Localizan ánforas romanas y coral fosilizado en una zapatería de Santa Pola y en una finca de Torrellano

Decorando una zapatería y una finca como si se tratase de jarrones cualquiera comprados en el bazar de confianza. La Policía de la Generalitat ha recuperado en Santa Pola y Elche tres ánforas romanas, el fragmento de otra y restos arqueológicos procedentes de yacimientos subacuáticos.

Las operaciones del Grupo de Patrimonio Histórico de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat Valenciana pudieron realizar esta intervención en dos operaciones el pasado mes de septiembre. La primera tuvo lugar el pasado 12 de septiembre cuando los agentes, dentro de sus labores operativas de protección del patrimonio cultural, localizaron en las oficinas de una empresa de calzado de la villa marinera dos ánforas del periodo romano con desperfectos y un cuello del mismo tipo de vasija, así como un recipiente cerámico de la época medieval con restos marinos, además de un coral fosilizado.

Museo Arqueológico

Tras identificar a la persona que las tenía, la unidad intervino estas piezas y las trasladó al Museo Arqueológico de Santa Pola, integrado en el Museo del Mar, donde quedaron depositadas al tratarse de bienes de dominio público, para su inspección por parte de personal técnico de Patrimonio del Servicio Territorial de Cultura de Alicante, departamento perteneciente a la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo.

La segunda de las actuaciones se inició el pasado 25 de septiembre, cuando el Grupo de Medio Ambiente de la Policía Local de Elche solicitó colaboración al Grupo de Patrimonio Histórico de la Policía de la Generalitat en Alicante ante el descubrimiento de un ánfora antigua en una finca rural de la partida de Torrellano.

Ambos cuerpos de seguridad se desplazaron hasta el lugar donde se encontraba la pieza, que data también del periodo romano, y que, por los restos de incrustaciones marinas, se estima que también pudiera proceder de un yacimiento subacuático.

Traslado al MAHE

Tras intervenir el ánfora, levantando la correspondiente acta, los policías del Grupo de Patrimonio procedieron a su traslado al Museo Arqueológico de Elche (MAHE), donde quedó en depósito a disposición de personal técnico del Servicio Territorial de Cultura de Alicante.

No es la primera vez que se intervienen este tipo de restos arqueológicos. Especialmente en Santa Pola se han realizado varias operaciones en los últimos años. Por ejemplo en 2020 se recuperaron 13 ánforas romanas que decoraban una tienda de congelados en la localidad marítima y que se encontró en el mar mientras pescaba el hijo del propietario del establecimiento

Últimos hallazgos

Uno de los hallazgos fue en 2023 cuando la Guardia Civil, en colaboración con el Museo del Mar del Ayuntamiento de Santa Pola, consiguió intervenir tres ánforas romanas de cerámica del siglo I que se encontraban en el sótano de una vivienda particular del municipio. La propietaria de la casa fue quien dio aviso a los agentes de la Guardia Civil tras hallar las valiosas piezas cuando limpiaba a fondo la vivienda para ponerla a la venta. Previsiblemente, fueron adquiridas, en algún momento, por un familiar ya fallecido de la propietaria de la vivienda.

Entonces, con sumo cuidado, las piezas fueron trasladadas al museo, donde los especialistas realizaron una autenticación. En un análisis preliminar, realizado por expertos de la Universidad de Alicante, se determinó efectivamente que se trataba de tres ánforas romanas de cerámica, posiblemente Béticas, de la Época Altoimperial, probablemente procedentes del siglo I. .

En su mayoría, las ánforas halladas en esta zona eran oleícolas, utilizadas para el transporte de aceite procedente de la zona bética de la península y embarcadas en el Portus Ilicitanus, para su traslado a Roma. Otras también eran utilizadas para el transporte de vino y de salsas de pescado (garum), muy apreciadas por los romanos.

Por la morfología que presentan estas tres piezas, podría tratarse de ánforas dedicadas al almacenamiento y transporte de alguno de estos productos. Es posible que procedan de alguno de los pecios presentes en el litoral.

Piezas protegidas

Estas piezas pertenecen al patrimonio histórico de la arqueología subacuática y están protegidas. La Ley 4/98 del Patrimonio Cultural Valenciano establece que las piezas arqueológicas, como objetos que integran el Patrimonio Histórico, son bienes de dominio público, propiedad de la Administración. Por este motivo, todo hallazgo o tenencia, deben ser comunicadas. Está prohibida su comercialización y, por lo tanto, cualquier transacción o negocio jurídico de cualquier pieza considerada como de alto valor histórico carece de validez legal.