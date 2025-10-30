Ruz echa marcha atrás con el nombre Reina Sofia para el pabellón inclusivo de Elche

Pablo Ruz, el alcalde de Elche, admitió ante los periodistas un error este jueves con su decisión de plantear poner el nombre de Reina Sofía al pabellón inclusivo, cuyas obras están a punto de concluir después de no pocas penurias. A preguntas de los medios, y más como una reflexión, vino a decir que echa marcha atrás para que la decisión se adopte por un consenso que no había tenido. Hay tres circunstancias, al menos, que expliquen este cambio drástico en el regidor, poco habituado a dar su brazo a torcer.

Uno ha sido que ni siquiera tenía el respaldo explícito de sus socios de Vox cuando el alcalde lo había anunciado ya en una entrevista. El segundo es que cuando lo planteó en una junta de portavoces, porque su intención era llevarlo al pleno del pasado lunes, Compromís ya le advirtió que no contara con ellos. Por este motivo el asunto no se abordó en la sesión plenaria, donde el principal argumento que esgrimía el regidor eran las cinco visitas que la madre del Rey había hecho a la ciudad o su respaldo a la investigación de las enfermedades neurodegenerativas, lo que fue el motivo de su último encuentro con Elche, el pasado septiembre. Tampoco era la apuesta del PSOE, que se decanta por una denominación genérica que englobe a todos los deportistas olímpicos que ha tenido Elche. Y la tercera, que posiblemente es la que más peso ha tenido, es que se ha encontrado con una campaña en las redes sociales para que se pusiera el nombre de una olímpica ilicitana a la instalación, concretamente el de la gimnasta Sara Marín. Y si algo tiene el regidor es que escucha a las redes sociales.

Infraestructura

Ruz dijo que la iniciativa en favor de la Reina Sofía no era de él, sino del Grupo Popular, "llegamos al pleno con la intención de que saliera un nombre de consenso para evitar..., pero bueno, visto lo visto, no fue acertada nuestra propuesta. Ahora hay que buscar el nombre de una persona o de un ámbito deportivo. En fin, esto no va a ser fácil, que dé el nombre a ese pabellón que es un gran pabellón, una gran infraestructura, que va a costar mucho dinero al pueblo de Elche". Añadió que "al final se impondrá el consenso y el sentido común. Desde luego, cuando uno se da cuenta de que hay que corregir, ¿no? Lo que uno hace cuando uno considera que no lo ha hecho bien.. y ahora buscaremos alternativas, por supuestísimo".

Insistiendo en el asunto resaltó que "yo admito nuestra parte, como grupo popular, de error. No pasa nada por reconocer que uno, pues a veces con este ímpetu por hacer cosas, por solucionar problemas y por anticiparse, pues no pasa nada. Ahora se buscará desde el consenso con todos". El alcalde aprovechó para comparar este asunto con el del centro de salud del Travalón, al cual se le ha quitado la propuesta de nombre que tenía, que era la de Ernest Lluch, en recuerdo al exministro socialista asesinado por la banda terrorista ETA. "Lo importante tanto de estas instalaciones como las del centro de salud de Travalón no es el nombre, de lo que tenemos que estar todos contentos y orgullosos es que Elche por fin va a tener estas instalaciones deportivas. Tenemos tiempo para buscar el nombre, pero no creo que eso sea un problema".

El pabellón adaptado de Elche / INFORMACIÓN

Samuel Ruiz, de Vox, por su parte, preguntado por este asunto, dijo "nosotros estamos escuchando, tampoco nos vamos a decidir porque estamos viendo lo que está pasando en redes. Sí que es cierto, y lo digo abiertamente, a nosotros nos gusta la idea de que este tipo de instalaciones tengan el nombre del barrio" y puso como ejemplo que para el futuro centro de salud son partidarios de que se denomine como la zona a la que darán cobertura; es decir, Travalón.