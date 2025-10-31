Medio Ambiente analiza aún la ampliación de horarios de caza en El Hondo y Las Salinas

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha confirmado a INFORMACIÓN que todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre la posibilidad de ampliación de los horarios de caza en los parques naturales de El Hondo de Elche y Crevillent y Las Salinas de Santa Pola, así como en el paraje catalogado de El Hondo de Amorós. La administración autonómica explica que la propuesta de la Federación Valenciana de Caza sigue en fase de análisis, ya que “aún se están recabando los informes necesarios y se va a citar a los grupos interesados en audiencia para poder tomar una decisión de forma definitiva”.

Mientras tanto, la Conselleria deja claro que la temporada de caza se desarrollará bajo la normativa vigente, sin la ampliación del horario más allá del crepúsculo civil que reclaman los cazadores. En la práctica, esto supone que no se permitirá disparar antes del amanecer ni después del anochecer, tal y como dictó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en su fallo de diciembre de 2024.

El Consell estudia la viabilidad técnica

Fuentes de la Conselleria señalan que el objetivo es evaluar con rigor la viabilidad técnica y legal de la propuesta de los cazadores, que reclaman volver a cazar durante unos minutos adicionales antes y después del crepúsculo civil. Según la Federación Valenciana de Caza, los estudios encargados por la entidad demuestran que en intervalos de luz de unos 50 minutos aún es posible distinguir las especies protegidas, por lo que no se pondría en riesgo la conservación de la cerceta pardilla, una de las aves más amenazadas de Europa.

Una de las balsas situada en un coto privado de caza en el parque natural de El Hondo / Antonio Amorós

No obstante, desde Medio Ambiente se insiste en que cualquier modificación deberá contar con respaldo técnico y jurídico suficiente. No se puede adoptar una decisión que comprometa la protección de especies en peligro o vulnere la normativa europea sobre caza selectiva, apuntan las mismas fuentes. Por ello, se ha decidido mantener las condiciones actuales mientras se completan los informes elaborados tanto por técnicos de la Generalitat como por entidades científicas consultadas.

Los cazadores, entre la frustración y la resignación

La falta de una resolución definitiva ha caído como un jarro de agua fría entre los 14 cotos de caza que operan en estos humedales del sur de Alicante. Su presidente, Manuel Sabuco, lamentaba esta semana el “silencio total” de la Conselleria ante la petición cursada hace meses. “Ya es tarde para esta campaña. Veremos la próxima”, afirmaba con desánimo, recordando que la temporada de caza arranca oficialmente este sábado 1 de noviembre y se prolonga hasta el 8 de febrero.

Según los responsables de los cotos, mantener las fincas sin poder aprovechar las horas de mayor actividad de las aves hace inviable la gestión económica de la temporada. “Las aves acuáticas se mueven sobre todo antes de amanecer y después de anochecer; si no se puede disparar entonces, la captura será mínima y los gastos de mantenimiento no se compensan”, explican los propietarios. Algunos, incluso, ya han anunciado a este periódico que no realizarán ninguna de las 14 tiradas permitidas por ley y que dejarán perder las charcas al no ser rentable mantenerlas.

Consecuencias ambientales y gestión de humedales

Los cazadores advierten de que su renuncia tendrá repercusiones sobre la conservación de los humedales, ya que buena parte del mantenimiento de las fincas corre a cargo de ellos mismos. Preparar las balsas, elevar agua de pozos o azarbes, desbrozar cañizos y distribuir alimento son tareas habituales que, según defienden, favorecen la biodiversidad del entorno. “Si no hay actividad cinegética, no podremos asumir esos costes y los humedales perderán capacidad para albergar aves”, aseguran.

Miirador del parque natural de El Hondo en Crevillent / Antonio Amorós

Desde los colectivos ecologistas, sin embargo, la lectura es diferente. La Asociación de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA), que promovió el recurso ante el TSJCV, recuerda que la caza nocturna fue prohibida por ser un método no selectivo y que cualquier intento de ampliarla “volvería a poner en riesgo la supervivencia de la cerceta pardilla”. La sentencia del alto tribunal, de diciembre de 2024, anuló los planes cinegéticos específicos aprobados por la Generalitat precisamente por permitir disparos tras el crepúsculo, al considerar que las condiciones de visibilidad dificultan la identificación de las especies y aumentan el riesgo de abatir ejemplares protegidos.

Sin novedad hasta nuevo aviso

Por el momento, la Conselleria mantiene la postura de prudencia administrativa y deja abierta la puerta a una revisión futura si los informes lo avalan. Mientras tanto, los cazadores deberán ceñirse a los horarios oficiales establecidos por la Generalitat, que varían en función del amanecer y la puesta de sol. Así, por ejemplo, este sábado 1 de noviembre se podrá cazar entre las 7:02 y las 18:29 horas, y el último día de la veda, el 8 de febrero, entre las 7:35 y las 18:58.

El sector cinegético, que defiende el papel de los cotos en la gestión de los humedales, confía en que el proceso administrativo no se demore más allá de esta temporada. Medio Ambiente, por su parte, subraya que la prioridad es garantizar la protección de las especies y el cumplimiento de la normativa europea, sin descartar ajustes futuros si la evidencia científica lo permite.