Así se anunciaba la muerte en Elche en el siglo XIX

En una sala silenciosa del Archivo Histórico de Elche, el tiempo parece plegarse sobre sí mismo. Entre carpetas de lino y legajos numerados, Carmina Verdú y Martina Martínez, jefa y técnico del archivo, despliegan con delicadeza un pequeño tesoro de papel amarillento: las esquelas que Pedro Ibarra recogió y guardó como quien rescata la memoria de un pueblo. “Tenemos un total de 57 esquelas recogidas por el investigador”, explica Verdú, mientras extiende una hoja con ribetes negros y letras que el tiempo ha convertido en sombra. “Algunas son impresas, otras manuscritas, y hay muchas que quizá estén aún por separar, porque Ibarra lo recogía todo.

El arte de anunciar la muerte

Las esquelas de aquel tiempo no eran simples comunicados. Eran pequeñas obras de arte tipográfico. Algunas llevaban dibujos delicados, coronas de flores o marcos con motivos fúnebres. En ellas se leía no solo el nombre del difunto, sino también el lugar exacto del duelo: «El duelo se despide en el puente del rey», reza una de las más antiguas. Martina Martínez sostiene una de esas piezas entre los dedos: “Esta era para comunicar el fallecimiento y dónde sería el entierro y la despedida. En el puente de las capillas, que es el de la Virgen que conocemos ahora”, cuenta. Las más elegantes viajaban en sobres con orlas negras, testigos de un ritual íntimo y solemne. “Los sobres iban con su orla en negro”, añade.

La jefa del Archivo Histórico de Elche, Carmina Verdú, y la técnico Martina Martínez, ojean algunas de las esquelas que Pedro Ibarra guardó / Matías Segarra

El tono de las esquelas varía: algunas se limitan a decir ha fallecido, otras incluyen nombres de esposas o deudos, y en muchas se intuye una red de familias que aún resuena en la historia ilicitana: los Martín Cortés, Cabeza Torres, Perpiñán, Sarabia… “Son familias conocidas, aunque hay de todo”, comenta Verdú.

Imprentas y correspondencias del siglo XIX

En los márgenes de esos papeles aparecen nombres de imprentas que marcaron época: Imprenta Rizo, Imprenta de José Agulló, incluso ejemplares con la dirección Labradores 22 o Puerta de Alcoy, lo que sugiere la presencia de talleres también en Alicante.

Las primeras esquelas, probablemente las más antiguas, databan de la década de 1830, y son manuscritas. Las de finales de ese siglo estaban dirigidas a José María Ruiz de López, otro personaje local de relevancia. La figura de Ruiz de López, como recuerda Verdú, también está ligada a la historia documental de la ciudad: “Formó parte de una familia con cargos municipales y especialmente vinculada al archivo. En 2021, sus descendientes donaron toda su colección”. Entre esos legajos, ya estaba lo que Ibarra había rescatado décadas antes.

A través de las esquelas que se difundían en Elche se pueden conocer algunas imprentas de finales del XIX en la ciudad / Matías Segarra

Entre las piezas que duermen en las carpetas del Archivo, algunas esquelas parecen aún susurrar la voz temblorosa de quienes las redactaron. Una de ellas anuncia la muerte de Santiago Torres García, «después de recibir los Santos Sacramentos», a los 39 años. Su esposa y su hija pedían al vecindario que asistiera al entierro desde la calle del Salvador «por lo que recibirán especial favor». Como tantas otras, esta esquela concluye con una frase que se repite en muchas de las que reunió Pedro Ibarra: «El duelo se despide en el puente», una fórmula que evocaba aquel lugar emblemático donde se decía adiós antes del camino hacia el cementerio. Otra esquela, fechada en 1895, recuerda a la joven Erundina Sánchez Gómez, de solo catorce años, mientras otra más antigua despide a don José Perpiñán y Saravia, con funerales en la iglesia de Santa María.

La memoria como vocación

Pedro Ibarra, arqueólogo, cronista y guardián de la memoria ilicitana, no solo excavaba el pasado bajo la tierra: también lo recolectaba en papel. Su afán de preservar lo cotidiano, desde los programas de fiestas hasta los retratos domésticos, incluye ahora este rincón de muerte y tipografía. “No hemos hecho todavía un trabajo específico sobre las esquelas, ni sobre sus modelos o destinatarios”, reconoce Verdú. “Eso quedará para quien quiera detenerse a estudiarlas. Aquí hay muchos modelos diferentes, y cada uno cuenta algo del tiempo en que se imprimió”. Los pliegos descansan ahora en bolsas numeradas. Algunas muestran filigranas, otras, apenas una cruz y un nombre.

El legajo con esquelas recopiladas por Pedro Ibarra en Elche está por estudiar, según comenta la jefa del Archivo Histórico de la ciudad / Matías Segarra

Puentes, duelo y ciudad

Las esquelas, además de documentos, son mapas emocionales. Nombran calles, iglesias y lugares que hoy sobreviven bajo otros nombres. En varias de ellas se menciona el Puente del Rey, donde “se despedía el duelo”. “El Puente del Rey era el que unía con la calle Alfonso XII”, precisa Verdú. “De hecho, hay fotos donde se ve la comitiva fúnebre cruzando hacia el cementerio”. En esos recorridos impresos late una ciudad que se despide de sus muertos desde los mismos puentes por donde hoy circula la vida. Las imprentas convertían el dolor en papel, y Pedro Ibarra, con su obsesión por la permanencia, hizo de ese papel una cápsula del alma ilicitana.

Quizá algún día, alguien estudie esas esquelas una por una, trace sus nombres, descubra con quién convivieron y quién los lloró. De momento, duermen aquí, entre los legajos del Archivo Histórico, como si la ciudad misma se negara a olvidar.