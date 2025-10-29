La revista Festa d'Elx deja paso a Festa d'Elig en un número dedicado al dogma de la patrona

El número 66 de la Revista Festa d'Elx ha perdido este año su nombre, que ha pasado a ser Festa d'Elig como un guiño, otro más, al Año Jubilar, al 75 aniversario de la proclamación del Dogma de la Asunción y a la patrona de la ciudad. Con una nueva dirección, a cargo del cirujano Jesús Rueda Cuenca, el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche acogió la presentación de un número extenso, tanto que no han cabido todas las publicaciones del Congreso Mariológico que acogió la ciudad en febrero, algo que se pidió con este fin, pero se hubiera convertido en un "volumen considerable y no manejable. Por tanto, echamos mano de la tecnología moderna y lo hemos puesto en forma de un enlace QR", dijo Rueda. El precio es de 20 euros.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, eligió a Jesús Rueda para sustituir al periodista Gaspar Macià al frente de una publicación que volvió a calificar como el fenómeno cultural más importante de la ciudad después del Misteri en un acto en el que leyó un poema de José María Pemán y en el que destacó también la recuperación de artículos que en su día firmaron el pintor Dalí o el poeta Joan Fuster. Según explicó el nuevo director, el encargo de Ruz era darle un nuevo impulso, no se sabe si por ello, pero han desaparecido firmas de prestigio como eran las de Carmina Verdú, Joan Castaño o Anna Álvarez. "El alcalde me hizo una serie de sugerencias, quería una revista única, monográfica del Año Jubilar, que hiciese un homenaje a la primera época de la revista", afirmó Rueda.

Problemas

El ejemplar, que edita el Ayuntamiento de Elche desde 1942, de ahí su prestigio, ha sido un encargo a medida, que se encontró con problemas, dijo Rueda, porque había que recuperar artículos de "aquellos autores primeros, pioneros, que empezaron a escribir artículos en una revista que nacía y que tuvo unos ciertos avatares o unas dificultades en sus primeros años, pero que después alcanzó una velocidad de crucero y ha ido progresando con alguna que otra interrupción que preferimos obviar". Pero la revista también se debía nutrir de temas de actualidad sobre el fenómeno asuncionista. "El hecho de que elegiésemos un tema monográfico para la revista nos impidió hacer el del sistema antiguo. No podíamos esperar a que nos enviasen artículos para juzgarlos cuando tenían que ceñirse a un tema concreto. Por tanto, no nos quedó más remedio que recurrir a amigos, conocidos, recomendados, etcétera y encargarles cada uno que nos escribiesen un tema". La maquetación corre a cargo de Elena Plácido, de la empresa de Comunicación Tarsa, y la corrección es de Estefanía Soler, a la sazón secretaria de redacción.

Vida terrenal

Rueda disertó sobre el contenido, "de una forma no premeditada, la revista se podría dividir casi en tres partes. Todo ello girando en torno al eje pivotal, que es el fenómeno asuncionista y su expresión magna, que tenemos en el Misteri. La indefinición nebulosa que rodea el paso de la Virgen de la vida terrenal a la intercelestial no se concretó ni siquiera en la Constitución Apostólica Munificientíssímus Deus de Pío XII. Había que ver qué decía la historia sagrada. Para eso hemos encargado a una persona experta la revisión de los Evangelios, la revisión de los hechos de los apóstoles, las cartas y los Evangelios apócrifos, intentando escudriñar en toda esta literatura qué se decía sobre la Asunción de la Virgen desde los tiempos primitivos. No podemos olvidar que si esta definición del dogma tiene ese carácter 75 años, aquí, el dogma tiene más de cinco siglos (...). Esto nos ha obligado a repasar la historia, tanto de España como a nivel local y las publicaciones al respecto, centrándonos en lo que es el Dogma de la Asunción, que viene desde muy antiguo, incluso hay quien dice que desde la época de los romanos".

Rueda añadió que se ha preguntado a los dos colegios católicos concertados "de qué manera van a vivir en su seno, a transmitir a su alumnado la maravilla del dogma y la fe". Se trataba de Jesuitinas y Carmelitas. El número también rinde homenaje a escritores de "la talla de José María Pemán, Maximiliano Thous, Conrado del Campo, Óscar Esplá, Eduardo González, el marqués de Lozoya". La revista también ha analizado que "el Misteri lleva muchos años realizándose y tiene que ir adaptándose a los cambios de los tiempos. Conservando sus raíces esenciales exactamente iguales, conservando prácticamente su aparataje intacto, ha tenido que ir adaptándose a las nuevas normas, tanto normas laborales como legales". También habló de las mascarillas de la patrona "esta tradición, esta costumbre, esta norma, viene de antiguo, muy antiguo. Tenemos un relato extenso, bien documentado, muy ilustrado sobre la evolución de las mascarillas del Misteri". Rueda concluyó asegurando que, en próximos números, "vamos a modificar ciertos aspectos porque es penoso que una revista tan buena, con tanta calidad, científica, técnica y gráfica, quede circunscrita a un ámbito local o como mucho autonómico. Pensamos que esta revista merece salir fuera de la región local, merece divulgarse por toda España. Para esto intentaremos hacer unas normas de estilo distintas, un manual de confección, un sistema de revisión por pares, con un consejo de revisión que ya tengo nombrado. Les puedo decir que ya dejamos abierto el periodo de recepción de originales, que lo cerraremos próximamente en abril o mayo para que nos den tiempo a corregir, maquetar, etcétera".