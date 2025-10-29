Gafas inteligentes que miden en Elche qué les emociona a los niños con problemas de comunicación

"Los ojos siempre invitan a comunicar". Es una de las frases que más se repitió este miércoles en la presentación de un ensayo pionero que se va a implantar en Elche y que permitirá analizar hacia donde fijan la mirada niños con problemas de comunicación. Todo con el único fin de mejorar la atención temprana en aquellos bebés o menores en los primeros años de vida que tienen discapacidad o enfrentan riesgos biológicos y sociales.

Investigadores dedicarán, de entrada, más de un año a sacar conclusiones sobre el estudio del comportamiento de niños y niñas en contextos cotidianos a través de unas gafas inteligentes que emplean técnicas de registro de movimientos oculares.

La pupila: el espejo de la emoción

Es decir, que quedará registrado al detalle y prácticamente en cada milisegundo las fijaciones o el nivel de dilatación de las pupilas, un detalle muy valioso, teniendo en cuenta que el nivel de apertura de este círculo negro que todos tenemos en el centro del iris, y que sirve para regular la entrada de luz en el ojo, también está muy vinculado con la emoción, "es un chivato muy bueno de la relación afectiva con las personas", así lo apuntó Jon Andoni Duñabeitia Landaburu, quien a partir de ahora dirigirá la recién creada Cátedra en Neurodesarrollo impulsada por la Fundación Salud Infantil junto a la Fundación García Peralta y la Universidad de Nebrija.

El director de la cátedra en Neurodesarrollo, Jon Andoni Duñabeitia, muestra lo que hacen las gafas inteligentes / INFORMACIÓN

Presentación

Esta nueva institución se presentó este 29 de octubre y pese a haberse creado a tres bandas, con una duración inicial de cinco años, el reto es que se sumen otras universidades, hospitales y centros de investigación, como destacaron los promotores, que hablaron del proyecto como una plataforma abierta, una "red de amigos" y una "alianza entre academia, empresa y sociedad para avanzar en el neurodesarrollo".

Duñabeitia, que además es director del Centro de Investigación Nebrija en Cognición (CINC), resaltó que una de las primera líneas será el fomento de esta tecnología enfocada al estudio de la mirada, que definió como "cómoda y poco invasiva", para seguir haciendo ciencia y "que no sea conocimiento enciclopédico si no transferido a la sociedad". Entienden que lo que necesitan las familias afectadas es tener información para poder entender diferentes procesos comunicativos.

Entre los presentes en el acto se encontraba el neurocientífico Salvador Martínez, quien ha liderado estudios en el Instituto de Neurociencias del CSIC-UMH. En el turno de preguntas mostró el apoyo a la cátedra porque entiende que puede arrojar resultados "muy prometedores" acerca de si niños con vulnerabilidad neuronal "miran o no miran".

La mirada como acto reflejo

El científico explicó que la mirada, en el 90% de las ocasiones se produce por un acto reflejo mientras que un 10% es voluntad "que surge en el cerebro humano por la voluntad de comunicación". Desde la UMH. Eva María Navarrete, como docente del departamento de Terapia Ocupacional de la UMH asi cmo el investigador José Miguel Soria del grupo de Neurobiologia de la Universidad CEU de Elche también mostraron que esta cátedra dará el poder de dialogar.

Jessica Piñero, directora de Salud Infantil, reseñó que en concreto esta línea se iniciará el 1 de noviembre y que las diferentes ramas de investigación que plantea la cátedra se abordarán desde las instalaciones de la propia fundación, y más ahora que está prácticamente listo el primero de los edificios del Instituto de Neurodesarrollo después de que las obras se iniciasen en mayo de 2024.

La responsable de la entidad señaló que cuentan con equipamiento y personal contratado investigador para desarrollar los diferentes proyectos de la cátedra y que puedan volcarse al "100% en la investigación", manifestó justo después de trasladar que desde la fundación atienden al mes a más de 700 niños.

Investigadores entre el público que acudió a la presentación de la cátedra este miércoles en el hotel Jardín Milenio de Elche / AXEL ALVAREZ

El presidente de la fundación, el doctor Fernando Vargas, hizo hincapié en que pese a que hasta la fecha se han hecho varias colaboraciones con universidades no existen investigaciones que haga ninguna institución, con lo que entienden que la misión de la cátedra es alentadora y más cuando la Atención Temprana sigue sin estar incluida en la cartera de servicios del sistema nacional de salud, como lamentó el profesional.

Detección precoz

Álvaro Bustinduy, vicerrector de Investigación de la universidad de Nebrija, destacó por su parte que este apoyo académico en el neurodesarrollo infantil pretende mejorar los sistemas de detección precoz, la evaluación en el neurodesarrollo infantil y las dinámicas familiares. Así las cosas, se realizarán modelos de trabajo basados en evidencia y acompañamiento integral.

El académico entiende que la cátedra va a posibilitar que exista un espacio de conversación con especialistas sobre innovación educativa y tecnología aplicada.

Autismo o déficit de atención

El director de la fundación Nebrija, Jorge Galván, indicó también que hay muchos retos presentes con los niños que tienen autismo, trastornos por déficit de atención y problemas de aprendizaje para trabajar el neurodesarrollo en los primeros años y que no se creen después unas brechas en la comunicación. Por ello defendió que es clave "generar conocimiento" para que aquellos menores que estén en riesgo de alteraciones sociales tengan una intervención más temprana "que se traduce en personas que tendrán más oportunidades".

La edil de Infancia, Aurora Rodil, participó también en este foro de presentación de la cátedra y, en calidad de médico, expuso que el neurodesarrollo es "la llave para conocer cómo se construyen las habilidades cognitivas y motoras, y actuar con precisión para que ningún niño se quede atrás".