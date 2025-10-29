Marea de apoyo en Elche a la gimnasta Sara Marín para que lleve el nombre del pabellón inclusivo
Vecinos recogen más de 1.100 firmas para que la infraestructura municipal lleve el nombre de la deportista con Síndrome de Down
Cuatro días han hecho falta para recoger más de 1.100 apoyos pidiendo que la gimnasta ilicitana con Síndrome de Down Sara Marín lleve el nombre del pabellón inclusivo de Carrús. La iniciativa se creó a través del portal change.org para contrarrestar la decisión del Ejecutivo local de PP y Vox, que hace días manifestó la intención de honrar a la Reina Sofía con estas instalaciones, pretensión del equipo de gobierno que no salió adelante en forma de declaración institucional en el último pleno al toparse con la oposición de Compromís.
A través de esta petición digital se pone en valor la trayectoria de la joven, que ha sido 17 veces campeona de España e hizo historia en 2016 en Florencia cuando reunió cinco oros olímpicos en los Trisome Games 2016, la primera Olimpiada para Personas con Síndrome de Down, por su destreza compitiendo con pelota, aro, cintas y mazas, además de la que premia a la mejor en la general final, sin creerse que son suyas. Las toca y sonríe de felicidad. Tras aquel éxito también se convirtió en campeona del mundo en 2018 en la competición celebrada en Alemania y subcampeona en 2022, según se refiere en esta propuesta.
Usuarios sostienen que no hay mayor orgullo "que el nombre de esta ilicitana que personifica el verdadero espíritu del deporte inclusivo ilicitano", traslada María García, creadora de la petición en la que también se insta al alcalde, Pablo Ruz, a que tome en consideración el nombre de esta ilicitana que con sólo 29 años tiene un gran palmarés y ya ha llegado a ser condecorada antes por su ejemplo de superación, como puede ser el caso de la exposición itinerante que impulsó el Ayuntamiento en la última conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Valores del deporte
Es más, hay comentarios en esta línea, que defienden que Marín representa perfectamente los valores del deporte que quiere mostrar el nuevo pabellón. "De hecho, y en parte, el motivo de la realización de este pabellón es que lo ocupen en parte deportistas con discapacidades psiquicas o físicas y que otros pabellones queden libres para la practica del deporte por todos los deportistas de Elche. Gracias Sara Marín por ser tan especial e importante en el deporte ilicitano", trasladan usuarios a través de este perfil. Si bien, también hay quienes lo han planteado por grupos de Facebook.
La portavoz de Compromís, Esther Díez, ya señaló hace días que lo que corresponde con esta infraestructura, para la que todavía no hay una fecha clara de apertura, es visibilizar el deporte de las personas con discapacidad y reconocer el talento y el trabajo de quienes dedican su vida a ello. Habló incluso de que lo más justo y simbólico sería que el espacio apostase por la integración social, llevando, por tanto, el nombre de una deportista ilicitana con discapacidad, en reconocimiento a la trayectoria profesional y a la dedicación de todas esas mujeres que son historia del deporte ilicitano.
Desde este grupo de la oposición afearon, además, que el hecho de homenajear a la Reina Sofía por sus cinco visitas a la ciudad y su participación reciente en el Congreso Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas, organizado por la Fundación CIEN y la Fundación Reina Sofía, era un argumento "pobre". Ruz, por el contrario, entendió que la propuesta era una forma de mantener el recuerdo permanente de la Reina y de su cariño a Elche.
Merecedores de la distinción
La portavoz de la coalición destacó a deportistas merecedoras de esta distinción, como Sara Marín, María Díez Alberola, Desirée Segarra o Marta Expósito. Y recordó la importante trayectoria de otros hombres deportistas en modalidades adaptadas como Fran Lozano, Luis Francisco Paredes o Iván Botella que también serían merecedores de llevar el nombre de este gran espacio por ser ejemplo de esfuerzo y dedicación y por visibilizar a las personas con discapacidad.
Adecuación
Mientras el Ayuntamiento aclara cómo se identificará el pabellón, que luce junto al centro comercial de l'Aljub, todavía tendrá que terminarse la adecuación del equipamiento. El proyecto será una realidad con más de un año de retraso, y un sobrecoste de más de un millón de euros superando los 12, después de haberse incumplido todos los plazos, hasta el punto que PP y Vox tuvieron que dar luz verde el pasado verano a una tercera prórroga para las obras por quince días, cuando entonces se hablaba de que podrían empezar a recibirse deportistas entre septiembre u octubre. Si bien, como pronto las instalaciones no estarán operativas hasta dentro de unas semanas ya que tiene que vestirse el edificio.
