De hackers éticos a catadores de Fondillón o técnicos de zoo: los Cursos de Invierno más variados de la UMH de Elche

Que nadie diga que aprender es aburrido. La Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) vuelve este invierno con una oferta que combina rigor académico y miscelánea intelectual. Se trata de los Cursos de Invierno 2025-2026, organizados por el Vicerrectorado de Cultura, Igualdad y Diversidad entre noviembre y mayo. Un total de 43 cursos —17 presenciales y 26 online— prometen que el conocimiento se sirva caliente, con practicidad, ciencia y espíritu crítico.

Saber mucho y de casi todo

La programación es tan amplia que se precisaría un Excel para enumerarla. En el Campus de Elche, por ejemplo, se podrá aprender desde Bioingeniería innovadora: de la salud ocular a la tecnología del movimiento hasta Liderazgo e influencia social, pasando por un maridaje que suena a gloria: Historia del Fondillón: Fondillón y Panettone, un maridaje perfecto.

Los más científicos podrán disfrutar de un Análisis multivariante de datos con SPSS, Introducción a los cultivos celulares o Bioinformática para estudios metagenómicos, mientras que los curiosos disponen de Autoconocimiento para el desarrollo del pensamiento crítico o Cómo hacer el estado de la cuestión para un artículo científico.

También hay sitio para las artes y las fieras: Dirección musical con práctica orquestal, Monitor de parque zoológico (VI edición) o el Curso de escritura creativa que se imparte en la sede de la Plaça de Baix. Y, para quienes se mueven entre micros y redes, llega Graba tu videopodcast desde cero, la versión moderna de “que hablen de mí, aunque sea en streaming”.

Aprender sin arruinarse

Los Cursos de Invierno de la UMH se han consolidado como un espacio de aprendizaje abierto que amplía las competencias personales y profesionales de la comunidad universitaria y de cualquier persona con sed de saber. Además, nueve cursos ofrecen matrícula gratuita con fianza y otros cuentan con tasas reducidas, gracias a la colaboración de l’Oficina de Llengües, la Unidad de Igualdad, el Área de Diversidad, la Cátedra de Pensamiento Crítico, la Cátedra Casa Sicilia de Enoturismo y Cultura del Vino e ISABIAL.

La UMH ofrece cursos de invierno online y presenciales sobre temáticas muy variadas / Jose Navarro

El catálogo online incluye propuestas tan variadas como Aprendiendo sobre la diversidad afectivo-sexual y de género, Violencia sexual y atención. Detecta el acoso sexual en tu entorno, La igualdad entre mujeres y hombres y el lenguaje inclusivo o Introducción al abordaje de los delitos de odio y el antigitanismo. Tratados modenos de ética aplicada y con certificado universitario.

Y no faltan los cursos más tecnológicos y cerebrales: Ciberseguridad y hacking ético, Inteligencia artificial generativa para el desarrollo web y productividad personal, Neuropsicología en la evaluación del deterioro cognitivo y demencias o Exploración clínica y neuropsicológica en la enfermedad del Alzheimer. Para quienes prefieran números y precisión, se ofrecen Introducción a MATLAB para ingeniería, Aprende lo más importante de Microsoft Excel y Análisis estadístico en R Commander.

Un invierno para mentes inquietas

Entre tanto saber, hay hueco para asuntos prácticos para los universitarios: “Cómo hacer un TFG y no morir en el intento (VII edición)” se mantiene como el curso estrella de las angustias estudiantiles. Pero también figuran opciones sobre estrategias de control de la ira infantil, evaluación del trastorno del espectro autista, identidad digital y autoestima juvenil o el trauma psicológico desde la neurociencia.

En uno de los cursos de invierno de la UMH de Elche se enseña a hacer el Trabajo de Fin de Grado / Áxel Álvarez

Los más curiosos pueden bucear en Investigación en virología, Nanobiotecnología, o Técnicas para una comunicación científica efectiva, mientras que los alumnos del campus de Altea hallarán propuestas únicas como Parkuir: más allá del deporte normativo, una crítica deportiva con perspectiva queer, donde el equilibrio y la ironía compiten por el primer puesto.

La matrícula ya está abierta hasta cubrir plazas, y toda la información sobre programación y calendario se encuentra en https://cultura.umh.es/es/cursos/cursosdhivern/.