La Acequia Mayor de Elche pide rebajar el grado de seguridad de la presa a los 30 años de la pantanada

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, ha aceptado el inicio del expediente para rebajar la calificación de seguridad de la presa del pantano, que es de «gran presa», una decisión que se adoptó hace dos décadas sin tener en cuenta las condiciones reales del embalse, solo la altura del vaso, que es de 24 metros desde los cimientos, y que tenía una capacidad superior de almacenamiento superior a un hectómetro cúbico.

Visitantes en el Pantano de Elche / Áxel Álvarez

La realidad es que el vaso está colmatado de materiales y sedimentos y solo hay una lámina superficial de agua, pero esta calificación e seguridad ha causado no pocos quebraderos de cabeza a los propietarios, la Acequia Mayor del Pantano. Principalmente, desde la pantanada de 1995, de la que este año se cumplen tres décadas, cuando la rotura de la compuerta interior, que era de madera y reguladora del flujo del agua, se rompió por el paso del tiempo lanzando un río de lodo que se extendió hasta la partida de Derramador.

Miguel Polo, en primer término, y Francisco Picó, con corbata, en la visita al Pantano de Elche / INFORMACIÓN

Tal era el coste de la reparación que los comuneros fueron aplazando durante años una solución y el Pantano estuvo vació 13 años de forma que el agua del Vinalopó siguió fluyendo por esta compuerta interior. Mientras, aquellos que se acercaban a ver el embalse solo veía las gigantescas montañas de sedimentos acumulados durante siglos porque, aunque su origen está datado en 1632, lo cual lo convierte en uno de los embalses más antiguos del país junto al de Tibi, la comunidad cree que la primera obra era árabe, de ahí su profunda implicación con la red de acequias y azarbes que riegan el Palmeral Histórico de Elche a los que alimenta desde tiempos inmemoriales.

Responsabilidad

La calificación de gran presa es un quebradero de cabeza porque exige unas condiciones de seguridad que nunca se han cumplido, algo que no es responsabilidad de la Acequia Mayor del Pantano sino del Ayuntamiento de Elche merced a una serie de acuerdos que permitieron la reparación de la compuerta a cambio de un uso del embalse hace ya de ello 17 años. Con ello, dice el documento, el consistorio pasaba a asumir las obligaciones del titular, la Acequia Mayor, también en materia de seguridad.

El presidente de la CHJ firmado en el libro de la Acequia Mayor del Pantano de Elche / INFORMACIÓN

Que el Pantano de Elche no cumpla las estipulaciones de la categoría de gran presa es algo más común de lo que parece. De hecho, el 75 % de los embalses en España no la hacen, lo cual no quiere decir que las confederaciones hidrográficas no requieran, con advertencia de sanción, a los propietarios, públicos o privados, para cumplir la ley. ¿Qué exigencias son estas? Desde controles periódicos de seguridad, definir escenarios de emergencia, elaborar planes que incluyan situaciones de crisis, mantenimiento y control o contratar a un pantanero. Pero la presa de Elche realmente no regula las aguas, que es la razón de ser de estas medidas. La compuerta se sustituyó, pero no es hidráulica de forma que el agua que sigue fluyendo por el Vinalopó es aquella que supera la cresta de forma natural.

La presa, a la izquierda de la imagen, vista desde la pasarela turística / Áxel Álvarez

Documentación de seguridad

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha requerido en los últimos meses tanto al Ayuntamiento de Elche como a la propia Acequia Mayor del Pantano para la revisión de la documentación de seguridad. Una medida que se explica más si cabe tras la dana de Valencia. El consistorio, pese al convenio que le da el uso, ha negado tener la responsabilidad de la seguridad exhibiendo un documento de 2004 ante la CHJ anterior al de la fecha del compromiso, que fue en 2006 y firmado a tres bandas por el entonces presidente de la CHJ, Juan José Moragues; alcalde, Diego Macià; y presidente de la Acequia, Emigdio Tormo, que sirvió precisamente para recuperar el embalse tal y como lo conocemos.

Patos sobre la presa del Pantano de Elche / Áxel Álvarez

En medio de esta situación actual, el presidente de la CHS Miguel Polo estuvo recientemente en la sede de la Acequia Mayor para conocer la situación de primera mano tras una invitación del presidente de los comuneros, Francisco Picó. La misma sirvió no solo para hacerle ver de quién en último término es la responsabilidad de la seguridad, sino plantear la posibilidad de abrir un expediente para modificar la calificación de la presa del pantano pasando a ser histórica que es, en definitiva, la real. Picó explicó que la CHJ ha considerado tras conocer el embalse que sería factible siempre y cuando se realice un informe técnico que explique las circunstancias reales del embalse. Ya están con ello.