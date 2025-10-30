Las obras de Jayton comenzarán en 2026 gracias a dos ayudas de Diputación para otros proyectos

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Elche (PP y Vox) dio luz verde este jueves a la adjudicación provisional de las obras del centro sociocultural de Jaytón, el gran proyecto y promesa de Pablo Ruz para transformar el barrio de Carrús. Las empresas Alcudia Servicios y Obras e Involucra, que también participan en el proyecto de rehabilitación del Mercado Central (en este caso en una UTE con Gestaser), se han adjudicado la construcción por 13,9 millones de euros cuando la licitación partía en 14 millones de euros en un proyecto que prácticamente ha duplicado los costes desde que comenzó su gestación, entre otros motivos, por los dos sótanos que se añadieron. De hecho, hace solo un año el Partido Popular fijaba el coste en 8,6 millones de euros y un plazo de ejecución de 15 meses. Buena parte de la financiación de este proyecto quedó en el aire el pasado mes de octubre cuando la ciudad no fue seleccionada para beneficiarse de las ayudas europeas del Plan EDIL (Estrategia de Desarrollo Integrado Local), por un montante final de 12 millones de euros. Seis empresas se presentaron al concurso, pero el gobierno local no dio explicaciones sobre qué había hecho a los técnicos municipales decidirse por esta propuesta de las dos mercantiles.

Espacio que compartirán los dos bloques sobre los cuales se diseñará Jayton / INFORMACIÓN

Tan avanzado estaba la adjudicación de la licitación del proyecto de Jayton que el gobierno local ha tenido que buscar financiación para su ejecución por otras vías, lo cual no era fácil, porque el proceso se encontraba a punto de resolverse. De hecho, el alcalde ya dijo que se pagaría mediante préstamo pero, ¿qué préstamo?. Probablemente, uno que se tendrá que solicitar el próximo año, pero que antes del verano, visto los tiempos que hace falta para su autorización, no vería la luz. De ahí que hiciese falta liquidez cuanto antes. Y en esto se ha movido rápido aunque haya sido a costa de otros dos proyectos que financiaba la Diputación Provincial de Alicante y que deberían haber visto la luz en este 2025 porque los adjudicó hace más de un año. El edil de Contratación, Claudio Guilabert, en una comparecencia conjunta con el alcalde, Pablo Ruz; y el edil Samuel Ruiz (Vox), responsable municipal del distrito de Carrús, aseguró que la inversión se ha garantizado mediante “el cambio de financiación del Plan Planifica de la Diputación de Alicante que estaban destinados inicialmente a la reforma de parques infantiles, que pasa al pliego de externalización de Parques y Jardines. "Teníamos una financiación el primer año de 900.000 euros y luego unas inversiones de manera anual de 500.000 euros, con los cuales vamos a llevar esta reforma de todos los parques infantiles del municipio de Elche", dijo el edil.

Una fuente municipal aseguró que la semana pasada pasó por junta de gobierno el solicitar a la Diputación no solo el cambio de destino del dinero de las dos ayudas para estos fines concretos para los que se concedieron, sino para que poder utilizarlos en 2026, cuando tendrán que comenzar a realizar los primeros pagos a las empresas.

Los restos que se conservan del molino y los restos de los dos vasos que generaban la presión para moler el trigo / Alex Domínguez

En una comparecencia en 2024, Guilabert aseguró que este año se mejorarían una veintena de espacios infantiles con este dinero que, ahora, se descubre que ni se ha gastado ni ejecutado, aunque tendría que haber sido una realidad en 2025, a tenor de la declaración del político ilicitano. El otro proyecto que "salva" el inicio de las obras de Jayton hace referencia a la mejora de la calle Curtidores, que se realizará ahora en 2027. De hecho, los trabajos llevan meses parados, supuestamente, a la espera de los informes de la Conselleria de Cultura sobre los restos arqueológicos hallados en septiembre de 2014 que dan cuenta de un antiguo molino. "Ahora mismo estamos con todos los estudios previos y con las catas estamos elaborando el proyecto. Mientras se licita la obra estaremos en 2027".

En cualquier caso, el concejal insistió en que ambos "están garantizados". Guilabert aprovechó el acto para criticar, una vez más al Gobierno por no haber concedido a Elche la cuantía solicitada, como sí ha hecho con municipios como Torrevieja, Benidorm o Santa Pola, añadiendo que aún no tienen noticias sobre el requerimiento que han hecho al Ministerio de Hacienda. Los dos proyectos que estaban englobados en el plan Planifica, que eran la reforma de los parques eh municipales, los parques que hay en la vía pública, eh infantiles están garantizados a través del pliego de la externalización de parques y jardines, como saben ustedes, teníamos una financiación del primer año de 900.000 euros y luego eh unas inversiones de manera anual de 500.000 euros, con los cuales vamos a llevar esta reforma de todos los parques infantiles del municipio de Elche.

Samuel Ruiz, Pablo Ruz y Claudio Guilabert, este jueves explicando la adjudicación de Jayton en Elche / INFORMACIÓN

Próximo año

El alcalde aseguró sobre este proyecto que los trabajos comenzarán a principios del próximo año y finalizarán en el verano de 2027. "Jayton será una de las principales claves para la transformación completa del barrio, que se une a actuaciones como las de las calles José García Ferrández y Ausiàs March o de la comisaría de Primero de Mayo. Porque queremos que la mayor inversión pública que hemos realizado en este mandato tenga como destino Carrús, porque es la mejor manera de demostrar nuestro compromiso con sus vecinos", dijo el regidor.

Así quedaría el salón de actos del centro sociocultural de Jayton / INFORMACIÓN

Fue el concejal Samuel Ruiz quien recordó algunos datos de un proyecto que "dotará al barrio de unas instalaciones modernas de 4.400 metros cuadrados construidos sobre el antiguo solar de Jayton. Contará con un auditorio para 500 personas, un cine con 130 butacas, una sala polivalente de 155 metros cuadrados y cerca de 1.000 metros destinados a oficinas municipales. Además, contempla un gran escenario con una superficie de 300 metros, una cafetería en dos plantas y dos sótanos con aparcamiento para 170 plazas con vigilancia". Sobre este último asunto, el regidor insistió que serían plazas de estacionamiento gratuitas y que este es uno de los barrios de Elche con menos zonas de estacionamiento. El proyecto original tenía 240 plazas de estacionamiento, que se ha reducido en un tercio, de lo que no se han dado explicaciones.

Vistas del solar en el que se construirá el centro sociocultural de Jaytón / INFORMACIÓN

Auditorio

El edificio se dividirá en dos volúmenes separados, uno destinado al auditorio de forma rectangular al norte de la parcela, y otro bloque lineal de tres plantas que se dedicará a dependencias administrativas con una sala multiusos. Contará con una gran plaza abierta a la avenida de Novelda que comunicará con la zona verde mediante la calle de separación entre dos bloques y la construcción supone la urbanización del entorno del barrio frente a esta avenida. El edil responsable del distrito añadió que "este equipo de gobierno siempre ha estado convencido de que este proyecto innovador está a la altura de lo que el barrio merece. Estamos convencidos de que va a dinamizar estas calles, que va a conseguir lo que tantos y tantos vecinos y comerciantes de la zona reclamaban durante años y va a ser muy positivo tanto para comercios como para la restauración”.