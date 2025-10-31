Halloween en Elche: del túnel con miedo para todos los públicos a una pasarela terrorífica

En los aproximados 1.500 metros cuadrados de extensión que tiene la Plaça de Baix convivieron este viernes desde el mismísimo Frankestein hasta Bitelchús o el temido payaso Pennywise, quienes, como si la secuencia espacio temporal se hubiera alineado, se echaron unas buenas unas risas con la muñeca Anabelle y Maléfica. La fiesta de Halloween que organizó el Ayuntamiento de Elche, que atrajo a miles de personas, fue la excusa perfecta este 31 de octubre para que muchas familias tirasen por la borda el estrés de una semana de trabajo para divertirse por unas horas.

Desde hace ya algunos años la antesala al Día de Todos los Santos está cogiendo más peso. Sólo hay que ver la cantidad de jornadas especiales de disfraces en los colegios, o la infinidad de negocios que desde hace semanas se han subido al carro a esta campaña y decoran con tela de araña y personajes fantasmagóricos sus locales para estar al día. También está esa parte de los comerciantes, o incluso vecinos de las plantas bajas, que temen esta fiesta pagana exportada de los celtas por si reciben pitadas a horas insospechadas, y sin un autor claro, o sus fachadas son víctimas de un buen huevazo si el truco o trato sale mal.

Disfraz de los personajes de la película animada Coco con La Catrina como protagonista / Matias Segarra

Menos juegos de mal gusto

Eso sí, en los últimos años estos juegos de mal gusto se han ido rebajando y al menos ayer se respiraba un ambiente gracioso muy carnavalero, más teniendo en cuenta que era viernes y tanto adolescentes como adultos exprimieron al máximo la salida a la calle enfundados en sus personajes preferidos.

La celebración que organizó la Concejalía de Festejos pensada para el público infantil y juvenil arrancó minutos antes de anochecer y con visos de prolongarse hasta la una de la madrugada. La plaza se transformó en un escenario mágico con iluminación, sonido, hinchables y talleres de maquillaje y manualidades. Uno de los momentos más esperados fue la Casa Embrujada, en el que Bruji, Imelda y Miércoles protagonizaron una historia llena de canciones, sustos y humor junto a personajes tan populares como Vampirina, Jack Skellington o Frankenstein. Al finalizar la actuación, los asistentes disfrutaron de una pasarela con photocall incluido donde, por grupos, compitieron por las mejores apuestas de efectos de sangre, arañazos y lentillas de colores.

Túnel del terror

Lo curioso es que también se instaló un túnel del terror en el que se iba graduando la intensidad de los sustos según el público que se adentrara, todo para facilitar que tanto niños como adultos pudieran pasar miedo, pero un miedo para todos los públicos.

El broche en el pulmón ilicitano estaba previsto que pusiera el DJ Jesús Rodríguez, que animaría la noche hasta bien entrada la madrugada. También se iban a repartrit regalos, mochilas sorpresa y premios al grupo más terrorífico y original.

La celebración se expandió a diferentes puntos del término municipal ya que paralelamente el Centro de Cultura Contemporánea L’Escorxador acogió su particular Nit d’Akelarre Rock, una propuesta alternativa que combinó cine, música y enigmas. Desde las 19 el público disfrutó de la proyección interactiva del clásico Rocky Horror Picture Show y del escape room La Casa Encantada, que con su propio nombre indicaba que había que poner a prueba el ingenio y la valentía de los participantes. Ya por la noche se sucederán conciertos como el de Halley The Band y The Strings para poner la nota musical a una velada terroríficamente divertida.

Uno de los grupos que compitió por el mejor disfraz grupal / Matias Segarra

Fiesta en barrios y pedanías

La fiesta también llegó a algún barrio como Altabix y a las pedanías, donde los centros jóvenes y asociaciones locales prepararon un completo programa de actividades. En La Lonja, los participantes disfrutaron de maquillajes de terror, palomitas dulces y una película de miedo. En La Marina, la creatividad se impuso con talleres de slime terrorífico, galletas de araña de Oreo y un bingo temático. Torrellano celebró su tradicional Pasadizo del Terror, organizado junto a la Comisión de Fiestas y diferentes colectivos vecinales, mientras que en El Altet la programación se adelantó al día 30 con un taller de pizzas “momia” y cine de terror, seguido al día siguiente por una gran fiesta en la plaza mayor. En La Hoya y Las Bayas también hubo talleres de cocina, cine y actividades en familia, completando un calendario que llevó la magia de Halloween a cada rincón del Camp d’Elx.

La velada, que no bajó de los veinte grados, y que se dividió entre lo fantástico y lo espeluznante, hizo que se abarrotasen las calles del centro histórico recordando a la jornada de Carnaval, lo que denotó que conforme pasan los años menos ilicitanos, sobre todo los jóvenes, optan por irse en busca de ocio a otras ciudades cercanas como Alicante.