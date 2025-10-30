Compromís anima a la denuncia vecinal de los pisos turísticos ilegales en Elche

Compromís per Elx ha presentado este jueves la web ‘Que no te tiren’, una herramienta que permite a la ciudadanía denunciar de manera anónima los apartamentos turísticos ilegales y recopilar datos para elaborar un diagnóstico real de la situación en el municipio. La iniciativa pretende combatir la turistificación y la gentrificación, fenómenos que están elevando los precios del alquiler y de la compra de vivienda, según expone la formación política.

Denuncias vecinales y asesoramiento jurídico

La portavoz municipal de Compromís, Esther Díez, y la portavoz adjunta en Les Corts, Aitana Mas, daban a conocer la plataforma en una rueda de prensa en la que animaron a los vecinos a utilizarla. Además, explicaron que el portal incluye asesoramiento a comunidades de propietarios para que puedan modificar sus estatutos e impedir la instalación de pisos turísticos en los edificios.

Según Díez, “el principal problema de acceso a la vivienda es que los precios se han duplicado en los últimos años, un fenómeno que afecta directamente al bienestar de la ciudadanía y que tiene que estar en la agenda política para poder garantizar este derecho básico y constitucional”. La edil señaló, además, que el último informe del Banco de España sitúa a Elche con el mayor porcentaje de apartamentos turísticos en su zona costera, donde el 70 % de la oferta corresponde a este tipo de alojamientos, con el consiguiente efecto de “elevar y tensionar los precios”.

"Elx que no te tiren" es el título de la campaña de Compromís presentada esta mañana contra los alquileres turísticos ilegales / INFORMACIÓN

Críticas a PP y Vox

Durante su intervención, la portavoz lamentó el voto en contra sistemático de PP y Vox a todas las propuestas planteadas por Compromís sobre vivienda. “Pablo Ruz entiende la vivienda como un bien de mercado con el que especular y no un derecho básico como lo entendemos en Compromís”, subrayó Díez.

El grupo político ha puesto sobre la mesa varias medidas para abordar la situación: una ordenanza municipal que regule los pisos turísticos, la declaración de Elx como zona tensionada para aplicar la Ley estatal de Vivienda, ayudas al alquiler, un incremento de las inspecciones a los grandes tenedores, la aplicación de una fiscalidad adecuada y la creación de una mesa de la vivienda que reúna a todos los agentes implicados para diseñar estrategias que garanticen este derecho constitucional.

“Dar luz a la situación real”

Por su parte, Aitana Mas destacó la importancia de contar con datos fiables: “La cifra que sí sabemos es la de unos 900 apartamentos turísticos legales en Elx; el dato que no tenemos es el de los que están en situación de irregularidad, por eso esta web que pone en marcha Compromís dará luz a la situación real de un problema que ya está situando a nuestras ciudades a la altura de la problemática que existe en ciudades europeas como París o Ámsterdam, donde la ciudadanía debe abandonar su lugar de residencia por los altos precios de compra y alquiler”.

La síndica añadió que “en Elx entre 2023 y 2024 el porcentaje de desahucios se incrementó en un 7,3 %, lo que apunta que lejos de solucionarse el problema, estamos ante una necesidad de respuestas urgentes”.

Mas advirtió también que “no hay encuesta que no sitúe el acceso a la vivienda como el principal problema de la gente”, y criticó que “en una tierra como la nuestra, en la que se han puesto todos los huevos en la misma cesta, la del turismo, la solución no es no hacer nada como plantea PP y Vox con su negacionismo, los mismos que se cargaron la tasa turística que pusimos en marcha el Govern del Botànic”, una medida que, según explicó, buscaba regular el sector y compensar los efectos negativos del turismo de masas sobre la ciudadanía.

Con esta campaña digital, Compromís per Elx pretende implicar a los vecinos en la vigilancia del mercado turístico local y presionar para que se adopten políticas efectivas que frenen el encarecimiento del acceso a la vivienda.