PP, Vox y los empresarios se quedan solos en el Pacto de Elche por los autónomos

Alrededor de una treintena de asociaciones empresariales y colectivos agrarios, junto a PP y Vox, suscribieron este jueves el Pacto de Elche, por los autónomos como lo bautizó el equipo de gobierno. Un acuerdo que nace cojo porque no contó con la presencia de las dos formaciones de la oposición, PSOE y Compromís, ni tampoco de UGT y Comisiones Obreras. No fue baladí que cuando se fueron citando uno por uno a los representantes de todos estos colectivos convocados hace dos días para proceder a la firma se llamara también a los dos partidos que no habían confirmado su asistencia, con lo cual se produjo un largo silencio. ¿Fallo de protocolo?. Quizá no. No se nombró a los sindicatos, que tampoco fueron. Según un portavoz municipal, la diferencia es que los sindicatos habían excusado su asistencia y los partidos políticos no. Ahora bien, el PSOE aseguró que se les pidió confirmación y la persona que firmaría, lo que no hicieron, por lo tanto nadie podía esperarlos. El motivo del rechazo, que deja incompleto el apoyo unánime a este sector, era que se iba a firmar un documento que era similar a la moción que llevó el Partido Popular al pleno del lunes, que no respaldaron estas dos formaciones, pero sí Vox.

"¿Cómo va a venir ahora el Gobierno a apretaros más el cuello?", dijo el alcalde a los asistentes en un momento del acto, dando quizá con ello la razón a Esther Díez cuando aseguró el miércoles que era un "acto partidista". La portavoz, dijo, al igual que el socialista Héctor Díez, estaban dispuestos a firmar acuerdos de este tipo siempre que se hubiera producido un consenso anterior, no a un documento "impuesto", dijo el jefe de la oposición. En una tónica similar a la de Ruz, el concejal de Promoción Económica, Samuel Ruiz, dijo a los autónomos que la unión es la única forma de "frenar esta persecución".

Un momento del acto en el Salón de Plenos de Elche / INFORMACIÓN / 

16.000 autónomos

Los más de 16.100 autónomos de Elche, que eran los protagonistas del acto, estuvieron representados por una intervención de Antonio Andreu, de AESEC (Asociación de Empresas de Servicios de Elche y Comarca). Este dijo que "más de 16.000 autónomos sostienen comercio, servicios, economía local, empleo, agricultura... personas que con su esfuerzo diario mantenemos vivo nuestro tejido productivo. Por eso celebramos que el Ayuntamiento de Elche haya dado este paso y se posicione en defensa de los autónomos instando al Gobierno a frenar las subidas de las cuotas de la Seguridad Social y reclamando medidas reales que alivien la presión fiscal que sufrimos". Aunque el Gobierno ha dado marcha atrás con el anuncio del aumento de cotizaciones de cara a 2026.

Firma de Joaquín Pérez en nombre de los empresarios de alicante (CEV) / INFORMACIÓN

Cargas

Andreu añadió que "no podemos seguir soportando más cargas en un contexto donde la incertidumbre, los costes y la competencia son cada vez mayores. Desde el ámbito empresarial apoyamos plenamente esta moción, así como las propuestas que recoge: congelar las cuotas de la Seguridad Social, reducir los trámites administrativos y eximir del IVA y las cuotas a quienes no lleguen a los ingresos mínimos. No estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo justicia y sentido común. Si a los autónomos les va bien, a Elche sí le va bien. Si facilitamos emprender, habrá más empleo, más oportunidades y más futuro para nuestra ciudad. Agradecemos este compromiso y le pedimos que continúe a nuestro lado, defendiendo a quienes arriesgan, crean riqueza y generan puestos de trabajo porque apoyar a los autónomos. No es un gesto político, es una necesidad social y económica".

El decano del Colegio de Abogados de Elche, Diego García, firma el documento / INFORMACIÓN

Tejido asociativo

Samuel Ruiz, destacó que" lo que buscábamos era la unidad, la unión. Algo que en este ayuntamiento consideramos tan importante y más cuando hablamos de nuestros autónomos. Lo hacemos rodeado de nuestro tejido asociativo que al final es lo que fomenta, lo que trabaja día a día para generar esta unión y energías. Nosotros sabemos que para vosotros cada día es más difícil el poder continuar con la actividad, pero también tenemos claro que sin vosotros no seríamos nadie. Gracias a vuestra aportación, gracias a vuestra dedicación, gracias a ese compromiso social que tenéis con nuestro municipio y que Elche pueda presumir de la ciudad que tenemos. El único camino que nosotros contemplamos para poder frenar esta persecución que estáis padeciendo es la unión, como bien he dicho". Añadió que el acto, "creo que no tiene ningún tipo de ideología, es algo totalmente justo para nuestras nuestros autónomos y no buscábamos ni mucho menos ni el enfrentamiento ni generar el conflicto que algunos están deseando". No dejó pasar la ausencia de "algunos grupos políticos y algunos agentes sociales, a este tipo de gobierno nos duele. No hemos hecho esto con ningún tipo de interés, de generar conflicto. Al final es un acto que es reconocemos a las asociaciones empresariales, que al final sois los que representáis a la mayoría de autónomos de nuestro municipio. Lo que queríamos demostrar de que este ayuntamiento nunca sois el enemigo al batir, sino nuestro fiel aliado". Y concluyó: "... que este gobierno de la nación se dé cuenta que al final sin vosotros y los que madrugáis todos los días y levantáis la persiana, pues difícil va a ser poder sostener no solo este municipio, sino esta nación".

El decano de los Procuradores de Elche, Ginés Juan Vicedo, saluda al alcalde tras la firma del documento / INFORMACIÓN

Anhelos justos

El alcalde cerró el acto con estas palabras, "esta idea partió del vicealcalde (Francisco Soler), pero desde las propias entidades empresariales que representáis a los autónomos, la semana pasada. Cuando os contábamos que queríamos llevar a pleno (una moción) sin ninguna intención política. Que el pleno manifestara la adhesión absoluta de toda la corporación a vuestros anhelos justos, no pedís nada que no sea justo. El gobierno municipal quiere dejar meridiana y manifiestamente claro que estamos al lado de vosotros, los autónomos y los empresarios, que sois los que generáis oportunidades, los que creáis empleo y sois el verdadero motor. Esto que hay aquí, estas firmas, estas firmas que hoy nos habéis regalado en este acto por compromiso son el motor económico de esta ciudad". Ruz ensalzó que el sector, "se levanta todos los días con solo dos objetivos. Hacer su familia grande y hacer su pueblo grande. Y esto hay que reconocerlo en este salón que es el aula más importante de este municipio. A los que generáis riqueza y empleo este gobierno les pone alfombra roja. Este gobierno es sensible a esa sensación que tenéis cuando, en una mano, un abanico de pedidos sin cobrar; y en la otra, de albaranes y facturas por pagar. ¿Cómo va a venir ahora el Gobierno de España a apretaros más el cuello? Por eso es necesario este pacto. Para dejar claro que con él se defiende la ciudad entera, no los partidos políticos. La ciudad entera defiende a sus más de 16 000 héroes autónomos todos los días".

Antonio Andreu de AESEC, intervino en nombre de los autónomos de Elche / INFORMACIÓN

¿Qué propone el Pacto de Elche? 1. Poner en valor la decisiva contribución a la sociedad de los trabajadores autónomos, y concretamente su papel esencial en el crecimiento económico y en la creación de riqueza y empleo. 2. Reivindicar en todos los foros a nuestro alcance las siguientes medidas en favor de los trabajadores autónomos: a) Congelar las cuotas a la Seguridad Social de los autónomos durante el año 2026. b) Eximir del pago del IVA a los trabajadores autónomos que no alcancen una determinada cifra de ingresos anuales. c) Bonificar el 100% de las cuotas a la Seguridad Social a los autónomos cuyos ingresos sean inferiores al Salario Mínimo Interprofesional. 3. Seguir trabajando en la reducción de trabas y facilitación de trámites administrativos a los trabajadores autónomos, tanto en el ámbito de competencias del Ayuntamiento de Elche como a través de las oportunas reivindicaciones a otras Administraciones públicas.

Generadores de empleo

Ruz dijo que "el gobierno lleve una actividad tan incesante estos últimos meses y estos últimos días, montando saraos, montando eventos, es para vosotros. Es para que los autónomos que sois los generadores de empleo, encontréis en estas acciones, medidas que el gobierno promueve, oportunidades para seguir creciendo y para ganar dinero, porque el dinero que un autónomo gana es un dinero que luego revierte en sus trabajadores y en beneficio de todos" También dijo que "vosotros sois los que transformáis el riesgo en oportunidad. Donde otros ven límites, vosotros veis oportunidades. Debería ser Elche la Capital Europea de los Autónomos, porque no existe otro lugar en el mundo donde se concentre tanto autónomo por metro cuadrado y con ellos tantas ideas, tanta pasión y tanto esfuerzo. Vosotros los autónomos enseñáis el valor de creer en uno mismo, de reinventarnos sin rubor una y otra vez y sois el ejemplo de pasión convertida en oficio". Y acabó asegurando que "este acto no es un punto final, de exhibición. Aquí comienza una etapa simbólica, pero de realidad en la que compartimos el esfuerzo y celebraremos, sin duda, vuestros éxitos".