Un aviso en el entorno del Mercado Central de Elche

“Trabajos de limpieza de estructura metálica en la obra de rehabilitación del Mercado Central y su entorno”. Este es el encabezado de una circular que ha aparecido en los últimos días en las inmediaciones de la plaza de abastos y que aparece firmada por la empresa municipal Pimesa, que es quien tiene encomendada la gestión directa del servicio del Mercado, lo que implica la gestión de la rehabilitación del inmueble y su entorno próximo, así como la intervención sobre los restos arqueológicos de los Baños Árabes y refugios de la guerra civil para integrarlos en la zona, y la urbanización de las calles aledañas. La carta en cuestión, dirigida a los vecinos y vecinas y los establecimientos de la zona, da cuenta de la nueva fase de trabajos que ya ha comenzado, y pide disculpas de antemano por las molestias que puede causar el polvo y el ruido.

Las ventanas que se han tapado, para minimizar las molestias en la zona. / ÁXEL ÁLVAREZ

Material inocuo

En concreto, en esa misiva se detalla que la UTE Mercado Elche, integrada por Involucra, Alcudia y Gestaser, ya ha informado a Pimesa de que se va a proceder a la limpieza de la estructura metálica del inmueble. “El material que se utilizará es totalmente inocuo y la intervención será realizada por una empresa especializada que tomará las medidas oportunas para realizar la mínima emisión de polvo a las viviendas colindantes”, se detalla. Incluso se hace hincapié en que los residentes no tendrán que tomar “ninguna medida excepcional”. Los trabajos estaba previsto que se iniciaran el lunes y que duraran aproximadamente un mes. De hecho, este mismo jueves se oía el sonido de los trabajos en la planta alta del inmueble, donde en la zona más próxima a los Baños Árabes las ventanas se habían tapado, con el objetivo de evitar que saliera más polvo de la cuenta.

El estado en el que se encontraba la primera planta del Mercado Central en septiembre, con una vista de la estructura metálica. / Jose Navarro

Arena proyectada

En cuanto a los trabajos en sí, lo que se persigue es limpiar la estructura metálica con arena proyectada. Esta técnica lo que posibilita, mediante una corriente de aire impulsada por un compresor sobre la estructura en cuestión, es limpiar la superficie y, si es necesario, dejarla en condiciones para afrontar tratamientos posteriores. Eso explica el ruido que se escuchaba, sin ir más lejos, este jueves por la mañana en las inmediaciones del Mercado Central de Elche. Una labor que justifica por qué no se ha retirado aún el techo con fibrocemento, aunque ya ha llegado la autorización por parte de la Generalitat Valenciana para que se pueda quitar: su permanencia evita que salga más polvo a la vía pública, con las consiguientes molestias para los establecimientos y vecinos de la zona. Se procederá a eliminarlo una vez que acaben los trabajos de limpieza en la estructura metálica, algo que, a priori, podría durar un mes, a juzgar por lo que se dice en los carteles.

Los operarios trabajan en paralelo en la zona de las ventanas estos días. / ÁXEL ÁLVAREZ

Normalidad

Con estos puntos de partida, desde Pimesa, ponen el acento en que las obras avanzan con toda normalidad, en la línea de lo que ya dijo el alcalde de Elche, Pablo Ruz, el pasado 24 de septiembre, coincidiendo con la visita al edificio. “Todo avanza según lo previsto”, dijo el regidor en ese momento. Se expresaba así tras un paseo junto a los técnicos por el inmueble ya desmantelado, aunque poniendo el foco en que se estaba a la espera de que la Generalitat les diera la autorización para retirar las cubiertas, en las que, además, confirmó que hay fibrocemento, lo que implica la puesta en marcha de un protocolo especial. Un permiso que ahora ha llegado, aunque no se hará uso de él hasta que no se limpie la estructura metálica roja, que se puede ver desde afuera.

De la estructura a los pilares

Es más, Ruz aseguró en ese entonces que la estructura metálica de la planta superior iba a quedar incorporada al edificio, justo en una intervención en la que también admitió el mal estado de los pilares. “Por el propio uso de los años 50 y 60, muchos pilares habían sido incluso semiamputados. Son cosas que ocurren y que no se pueden evitar cuando un edificio tiene uso”, explicó, para añadir que, por eso mismo, se estaban reforzando los pilares interiores y exteriores. Una vez cumplimentada esa fase, se empezaría con la demolición de los forjados. “Todos estos forjados se tienen que desmontar y va a ser muy complejo, porque hay que preservar las estructuras verticales y prácticamente desmontar las horizontales, con un material muy deteriorado, un hormigón de muy mala calidad y, encima, muy deteriorado”, concretó hace ahora poco más de un mes, cuando se cifró el grado de ejecución de las obras en un 15 %, cuando el programa anual de actuación, inversión y financiación de la empresa pública Pimesa para 2025 no sólo se situaba el inicio de las obras en febrero -al final fue en abril y los plazos incluso comenzaron a contar más tarde, a finales de mayo, por los reparos de Cultura a la intervención arqueológica-, sino que se estimaba que, a finales de este año, se podría alcanzar un grado de ejecución del 63,5%, lo que, a efectos prácticos, supondría que más de la mitad del proyecto estaría completado,algo que parece poco probable a estas alturas.