Tradiciones
La patrona de Elche, lista para el gran día, tras restaurarse el manto de las Clarisas de 1931
El trabajo del Instituto Valenciano permite recuperar el esplendor a la pieza que luce ya la Virgen de la Asunción, junto a un cojín de abeja del siglo XIX y una réplica del XX
El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha presentado este viernes la restauración del manto de la Virgen, una pieza elaborada por las monjas Clarisas, que data de 1931, que ha sido realizado por el Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación (IVCR+I), un organismo que depende de la Conselleria de Cultura de la Generalitat. La pieza luce ya sobre los hombros de la patrona de todos los ilicitanos en el camarín de la Basílica de Santa María, lo que se ha hecho coincidir con un fin de semana donde se pondrá colofón a los actos del Año Jubilar, este sábado, que conmemora los 75 años desde la declaración del dogma por el Papa Pío XII. El último que se conoce con estas características.
El manto nace de un obsequio de los ilicitanos a la Virgen de la Asunción, una pieza que sobrevivió al incendio en la basílica durante la Guerra Civil, pero que necesitaba de una actuación en profundidad, un encargo que el IVCR+I asumió de buen gusto. Durante los últimos meses ha sido sometido, explicó el Ayuntamiento de Elche, a "una limpieza mecánica profesional, así como una corrección de las diferentes deformaciones, debido a su avanzado estado de deterioro".
El alcalde señaló en el acto que este manto de las Clarisas se lucirá en la procesión del 1 de noviembre, como cierre al Año Jubilar. “Después de una minuciosa labor de restauración, la patrona de Elche va vestida con una joya, una obra de arte, que es además una de las mejores piezas textiles de esta naturaleza en España”, destacó el regidor, que desde su llegada a la Alcaldía ha puesto en valor a la patrona en numerosas dependencias municipales y en muchas actuaciones públicas que lleva a cabo.
Hilaturas de seda
La pieza consta de tejido base de tisú de tonalidad amarilla elaborado con hilaturas de seda y tramas suplementarias de hilos metálicos entorchados dorados y aplicación de pequeñas piezas de joyería. Al mismo tiempo, se han realizado labores de restauración en el cojín de las abejas del siglo XIX y una réplica posterior del siglo XX. La original es de tejido de raso de seda beige decorada con labores de bordado con diferentes materiales metálicos como hilos entorchados lisos, rizados y de canutillo, lentejuelas, hilaturas de sedas de colores y aplicación de perlas y pequeños elementos de joyería.
Ruz aprovechó para agradecer a la Generalitat Valenciana y a quienes han hecho posible la restauración, pero también a las camareras de la Virgen “por ser custodias de este tesoro que es de todos”. Asimismo, invitó a los ilicitanos a que acudan a las representaciones del Misteri d’Elx, La Vespra y la Festa, además de la misa y procesión, que tendrá lugar este sábado, 1 de noviembre.
Orgullosas
La presidenta de las Camareras de la Virgen, Tula Maciá, señaló que la última vez que la Mare de Déu lució este manto fue en el año 2012 y agradeció a la Generalitat y a los artesanos por el trabajo realizado. “Estamos muy orgullosas como custodias de cómo luce la imagen”. El rector Basílica de Santa María, Vicente Martínez, aseguró que “cuando los ilicitanos vean a la Virgen en procesión lucir el manto recuerden que esto es una muestra sencilla del cariño de Elche a la Virgen. Este manto refleja el afecto, devoción y vinculación desde hace siglos a esta imagen”. Mientras, el presidente del Patronato del Misteri d’Elx, Francisco Borja, cerró afirmando que “el pueblo de Elche hablará en la Basílica cuando sea coronada”.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento de Elche pone a un jardín el nombre del empresario y emprendedor Rafael Bernabéu
- Fallece el empresario y expresidente del Elche Diego Quiles
- Elche revive su espíritu medieval entre nómadas, gaitas y sueños cervantinos
- De Eurovisión y Juego de Tronos a servir de inspiración a los alumnos del instituto de Carrús
- ¿Por qué huele a vómito?': esta es la queja que circula en Elche en el arranque del fin de semana
- Un documental cuenta cómo la fábrica de un empresario de Elche renació desde el barro tras la dana
- De 1640 a 2025: Homenaje al noble ilicitano que legó su fortuna a la Virgen y unió a Elche con la patrona
- Más de 2.500 firmas contra la construcción de un apartahotel a metros del parapente en Santa Pola