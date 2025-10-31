La patrona de Elche, lista para el gran día, tras restaurarse el manto de las Clarisas de 1931

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha presentado este viernes la restauración del manto de la Virgen, una pieza elaborada por las monjas Clarisas, que data de 1931, que ha sido realizado por el Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación (IVCR+I), un organismo que depende de la Conselleria de Cultura de la Generalitat. La pieza luce ya sobre los hombros de la patrona de todos los ilicitanos en el camarín de la Basílica de Santa María, lo que se ha hecho coincidir con un fin de semana donde se pondrá colofón a los actos del Año Jubilar, este sábado, que conmemora los 75 años desde la declaración del dogma por el Papa Pío XII. El último que se conoce con estas características.

El manto nace de un obsequio de los ilicitanos a la Virgen de la Asunción, una pieza que sobrevivió al incendio en la basílica durante la Guerra Civil, pero que necesitaba de una actuación en profundidad, un encargo que el IVCR+I asumió de buen gusto. Durante los últimos meses ha sido sometido, explicó el Ayuntamiento de Elche, a "una limpieza mecánica profesional, así como una corrección de las diferentes deformaciones, debido a su avanzado estado de deterioro".

Uno de los cojines de la patrona que también ha sido restaurado / INFORMACIÓN

El alcalde señaló en el acto que este manto de las Clarisas se lucirá en la procesión del 1 de noviembre, como cierre al Año Jubilar. “Después de una minuciosa labor de restauración, la patrona de Elche va vestida con una joya, una obra de arte, que es además una de las mejores piezas textiles de esta naturaleza en España”, destacó el regidor, que desde su llegada a la Alcaldía ha puesto en valor a la patrona en numerosas dependencias municipales y en muchas actuaciones públicas que lleva a cabo.

Hilaturas de seda

La pieza consta de tejido base de tisú de tonalidad amarilla elaborado con hilaturas de seda y tramas suplementarias de hilos metálicos entorchados dorados y aplicación de pequeñas piezas de joyería. Al mismo tiempo, se han realizado labores de restauración en el cojín de las abejas del siglo XIX y una réplica posterior del siglo XX. La original es de tejido de raso de seda beige decorada con labores de bordado con diferentes materiales metálicos como hilos entorchados lisos, rizados y de canutillo, lentejuelas, hilaturas de sedas de colores y aplicación de perlas y pequeños elementos de joyería.

El manto de la patrona de Elche / INFORMACIÓN

Ruz aprovechó para agradecer a la Generalitat Valenciana y a quienes han hecho posible la restauración, pero también a las camareras de la Virgen “por ser custodias de este tesoro que es de todos”. Asimismo, invitó a los ilicitanos a que acudan a las representaciones del Misteri d’Elx, La Vespra y la Festa, además de la misa y procesión, que tendrá lugar este sábado, 1 de noviembre.

Orgullosas

La presidenta de las Camareras de la Virgen, Tula Maciá, señaló que la última vez que la Mare de Déu lució este manto fue en el año 2012 y agradeció a la Generalitat y a los artesanos por el trabajo realizado. “Estamos muy orgullosas como custodias de cómo luce la imagen”. El rector Basílica de Santa María, Vicente Martínez, aseguró que “cuando los ilicitanos vean a la Virgen en procesión lucir el manto recuerden que esto es una muestra sencilla del cariño de Elche a la Virgen. Este manto refleja el afecto, devoción y vinculación desde hace siglos a esta imagen”. Mientras, el presidente del Patronato del Misteri d’Elx, Francisco Borja, cerró afirmando que “el pueblo de Elche hablará en la Basílica cuando sea coronada”.