La UMH de Elche se alinea con la política lingüística de Mazón y rompe con la Xarxa Vives

El consejo de gobierno de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha aprobado por unanimidad su salida de la Xarxa Vives d’Universitats, la entidad que agrupa a 22 universidades de territorios de habla catalanovalenciana de España, Francia, Italia y Andorra. El acuerdo, adoptado en la sesión del miércoles, señala que la decisión se toma al considerar que “los posicionamientos y comunicados recientes de la Xarxa se alejan de lo puramente académico y no son respetuosos con el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana”.

Una decisión con lectura política

El comunicado difundido por la UMH no concreta qué aspectos considera “no académicos”, ni detalla en qué sentido se ha vulnerado el Estatuto valenciano. Sin embargo, en el entorno universitario y político la medida se interpreta como un gesto de alineamiento con la política lingüística del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que ha rebajado el peso del valenciano en la Administración y la enseñanza.

La decisión marca distancia con la Xarxa Vives, una organización sin ánimo de lucro que desde 1994 coordina la acción conjunta de 22 universidades que comparten “la unidad lingüística y cultural, la colaboración interuniversitaria, la equidad y el respeto a la autonomía universitaria”, según su propia declaración de principios.

La Xarxa —de la que forman parte instituciones como la Universidad Cardenal Herrera-CEU de Elche, la Universitat de València, la Jaume I, la Politècnica de València, la UA, la de Barcelona o la Pompeu Fabra, entre otras— tiene como objetivo potenciar la cooperación entre universidades de los territorios de habla catalana y promover “la utilización y normalización de la lengua propia”.

De los desencuentros con la UA a la ruptura

La UMH, fundada en 1997 durante un gobierno del Partido Popular, ha sido tradicionalmente percibida como una universidad próxima a este entorno político. Su separación de la Xarxa se produce, además, tras un momento de especial tensión con la Universidad de Alicante (UA), con la que ha mantenido una larga disputa por la titulación de Medicina.

La decisión cobra especial simbolismo porque la presidencia actual de la Xarxa Vives recae en la rectora de la UA, Amparo Navarro. La UMH había ostentado ese mismo cargo en mandatos anteriores. Fuentes académicas interpretan el paso como una nueva muestra del distanciamiento institucional entre ambas universidades, que mantienen visiones opuestas en cuestiones lingüísticas y de modelo universitario.

Alumnos de la UMH estudian en una de las bibliotecas / Alex Domínguez

La UMH reivindica su compromiso con el valenciano

En su comunicado, la Universidad ilicitana subraya que, “independientemente de esta decisión, va a continuar con su política de defensa y promoción del valenciano”, en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y de la legislación autonómica vigente.

Sin embargo, el movimiento rompe con la tradición de cooperación interuniversitaria en el ámbito lingüístico y cultural que ha caracterizado a las universidades públicas valencianas durante las últimas décadas.

Con su salida, el sistema universitario valenciano pierde uno de sus cuatro miembros dentro del consorcio, una ruptura que refleja, más allá del ámbito académico, la creciente influencia de la agenda política del Consell en esta Universidad.