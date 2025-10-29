Unidad en Santa Pola y Crevillent por las víctimas de la dana de Valencia

Santa Pola y Crevillent se han sumado también este 29 de octubre al minuto de silencio en recuerdo de las 229 víctimas de la dana de Valencia, y las decenas de miles de damnificados, cuando se cumple un año de la tragedia.

En la villa marinera, y a los pies del Castillo Fortaleza, desde la plaza de la Glorieta, el Ayuntamiento ha querido expresar sus muestras de dolor por la catástrofe siguiendo la lectura que se ha hecho desde la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).

La alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano, con su equipo de gobierno / INFORMACIÓN

La alcaldesa, Loreto Serrano, así como la tercera teniente de alcalde, Trini Ortiz, han sido algunas de las responsables políticas que han tomado la palabra para trasladar el pésame a los familiares y amigos de los fallecidos en un acto al que han acudido ediles del equipo de gobierno y de la oposición, así como decenas de vecinos.

Siguiendo el acuerdo del Consell de decretar el luto oficial en toda la Comunidad Valenciana, la Administración local mantendrá este miércoles las banderas de los edificios oficiales a media asta.

Al igual ha ocurrido en Crevillent, donde desde la fachada del Ayuntamiento el Ejecutivo local de PP y Vox así como ediles de la oposición se han unido como símbolo de respeto y duelo hacia las víctimas.

Miembros de la corporación municipal de Crevillent durante el minuto de silencio / INFORMACIÓN

Funeral de Estado

funeral de Estado será presidido por los Reyes Felipe y Letizia esta tarde en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de València después de saludar junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, e representantes de familiares de víctimas mortales. En el homenaje posterior, que se espera a partir de las 18 horas, participarán los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados por la riada, los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas, así como el presidente y las vicepresidentas y ministros del Gobierno, los presidentes del Congreso y del Senado, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo.

Según la información trascendida en los últimos días, la ceremonia se extenderá durante una hora aproximadamente y habrá parlamentos de familiares de tres de las víctimas mortales, dos valencianos y una albaceteña. Andrea Ferrari Canut será una de las tres en hablar en representación de las víctimas, como publicó este periódico este martes. Tiene 20 años de edad y su madre Eva falleció a la salida del trabajo en el polígono de la Reva de Riba-roja; se la llevó una ola, 45 minutos antes del envío del mensaje Es-Alert a las 20.11 horas. También intervendrá Naiara Chuliá Beitia, familiar de la víctima de Béter y Virginia Ortíz Riquelme, familiar de la víctima vecina de Letur.