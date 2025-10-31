El plan de Deportes en Elche fija 12 plazas definitivas y convoca 18 nuevas para auxiliares en noviembre

El Ayuntamiento de Elche ha aprobado este viernes en la Mesa General de Negociación el Plan de Ordenación de Deportes, un documento calificado como “uno de los más importantes y ambiciosos” de los últimos años para el área, que ha contado con el voto favorable de los sindicatos SI-USO, CSIF y UGT, y el voto en contra de CCOO.

Desde la Sección Sindical de SI-USO destacan que el nuevo plan “afecta a todos los colectivos que integran el departamento” y que su aplicación “marcará un antes y un después que esperamos sea de mejora en las condiciones de trabajo de la mayoría de los empleados públicos y que ésto se vea reflejado en la mejora de la calidad de los servicios que prestamos a la ciudadanía”.

El documento establece las necesidades de personal para los próximos cinco años y contempla la reorganización de puestos sin reducir plantilla. “Nuestra principal condición es que no se redujeran puestos de trabajo y que las condiciones de los empleados mejorasen, entre ellas también las económicas”, recalca el sindicato.

Amplio respaldo de los trabajadores

Para la aprobación definitiva del plan, SI-USO sometió el documento a consulta interna entre los empleados municipales durante esta semana. La propuesta fue “refrendada positivamente por la mayoría de los trabajadores”, según la organización, destacando el apoyo del 90 % de los empleados más afectados, como monitores-socorristas y auxiliares de instalaciones deportivas.

Esa “mayoría ha sido la determinante para que nuestra opinión, reticente en un principio, sea ahora de apoyo al Plan de Ordenamiento”, explican desde el sindicato, que valora el respaldo como un voto de confianza a las medidas que recoge el texto.

Garantía de empleo y cobertura de vacantes

El documento contempla la adscripción definitiva de algunos trabajadores a los puestos que ocupan actualmente en otros departamentos. Entre ellos figuran dos técnicos medios y diez auxiliares de instalaciones deportivas que ejercen funciones de auxiliar administrativo, ordenanza o portero de grupo escolar. Además, está prevista para finales de noviembre la primera prueba de la convocatoria de 18 plazas de auxiliar de instalaciones deportivas, un paso que, según SI-USO, “tranquiliza las dudas que algunas personas pudieran tener”.

El sindicato subraya que del texto firmado “se desprende que todas las futuras vacantes por jubilaciones serán cubiertas y no se derivarán a personal externo” y que la licitación de servicios “será de apoyo al servicio público y no de sustitución de plazas de empleados públicos”.