Silencio en Elche por las víctimas de la dana de Valencia
Un centenar de personas asiste al acto convocado en la Plaça Baix en recuerdo por la tragedia que asoló una comarca entera
La práctica totalidad de la Corporación Municipal en el Ayuntamiento de Elche ha asistido este mediodía al minuto de silencio convocado al cumplirse el primer aniversario de la dana. Se notó la ausencia del alcalde, Pablo Ruz, quien se encontraba en Valencia. Un centenar de ilicitanos ha acudido al acto. Cuando han sonado las campanas que daban las 12 la Plaça Baix ha enmudecido. Al término del acto, los portavoces Juan de Dios Navarro, Héctor Díez y Esther Díez han realizado declaraciones en las que han vuelto a mostrar sus condolencias con las familias de las víctimas al tiempo que han pedido un esfuerzo conjunto de las administraciones para la recuperación de los estragos que siguen al cabo de un año.
