasan tres décadas del festival. El horario de visitas es de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas, y domingos y festivos de 10.00 a 14.00, permaneciendo cerrada los lunes.

El Palacio de Altamira se suma como nuevo escenario

El domingo 2 de noviembre, la programación ofrecerá una sesión matinal de teatro familiar con ‘Ñaque: del Medievo al Barroco Español’, de la Cía. Adán Rodríguez, a las 12 horas en Las Clarisas. Por la tarde, el Festival Medieval d’Elx estrenará escenario con la incorporación del Patio de Armas del Palacio de Altamira, que acogerá a las 18.00 horas la propuesta de danza, teatro y poesía ‘El poeta soldado’, de la compañía madrileña Armonía Danza. La entrada será gratuita, pudiéndose recoger una hora antes del inicio en el propio recinto. El festival continúa además con su programación Off, que este fin de semana recala en Denébola Café Teatro con el microteatro en valenciano ‘Sepulcre’, de la Cía. Esclafit Teatre, con varios pases tanto el sábado 1 como el domingo 2 de noviembre.

Toda la información detallada sobre horarios, espectáculos y actividades puede consultarse en la web oficial festivalmedieval.com.