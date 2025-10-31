Sorteos
El Euromillones reparte más de 405.000 euros en Elche al único acertante en España
Un boleto validado en la ciudad convierte a su propietario en el gran afortunado del sorteo de este viernes
El Euromillones deja otra gran alegría en la provincia de Alicante. Esta vez, la fortuna ha caído en Elche, donde se ha validado el único boleto premiado en España de la segunda categoría (5 aciertos + 1 estrella) en el sorteo de este viernes 31 de octubre.
El ganador se embolsará 405.711,36 euros, una cifra que convierte a este boleto en el más destacado del sorteo en territorio nacional, ya que no ha habido acertantes de primera categoría en ningún país participante.
Dónde se selló el boleto ganador en Elche
La apuesta ganadora se validó en la Administración nº 17, situada en Emilio Hernández Selva, 81, en Elche. Un punto que hoy celebra sumarse a la lista de establecimientos que han repartido fortuna en la provincia.
La combinación ganadora del Euromillones de hoy
La suerte sonrió a quienes marcaron los siguientes números:
Números: 05, 14, 38, 43, 45
Estrellas: 07 y 11
El código ganador de El Millón correspondió a: TVJ93046.
Resultados por categorías en España
En este sorteo, no hubo acertantes de primera categoría (5 + 2). En segunda categoría, solo dos boletos premiados en Europa y uno de ellos sellado en Elche, que se lleva el cuantioso premio de más de 405.000 euros.
¿Cómo se juega al Euromillones?
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento de Elche pone a un jardín el nombre del empresario y emprendedor Rafael Bernabéu
- Fallece el empresario y expresidente del Elche Diego Quiles
- Elche revive su espíritu medieval entre nómadas, gaitas y sueños cervantinos
- De Eurovisión y Juego de Tronos a servir de inspiración a los alumnos del instituto de Carrús
- ¿Por qué huele a vómito?': esta es la queja que circula en Elche en el arranque del fin de semana
- Un documental cuenta cómo la fábrica de un empresario de Elche renació desde el barro tras la dana
- De 1640 a 2025: Homenaje al noble ilicitano que legó su fortuna a la Virgen y unió a Elche con la patrona
- Más de 2.500 firmas contra la construcción de un apartahotel a metros del parapente en Santa Pola