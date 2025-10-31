El ciberataque como "excusa recurrente": Denuncian el impago de atrasos y productividades a funcionarios de Elche

La Sección Sindical de FESEP (Federación de Sindicatos de Empleados Públicos) en el Ayuntamiento de Elche ha denunciado "la falta de respuesta y compromiso del equipo de gobierno" ante el impago de los atrasos y las productividades correspondientes a los ejercicios de 2024 y 2025, que afectan a cientos de empleados municipales. Según la organización sindical, "la situación está generando un profundo malestar entre la plantilla, especialmente en áreas como Policía Local, Parques y Jardines, Juventud, Bibliotecas o Movilidad Urbana".

Falta de contestación del Ayuntamiento

El sindicato recuerda que el pasado 13 de octubre de 2025 presentó un escrito solicitando el abono de los atrasos en nómina y de la productividad del mes de noviembre, tal y como se había efectuado en años anteriores. Sin embargo, “a día de hoy, no se ha obtenido contestación alguna por parte del Ayuntamiento, ni se han producido los abonos reclamados”, señalan desde FESEP.

El sindicato que representa a colectivos de funcionarios como la Policía Local denuncia los impagos de salarios / INFORMACIÓN

Esta falta de respuesta, afirman, está afectando “a centenares de funcionarios municipales pertenecientes a distintos departamentos” que continúan sin percibir las retribuciones que les corresponden por los servicios prestados. La organización acusa al consistorio de una “falta de planificación y gestión económica” que está generando un grave perjuicio a la plantilla, “desmotivada y cansada de que los pagos se demoren de forma reiterada año tras año”.

El ciberataque, una excusa recurrente

Desde el sindicato apuntan que la corporación municipal ha intentado justificar este nuevo retraso en el pago alegando el ciberataque informático sufrido por el Ayuntamiento, una situación que consideran insuficiente para amparar el incumplimiento de las obligaciones salariales. “Este argumento no puede servir de excusa para incumplir con los derechos salariales de los empleados públicos”, denuncian.

FESEP recuerda que el año pasado se produjo “una situación idéntica, también amparada en la misma justificación”, y que los abonos se realizaron con varios meses de retraso. Aquella demora generó una situación de “incertidumbre e indignación entre la plantilla”, una circunstancia que, aseguran, vuelve a repetirse en la actualidad.