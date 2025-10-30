El expresidente del Elche Diego Quiles tendrá su paseo

El entorno del Martínez Valero llevará el nombre de Diego Quiles como homenaje a título póstimo al expresidente del Elche cuando se cumplen cinco días de su fallecimiento a los 83 años. El bipartito de PP y Vox acordó este jueves en junta de gobierno designar el espacio existente, ubicado en el interior del Paseo de Atzavares en las proximidades del estadio, para honrar la memoria de quien estuvo detrás de tres ascensos a primera del club franjiverde y de quien impulsó la marca Kelme por todo el mundo.

Tributo

El alcalde Pablo Ruz, justificó la decisión para reconocer la figura de una persona “que tanto hizo por el Elche CF y su ciudad, y que por tanto merece que los ilicitanos sean conocedores de la obra que desarrollo durante toda su vida”. Además, el primer edil dejó claro la importancia de “rendir tributo a los que han hecho Elche grande”.

A nivel municipal consideran "justo" dedicar este espacio público a la memoria del ilicitano en su condición de figura relevante de la historia reciente de la ciudad, tanto en el plano deportivo como empresarial. Y es que la firma de calzado que desarrolló desde finales de los años setenta se convirtió en todo un símbolo nacional e internacional del sector ilicitano y del equipamiento deportivo. Además de su perfil destacado como empresario, siempre demostró una especial sensibilidad para con el deporte local, y de hecho apoyó la práctica de distintas disciplinas deportivas como es el caso del ciclismo.

Diego Quiles junto a un recuerdo del partido entre España y Macedonia y una foto del estadio Martínez Valero / Diego Fotógrafos

Proyección

No obstante, desde el Consistorio resaltan que su proyección pública más notable se dio, tras su experiencia como vicepresidente del Elche C.F. con Martínez Valero en su etapa como presidente del Elche C.F., que se inició en la temporada 1983-1984, en la que el equipo logró hacer realidad un ansiado ascenso a la Primera División.

En la década de los noventa el Elche C.F. ascendió en dos ocasiones a la Segunda División, y en la temporada 1994-1995 Quiles lideró a título personal un movimiento a favor del Elche C.F., que atravesaba momentos muy delicados, y que se tradujo en la permanencia y la estabilidad del club, que desde ese momento se convirtió en Sociedad Anónima Deportiva.