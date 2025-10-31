Pechakucha: el amor por las mascotas decidió los ganadores en Elche

Desde aplicaciones para mascotas, que fueron las grandes triunfadoras, con una escuela para perros e intervenciones quirúrgicas a distancia, hasta herramientas digitales para un pastillero de medicamentos se presentaron en una nueva edición del PechaKucha de Elche, que contó con la participación de una mayoría de estudiantes ilicitanos, además de otros procedentes de Alicante, Crevillent y Orihuela. Se presentaron 23 proyectos que se inscribieron ante un público que no tuvo cabida en el Aula Magna de la UMH al quedarse pequeño, tal y como ha sucedido en las dos primeras ediciones celebradas en el Centro de Congresos. En categoría de Formación Profesional vencieron los centros Severo Ochoa y Lope de Vega. En cuanto a la categoría Secundaria y Bachillerato, los vencedores fueron San José de Calasanz, Monserrat Roig y Carmelitas.

Cerca de 600 personas se presentaron para ver la esperada tercera edición. Al acto acudieron representantes de la Universidad como la vicerrectora adjunta de Estudiantes, Begoña Ivars y el jefe de Servicio de la Oficina de Comunicación, Marketing y Atención al Estudiantado, Lázaro Marín. Además, muchos padres y compañeros del aula de los equipos participantes se desplazaron para seguir de cerca la evolución del evento.

Así ha sido la tercera edición del Pechakucha de Elche en la UMH / Matías Segarra/INFORMACIÓN

Expectativas

A nivel organizativo, “todas las expectativas se cumplieron y, por segundo año consecutivo, se valoraron aspectos como el trabajo en equipo, la oratoria, la coherencia y la innovación de los proyectos tanto en categoría Secundaria-Bachillerato como en Formación Profesional”, explicó Miguel Molina, organizador y responsable de la marca Pechakucha en España.

En esta edición participaron los centros CEU de Alicante, San José de Calasanz, IES Severo Ochoa, CIPFP La Torreta, IES La Mola (Novelda), Salesianos San José Artesano, IES Pedro Ibarra, Colegio Santa María-Jesuitinas, La Devesa School, IES Montserrat Roig, IES Maciá Abela (Crevillent), Nuestra Señora del Carmen Elche, CFP Lope de Vega, Seminario Diocesano San Miguel (Orihuela) y Newton College. Lope de Vega.

Una de las intervenciones del II Puchakucha de Elche / Matías Segarra

Todos ellos trabajaron previamente tanto el proyecto como sus habilidades de exposición pública, “con un gran nivel. Esta técnica del 20x20, como es el Pechakucha, aporta valor a todo lo que hacen los estudiantes en las aulas y gracias al compromiso de sus profesores podemos ver la evolución de estos jóvenes a nivel expresivo. No se trata únicamente de pensar en un proyecto que mejore la calidad de vida, sino que sean capaces de convencernos con el arte de la comunicación” explica el docente y experto en Habilidades Comunicativas, Miguel Molina. El jurado estuvo formado por expertos de la comunicación como Silvia Aguilar, de El Corte Inglés; Carolina Simó, de PubliAntón; Isabel Pastor, de la UMH y María José Aranda, de la Policía Local.