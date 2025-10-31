Ruz cifra en 3,2 millones de extranjeros el Año Jubilar y aboga por más "saraos", hoteles y pisos turísticos en Elche

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, y la concejala de Turismo, Irene Ruiz, han hecho balance este viernes del Año Jubilar y se han basado en el tráfico de datos de teléfonos móviles, que mide el Invat.tur, el Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas, que arroja, dijeron, 10,3 millones de visitantes, personas que han pasado al menos dos horas en el municipio, dato del que precisaron no se incluían los pasajeros del aeropuerto internacional Alicante-Elche Miguel Hernández, que registró 18,4 millones en 2024, cifra que superará de largo este 2025.

10,3 millones de visitantes ha tenido Elche al menos durante 2 horas en el último año, según los datos ofrecidos por Ruz / Áxel Álvarez

De estos más de diez millones de visitantes, 3,2 millones eran extranjeros, dijo el regidor, que añadió que se han registrado 1,3 millones de pernoctaciones de las cuales 722.000 han sido de visitantes de otros países. Las cifras pueden parecer excesivas cuando la Asociación de Empresas Turísticas de Elche (AETE), que mide las ratios de ocupación hotelera, ofreció peores datos de enero a agosto con respecto al mismo periodo de 2024, aunque el precio de la habitación aumentara. Ocho meses en los que, precisamente la efeméride estaba en efervescencia, pero según explicaron los dos responsables municipales los datos que daban son un organismo oficial y dependiente de la Conselleria de Turismo.

Turistas en la Glorieta, conociendo la historia de la Dama / Áxel Álvarez

Precisamente también este viernes, el departamento que dirige Marian Cano ha hecho balance del número total de visitantes que ha registrado la Comunidad de enero a septiembre, con 9,8 millones, un 4,14 % más, gracias al tirón extranjero. Siendo todos datos oficiales, los que ha ofrecido el Ayuntamiento se basan en big data (análisis de grandes datos) y en número de antenas de móvil geolocalizadas y los de la Generalitat, en viajes y estancias. Los periodistas preguntaron sobre el número de visitantes que había tenido en este año la Oficina del Peregrino, un servicio que teóricamente se cerraba hoy al concluir su misión, sin que la concejala conociera los datos, dijo, por este motivo, aunque bien podría haber dado una aproximación, que sin duda la tendrá.

Turistas en el Parque Municipal de Elche / Áxel Álvarez

Singularidad

En cualquier caso, estas cifras le dieron pie a la concejala para decir que ha sido "un año excepcional, muy especial porque ha permitido poner a Elche en el mapa, dando a conocer nuestra singularidad, nuestra Festa y nuestros atractivos turísticos, tanto dentro como fuera del municipio". Mientras para Ruz "reflejan que estamos en el buen camino, nos faltan plazas hoteleras porque estamos muy satisfechos con estos datos, hay que seguir trabajando para mejorar el impacto en la ciudad". Los responsables municipales eligieron el MAHE, donde se inauguraba la exposición "De la reforma al dogma", que dará continuidad a las actividades marianas que comenzaron el 1 de noviembre de 2024.

Precisamente el Ayuntamiento dio otras cifras, como las más de 350.000 personas que han pasado por los más de 150 eventos y actividades culturales, religiosas y sociales que se han celebrado con motivo del 75 aniversario del Dogma de la Asunción. Así se citaron las exposiciones Mystery Man y la Reforma del Dogma (que abría este viernes), el Congreso Mariológico y de Primer Anuncio, el Congreso Nacional de Puericantores, el encuentro JOCH (Jóvenes de Hermandades y Cofradías), el Festival Oasis Elche Music Fest, conciertos "de gran magnitud", como el de Raphael o el de Antonio Orozco, así como "numerosas iniciativas culturales, musicales y educativas como visitas guiadas, talleres para niños, el video mapping en Santa María o los vuelos en globo que han puesto a Elche en el mapa internacional de la cultura".

El alcalde destacó la experiencia del globo cautivo puesto en marcha en el Año Jubilar / Áxel Álvarez

"Vamos aquí a ser todos francos. Sabemos lo que tenemos: una ciudad preciosa, pero nos afecta turísticamente el fin de semana, dos o tres días y ganamos con las playas" Pablo Ruz — Alcalde de Elche

Extranjeros

El dato que más le interesó destacar al alcalde no fue el de las personas que habían estado al menos dos horas porque parar a llenar el depósito y tomar un café también aparece reflejado en el dato de 10,3 millones, sino el hecho de que 3,2 millones fueran extranjeros, "un 12% más que el año anterior" en el que no se ofrecieron estas cifras. También Ruz prestó atención a las 1,3 millones de pernoctaciones, dato que calificó de "brutal", personas que pasaron al menos una noche en hoteles, campings, apartamentos o viviendas turísticas del municipio. De todos ellos, un 50%, aproximadamente, 722.000 no era turismo nacional, lo que supone un 17,5 % más que el mismo periodo del año pasado. Apuntilló la concejala que muchos visitantes eran "excursionistas, seguramente turistas extranjeros que están alojados en Benidorm y Altea, pero que han venido a pasar el día en Elche".

Inauguración de la exposición "Elche, el cielo en la tierra" / Áxel Álvarez

Plazas hoteleras

El alcalde hizo ver a los periodistas que el sentido y el objetivo de este Año Jubilar no solo era la efeméride, sino generar un impacto económico, como el año que viene la capitalidad mediterránea del deporte. "Tiene que haber saraos. Hay que montar saraos para que esto repercuta positivamente (...) Por eso llevamos un año insistiendo, faltan hoteles en Elche, nos faltan plazas hoteleras porque hay capacidad para mejorar". Y no solo de hoteles, sino también de apartamentos turísticos porque Ruz abogó por este modelo de negocio del que no se conoce en realidad cuántos hay, pero en teoría deben ser muchos para absorber 1,3 millones de pernoctaciones porque la capacidad de hoteles, hostales y campings no da. "Sé que decir esto va a ser un poco controvertido, pero para Elche los pisos turísticos son necesarios. Regulados y ordenados, pero necesarios. Es que con diez hoteles más aún nos faltarían hoteles. Cuanta más oferta hotelera tengamos, mejor oferta gastronómica tendremos. Evidentemente, nos sacaremos un turismo de una semana (de estancia). Vamos aquí a ser todos francos. Sabemos lo que tenemos: una ciudad preciosa, pero nos afecta turísticamente el fin de semana, dos o tres días y ganamos con las playas. Si a esto le añadimos una todavía mejor oferta gastronómica,... pues al fin y al cabo lo que la gente diría qué quiere son experiencias".

Ruz y Rodil, junto a un asesor, en la exposición "De la reforma al dogma" del MAHE / INFORMACIÓN

"Para Elche los pisos turísticos son necesarios. Con diez hoteles más aún nos faltarían. Cuanta más oferta tengamos, mejor oferta gastronómica tendremos" Pablo Ruz — Alcalde de Elche

La tercera teniente de alcalde, Aurora Rodil, dijo que “los datos de ocupación hotelera, superiores a 85% de media y el incremento en el precio de las habitaciones demuestran que Elche se consolida como destino de eventos. Este gran aumento nos lleva a tener más herramientas para fomentar el turismo, como fue la llegada de Ouigo, con recorridos adaptados al turismo cultural y de playa, muy bien valorado por turistas, el refuerzo de las VTC y la apuesta de la iniciativa privada por la construcción de nuevos hoteles, porque necesitamos más plazas hoteleras para seguir creciendo”.