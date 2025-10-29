Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Asamblea

Profesores de Elche barajan encerrarse en un centro en cuestión de días

La reunión de la ADE acuerda secundar la jornada de huelga del 20 de noviembre tras una asamblea en el IES La Asunción

Una protesta de profesores en 2023 en Elche

Una protesta de profesores en 2023 en Elche / Áxel Álvarez

M. Alarcón

M. Alarcón

Una veintena de docentes de Elche, colectivo que se denomina ADE, mantuvo este martes una reunión en las instalaciones del IES La Asunción con el objeto de estudiar medidas de presión ante lo que consideran que es una pérdida de la calidad educativa y para reivindicar mejoras ante la conselleria que dirige José Antonio Rovira. Entre los acuerdos adoptados está el adherirse y participar en la huelga prevista para el próximo 20 de noviembre, una movilización que aún está huérfana de ideas fundamentales, como será su duración y en qué consistirá las acciones.

"Se ha iniciado un calendario con diversas actividades que se realizarán durante todo el curso 2025/2026", explica el colectivo en un comunicado. "La ADE estará pendiente de ello para participar en esa acción", añaden en la misma nota. Los profesores que acudieron a la asamblea propusieron diversas actividades, tanto reivindicativas como informativas, para dar a conocer cuál es la situación en los centros y los motivos por los cuales han decidido iniciar este tipo de medidas extremas. "De entre todas ellas, las que nos parecieron más interesantes fueron: encierro en un centro anterior a la huelga del 20-N" porque consideran que esto les daría una gran repercusión en los medios de comunicación, al tiempo que les serviría para "compartir ideas".

Profesores que asistieron a la asamblea de Elche en el IES La Asunción

Profesores que asistieron a la asamblea de Elche en el IES La Asunción / INFORMACIÓN

Reloj docente

Otra iniciativa fue la de realizar un reloj docente "con las horas reales que hacemos por las tardes y que exceden ampliamente de nuestro horario laboral, establecer en cada centro una persona de contacto con la asamblea y los sindicatos, aumentar la comunicación con las familias y crear un argumentario en favor de las huelgas y de la acción reivindicativa". El comunicado termina afirmando que "la ADE estará muy pendiente del calendario de acción para fijar sus siguientes pasos". EL pasado año los profesores participaron en algunas protestas para denunciar el empeoramiento de la calidad educativa y sus condiciones laborales.

TEMAS

