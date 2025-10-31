Noche de estrenos en el Misteri en la recta final del Año Jubilar en Elche

La solemnidad del Misteri d'Elx convivió como pudo este viernes en Elche con una algarabía desbordada por las calles del centro en plena celebración de Halloween. Con 19 grados en el ambiente, cuatro menos que en el primero de los ensayos generales el pasado viernes, y pese a adelantarse una hora la representación, la velada arrancó con un bullicio más notorio que cualquier otra entrada al fin de semana. Fue curioso ver cómo avanzaba el cortejo desde la ermita de San Sebastián mientras sonaba El Abanico, del maestrao Alfredo Javaloyes y, a escasos metros, se entremezclaba el público fiel contemplando la escena con sus mejores galas, y algún que otro curioso que pasaba por la zona ataviado de monja o incluso de ángel y demonio aprovechando la terrorífica cita.

Puertas adentro, en la basílica, era un suave murmullo el que se notaba del exterior por las terrazas y los jóvenes que pasaban en bandada, aunque ya encargaron los guardias de seguridad de tratar de hacer guardar silencio a quien elevaba más de la cuenta el tono en los alrededores de la basílica. Esta era la tercera puesta en escena, y una de las más sentidas pese a que se notaron menos los nervios por el rodaje de estos días anteriores.

Lleno casi absoluto

Santa María llegó casi al lleno más absoluto, teniendo en cuenta que se vendieron la inmensa mayoría de localidades de la nave central y también se notaba la afición por el drama asuncionista desde lo más alto en los balcones, aunque había algún que otro hueco en el balcón Puerta del Sol y los que daban a espaldas del cadafal, lo que dio cuenta de que quienes acuden a contemplar las representaciones apuestan, de entrada, por los lugares más privilegiados y no necesariamente donde más barata está la silla. Aunque como dice el dicho: para gustos los colores, porque hay ilicitanos que ya acuden por tradición de abuelos a nietos y les cuesta cambiar el ángulo desde el que siempre han visto la representación.

Ruz acompañado de un cantor; los consellers Nuria Martínez y Juan Carlos Valderrama y el presidente del Patronato, Francisco Borja / MATIAS SEGARRA

Antesala del día grande

Esta velada fue la penúltima antes de que acabe la conmemoración del Año Jubilar, que pondrá el broche este 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, con la representación general abierta al público. A las 10 horas será La Vespra, a las 11.30 horas el entierro-procesión, donde se lucirá el manto restaurado de la Virgen, que es obra de Las Clarisas en 1931, mientras que ya por la tarde, a las 18 horas, se iniciará la segunda parte, La Festa, que concluirá con la esperada coronación.

Lo curioso este viernes es que por primera vez, o al menos desde que se recuerda, nunca antes se había hecho un ensayo un 31 de octubre. Justificaron la decisión desde el Patronato en que este año se apostó por este día al ser viernes y porque cuentan con una base sólida de voces, 45 niños de la Escolanía y 55 adultos en la Capella, que permite los relevos.

Ángel tres días

De ahí que prácticamente nadie repitiera de un día a otro excepto Eric Navas, el Ángel, quien atrajo por segunda vez en una semana todas las atenciones nada más abrirse la Magrana y bajo las melodías del organista Ramón Cano. Este menor es prácticamente el único en el plantel de voces que volverá a aparecer en escena este sábado, mientras que Pau Esteve, que asumió el papel el primer día tendrá protagonismo este 1 de noviembre en la Coronación desde el Araceli. Quienes por ejemplo no repetirán en las representaciones diurnas serán Lucas Samaniego y Gerard Alonso como María Salomé y María Jacobé, quienes ayer acompañaron a Álvaro García como María Mayor teniendo el honor de abrir y cerrar este ciclo de ensayos de otoño.

Invitados

Por parte del Patronato fueron invitados a esta jornada los magistrados Enrique Arnaldo Alcubilla, Mercedes Matarredona Rico, Virginia Miranzo Gambín; la letrada Yolanda San Pastor Sevilla, y el catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Navarra Rafael Domingo Olse. El ámbito universitario estuvo representado por el gerente de la Universidad Cardenal Herrera CEU Francisco Sánchez; la vicerrectora de la UA Rosabel Roig Vila; el catedrático de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid Manuel Fernández Sande; y Víctor Mínguez, catedrático de Historia del Arte de la Universitat Jaume I.

Entre las personalidades del mundo cultural destacaron el escritor mallorquín Sebastià Alzamora. Completaron la relación de invitados Teresa Viejo Jiménez, periodista, escritora y conferenciante, y Paloma Blanc, divulgadora de maternidad e influencer creadora de 7 pares de katiuskas. Por el Ayuntamiento el alcalde, Pablo Ruz, estuvo acompañado por miembros del Ejecutivo local y de la Corporación municipal, así como por los conselleres de Justicia y Emergencias, Nuria Martínez y Juan Carlos Valderrama, respectivamente. También asistieron el director general de Atención a las Víctimas y Acceso a la Justicia, Francisco Soler, y la presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía, M. Mar García Calvo.

Entre los representantes políticos y colegiales estuvieron presentes el diputado nacional Alejandro Soler; el diputado provincial Francis Rubio; la exalcaldesa Mercedes Alonso; el concejal de Cultura de Jumilla, Asunción Navarro; el decano del Colegio de Abogados de Elche, Diego García; el decano del Colegio de Abogados de Alzira, Agustín Ferrer; y el decano del Colegio de la Abogacía de Sueca, Jesús Salvador.

Asimismo, acudieron el comandante naval de Alicante, Rafael Torrecillas; el magistrado del Juzgado número 1 de Alicante, Gustavo Andrés Martín; y la tesorera del Colegio de Procuradores, Verónica Arjona.