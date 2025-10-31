El fantasma de la biblioteca de Elche: el testimonio registrado por la UMH que nadie logra explicar

Seguramente muchos ilicitanos habrán escuchado con el paso de los años historias paranormales acontecidas en algunos edificios como La Calahorra, el Hospital General o el Palacio de Altamira. Este 31 de octubre, día de Halloween, se ha convertido también en el día por excelencia en el que los buscadores de Google echan fuego por culpa de ciudadanos sedientos de relatos terroríficos que compartir entre amigos en el picoteo previo a una peli de miedo. Seguramente entre ese sinfín de relatos habrá quien haya caído en una publicación de la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández, que compartió hace años una historia que tiene de protagonistas al espíritu de un fraile y un guardia de seguridad en una madrugada aterradora en el centro de Elche.

"Hay edificios en los que cuando llega la noche suceden cosas e historias extrañas". Así arranca el divulgador local Matías Hernández una historia que en su momento trascendió a nivel mediático y que subió a su canal de Youtube (Cápsula Misterio) donde tiene publicados más de 230 vídeos centrados en acontecimientos terroríficos documentados o que nunca terminaron de confirmarse. Precisamente un suceso ocurrido en la biblioteca Pedro Ibarra de San José hace ya algunas décadas es de las más sobrecogedoras.

Exposición

Narra que en este espacio, que un día fue un convento de frailes franciscanos, e incluso un hospital, y que está anexo a la Iglesia de San José y la conocida como orden Tercera, un guardia de seguridad vivió una verdadera historia que nunca olvidará menos de dos décadas después de que el inmueble religioso fuese reconvertido para disfrute cultural. El vigilante aseguró haber visto el espectro de un fraile en los pasillos del claustro, que pudo quedarse atrapado entre las paredes. El suceso tuvo lugar al principio de los años noventa. Según narra Hernández, en el claustro se organizaba una exposición por el Ayuntamiento que requería de medidas de seguridad adicionales para proteger las obras que se exhibían.

Biblioteca de San José / ANTONIO AMOROS

De ahí que se contratase día y noche a personal de vigilancia. Pese al trabajo rutinario de los trabajadores, quien se quedó en el turno de noche escuchó primero unos ruidos extraños, como de cadenas, que procedían del claustro. Sin encontrar sentido a lo que acaba de oir, se acercó y no encontró nada. La noche transcurrió tranquila hasta que a las tres de la madrugada el guardia volvió a sentir otro ruido sospechoso, que esta vez procedía del interior de la biblioteca.

Extrañado, acudió al lugar y se vio sorprendido con un montón de libros apilados sobre una mesa, algo inusual porque instantes antes esa pila no existía. Sin darle mayor importancia continuó su trabajo aquella noche, pero aquel suceso se repitió. Durante una de las rondas observó entre la penumbra una figura fantasmal que tomaba forma de un monje que cruzó uno de los pasillos hasta desvanecerse entre de las paredes.

¿Real o sugestión?

El guardia, acelerado, corrió como si su vida corriese peligro en busca de la salida. Tal y como apunta el divulgador, en aquellos momentos, hace ahora tres décadas, la dirección de la biblioteca nunca llegó a hacer declaraciones al respecto aunque sí que se formó un revuelo mediático. Ahora bien, nunca pudo documentarse si aquella aparición fue real o fruto de la sugestión, es decir, ese proceso psicológico donde una idea o creencia se introduce o refuerza en la mente de una persona.

Rutas misteriosas

Estos días como antesala al Día de Todos los Santos se están sucediendo desde visitas de colegios a los cementerios, donde docentes de Historia profundizan sobre algunos personajes históricos que están enterrados en la ciudad. También hay espacio para otro tipo de divulgación más centrada en el conocimiento acerca de lo oculto y las psicofonías.

Por ejemplo Elche es una de las ciudades en las que se ofrecen Rutas misteriosas, un inquietante recorrido por sus calles, en busca de aquellos lugares donde alguna vez se manifestaron fenómenos extraños, sucesos paranormales reportados en edificios públicos así como viviendas icónicas. En estas visitas guiadas se llega a revelar el expediente de una sesión de ouija, se sigue la huella de peligrosos bandidos y de las hechiceras que se enfrentaron al poderoso Tribunal de la Inquisición o se llegan, incluso, a analizar los enigmas de la Dama de Elche.