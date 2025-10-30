El Misteri d'Elx revive su época más convulsa con la muestra “De la reforma al dogma”

La exposición “De la reforma al dogma: La Festa en temps de canvi (1924-1950)”, inaugurada en la tarde de este jueves en el Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE), ofrece un recorrido por una de las etapas más intensas del Misteri d’Elx, marcada por las reformas, las campañas de prensa y la recuperación musical de la representación. Según explica a este periódico su coordinador, Cristian Agulló Rodes, la muestra propone “un recorrido por los años más complejos del Misteri, en los que ocurrieron muchas cosas”.

De la reforma de 1924 a las campañas de Pedro Ibarra

El itinerario arranca con la reforma de 1924, impulsada por Pere Ibarra, y repasa todo lo sucedido en ese periodo. Antes de ese punto clave, el visitante puede conocer los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX, cuando se invitó a estudiosos como Javier Fuentes, Adolfo Herrera o Pierre París —“el mismo que, aprovechando su viaje, se llevó la Dama de Elche”—. Todos ellos “contribuyeron a dar proyección al Misteri más allá de la comarca”, recuerda Agulló.

Revistas que se muestran en la exposición con la que se clausura el Año Jubilar en torno al Dogma de la Asunción en Elche / INFORMACIÓN

El coordinador de la muestra explica que Ibarra, consciente de la necesidad de renovación, “inició campañas de prensa para promover la restauración, ya que hasta entonces solo el Ayuntamiento se hacía cargo del Misteri”. Con estas acciones “se pretendía que se le dedicara más atención y recursos”.

La exposición, comisariada por Joan Castaño, incluye ejemplares originales de las primeras publicaciones, junto al acta de constitución de la Junta Protectora del Misteri, nacida de aquellas iniciativas. “Todo lo que se expone se basa en documentos originales”, precisa Agulló, que ha coordinado la parte de diseño y aportado documentación gráfica y textual.

La huella musical de Esplá y Javaloyes

Otro de los ejes de la muestra se centra en Óscar Esplá y su participación en la reforma impulsada por Ibarra, además del trabajo de Javaloyes, ambos responsables de la renovación musical del Misteri en aquellos años. “Son pocos años, pero en ellos ocurrió muchísimo”, destaca Agulló.

El alcalde de Elche inauguraba esta tarde de jueves en el MAHE la exposición sobre el Misteri / INFORMACIÓN

Entre los materiales más llamativos, se exhiben las primeras imágenes conocidas del Misteri, fotografías de 1899 publicadas en un artículo de la revista inglesa The Wide World Magazine, editada en Londres en 1900, “algo así como el National Geographic de la época”, apunta el coordinador.

El recorrido muestra partituras originales, programas de fiestas de los años 20, fotografías de las décadas de 1940 y 1950 y un álbum de 1924 con imágenes captadas por Pedro Ibarra. Una de las secciones más singulares enfrenta esas fotografías con otras tomadas por el propio Cristian Agullón en 2024, recreando las mismas escenas un siglo después. “Ha sido un trabajo complejo porque había que encontrar los puntos exactos, pero el resultado ha quedado muy vistoso”, señala el coordinador.

Entre las piezas más curiosas figura un óleo de Sánchez Braceli, fechado en 1924, en el que la mangrana aparece pintada de color azul, su tonalidad original. “Es probablemente la prueba más antigua de ese detalle”, explica Agulló, ya que hasta ahora solo existían imágenes en blanco y negro con los angelitos pintados.

Del Dogma al manto restaurado

La exposición también reúne carteles originales del Misteri, especialmente el de 1950, año de la proclamación del Dogma, junto con guías y fotografías de los años 30 y 40 relacionadas con la celebración. Uno de los elementos más esperados es el manto de las Clarisas, recientemente restaurado por el IVCR+i de la Generalitat Valenciana. “Aún no está en la sala porque se usará en la representación del día 1 de noviembre, pero a partir del día 4 ya podrá verse expuesto”, detalla Agulló.

La exposición sobre el Misteri se abre en plenas representaciones extraordinarias por el 75 aniversario del dogma de fe y el Año Jubilar de Elche / INFORMACIÓN

La pieza, confeccionada en 1931 por las Clarisas, no se utilizaba en el Misteri desde 2014. “Es una oportunidad única para verlo de cerca y apreciar cómo ha quedado después de la restauración; está impecable”, añade el coordinador. La restauración fue promovida por el Ayuntamiento de Elche a través del IVCR+i. “El compromiso era que llegara a tiempo para la representación extraordinaria de este año, y así ha sido”, subraya Agulló.

El también diseñador gráfico considera que la exposición “es un colofón perfecto al Año Jubilar”. Permanecerá abierta hasta el 1 de marzo de 2026, con posibilidad de prórroga según la programación del MAHE. La intención es que pueda visitarse durante las fiestas de Navidad y los primeros meses del año, para atraer tanto a ilicitanos como a visitantes de fuera.