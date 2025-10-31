El Euromillones reparte más de 405.000 euros en Elche al único acertante en España

El Euromillones deja otra gran alegría en la provincia de Alicante. Esta vez, la fortuna ha caído en Elche, donde se ha validado el único boleto premiado en España de la segunda categoría (5 aciertos + 1 estrella) en el sorteo de este viernes 31 de octubre.

El ganador se embolsará 405.711,36 euros, una cifra que convierte a este boleto en el más destacado del sorteo en territorio nacional, ya que no ha habido acertantes de primera categoría en ningún país participante.

Dónde se selló el boleto ganador en Elche

La apuesta ganadora se validó en la Administración nº 17, situada en Emilio Hernández Selva, 81, en Elche. Un punto que hoy celebra sumarse a la lista de establecimientos que han repartido fortuna en la provincia.

La combinación ganadora del Euromillones de hoy

La suerte sonrió a quienes marcaron los siguientes números:

Números: 05, 14, 38, 43, 45

Estrellas: 07 y 11

El código ganador de El Millón correspondió a: TVJ93046.

Resultados por categorías en España

En este sorteo, no hubo acertantes de primera categoría (5 + 2). En segunda categoría, solo dos boletos premiados en Europa y uno de ellos sellado en Elche, que se lleva el cuantioso premio de más de 405.000 euros.

¿Cómo se juega al Euromillones?

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.