PSOE, Compromis, CC OO y UGT dejan cojo el "Pacto de Elche" de Ruz por los autónomos

Los dos partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Elche, PSOE y Compromís, y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han declinado la invitación hecha por el alcalde de Elche, Pablo Ruz, a la firma del "Pacto de Elche por los autónomos", que tendrá lugar este jueves en el salón de plenos. El asunto surge después del pleno del pasado lunes, en el cual el regidor llevó una propuesta en contra del aumento de cotizaciones, un asunto sobre el cual el Gobierno ya había reculado. El regidor retó a la oposición, que se abstuvo, a debatir sobre este asunto y esa misma mañana ya había cursado dos invitaciones a los sindicatos para que asistiera a la firma de un pacto, por parte del Ayuntamiento de Elche y de las entidades económicas y empresariales del municipio, por los autónomos. Ruz lo denominó Pacto de Elche. La cita tendría lugar este jueves 30 a las 11.30 horas. "Su entidad integra este grupo de firmantes, por lo que se solicita confirmar la asistencia indicando el nombre completo y el cargo del representante que firmará", decía la misiva.

Tanto UGT como Comisiones Obreras han excusado su presencia por dos cuestiones, una de forma y otra de fondo. La primera por "problemas de agenda" y la segunda porque "no sabemos exactamente qué es lo que se va a firmar sin tener ningún documento que se refiera a la firma. Entendemos que cuando se habla de pacto en mayúsculas se refiere a algo que se ha pactado, hablado en mesas de negociación previamente y desde distintos puntos de vista para consensuar y llegar a él, lo cual no se ha dado en nuestro municipio", dijo la secretaria Carmen Palomar. En parecidos términos se expresó Ismael Senent, "nos hubiera gustado primeramente conocer en detalle y debatir previamente las posibles propuestas y soluciones que integran el mencionado pacto".

La invitación enviada por el alcalde / INFORMACIÓN

PSOE

Si el banco de este pacto tiene tres patas, hay una que se ha descolgado, la sindical, pero también dos de los cuatro grupos con representación en el Ayuntamiento. El PSOE dijo que no irá. Su portavoz, Héctor Díez, aseguró que "no se puede llamar pacto a un documento impuesto y que no ha sido sometido a un proceso de diálogo y de aportaciones contando con todas las entidades empresariales, sindicatos y fuerzas políticas". Según el socialista, "las prisas y la precipitación con lo que se ha hecho todo esto sugiere que hay más interés en la foto que en hacer propuestas realmente efectivas que ayuden a los autónomos de Elche". Añadió que, además, "el documento se ha enviado con menos de 24 horas de antelación, consta tan solo de folio y medio y desde luego parece muy genérico e insuficiente dada la trascendencia del tema. Dentro del documento sorprende que no haya medidas locales y aún sorprende más que teniendo constancia que hay asociaciones empresariales que nos han trasladado unas 25 propuestas, apenas aparecen unos esbozos muy generalistas". El edil concluyó asegurando que "mañana el PSOE no estará en el vídeo de los autónomos de Pablo Ruz, pero sí que estaremos siempre para dialogar con las entidades empresariales y sindicatos y así se lo hemos trasladado por teléfono, yo personalmente, a todas las asociaciones empresariales y a los sindicatos, que cuenten con nosotros, pero que esto que hace Pablo Ruz solo persigue fines puramente partidistas y de estrategia de comunicación".

El Pacto de Elche se fraguó durante el pleno del lunes / Áxel Álvarez

Compromís

En la misma línea, Compromís aseguró que el pacto es "una iniciativa que nos ha llegado por sorpresa, sin una puesta en firme de las propuestas ni consenso previo, y que responde una vez más al interés partidista de Pablo Ruz", dijo la portavoz Esther Díez. "No vamos a firmar ningún pacto sin conocer previamente sus propuestas, ni tampoco uno del que no se nos ha citado previamente, ni a la oposición política ni a los sindicatos. Por ello, desde Compromís lo que vamos a hacer es defender la convocatoria de una primera reunión de trabajo con la que, colectivamente, abordemos estas cuestiones de manera más efectiva, participativa y democrática. Llegados a un consenso, firmaremos el pacto que se acuerde entre todas las partes, y defenderemos las acciones que verdaderamente sostengan los derechos de las personas autónomas”. La formación resaltó su "apoyo a las personas autónomas de nuestro municipio, a pesar de la insistencia del señor Ruz en hacer creer a la ciudadanía ilicitana que estamos en contra de ellas. Y por ello queremos hacerlo con un pacto en el que abordemos cuestiones fundamentales, como es la financiación pública, el acceso a una energía más asequible y sostenible, el aumento de las coberturas y la erradicación de la figura de los falsos autónomos, entre otras de las propuestas que planteamos". La edil destacó que la rectificación de la ministra Elma Saiz sobre este asunto se debe a la acción de Compromís-Sumar y a la ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz, quien ha manifestado su desacuerdo con dicha medida". Concluyendo que "ni el señor Ruz, ni ninguno de sus socios de gobierno de Vox, van a venir ahora a darnos lecciones sobre la defensa de los derechos laborales, ya sea de las personas autónomas o asalariadas, ni mucho menos con la exigencia de la firma de un pacto del cual desconocemos su contenido. Tampoco aceptaremos exigencias ni arrebatos del señor Ruz, quien rechaza la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la reforma laboral, la reducción de la jornada laboral y, en definitiva, la dignificación del empleo".