De las visitas en escalada a los cementerios de Elche a una Noche de Halloween con 90 sanciones por botellón

Una jornada del Día de Todos los Santos en Elche serena y sin aglomeraciones en los cementerios municipales. Este 1 de noviembre se vivió, a diferencia de otros años como 2024, sin masificaciones ni largas esperas en los accesos, aunque las bolsas de estacionamiento sí que estaban prácticamente llenas. La afluencia fue constante pero fluida durante toda la jornada, hasta el punto que hubo tramos del día, como poco más tarde de las 12 horas, que los puestos de flores no tenían clientela, teniendo en cuenta que las ventas se fueron espaciando a lo largo de la semana previa.

Posiblemente el hecho de que la climatología, con temperaturas que pasaron de los veinte grados y un ambiente soleado, pudo invitar a que hubiera muchos ilicitanos que optasen por acudir a los camposantos a primera hora para después aprovechar el fin de semana con una escapada fuera de la ciudad. También hay quienes directamente ya han ido acudiendo días anteriores, o incluso regularmente todo el año, tanto al Cementerio Viejo como al nuevo para adecentar los nichos y panteones de sus seres queridos y no sienten la necesidad de acudir solamente por este día especial.

Un grupo de personas espera la línea de autobús después de visitar el cementerio este 1 de noviembre / Matias Segarra

En este sentido, tanto técnicos de la concejalía de Infancia, Familia y Mayores junto a voluntarios de Cruz Roja y Conciénciate ayudaron días anteriores a las personas a localizar sepulturas y nichos, así como depositar las flores y limpiar las lápidas, además de dar apoyo y orientación a los visitantes dentro de las instalaciones.

Horarios

Precisamente para facilitar esa escalada el Ayuntamiento ya amplió la apertura de los cementerios desde el 29 de octubre y hasta este domingo, 2 de noviembre, de 7 a 19 horas, y no se autorizaron para este 1 de noviembre los entierros en vista de que pudieran acudir un número elevado de personas y vehículos, de ahí que se desplegasen medio centenar de policías locales y las misas previstas se hayan pasado a este día 2 a las 11 horas en el cementerio Virgen de la Asunción.

Si bien, la imagen que se vió este sábado es la de familias al completo que llegaban en coches particulares para honrar a sus fallecidos, y también se detectó que muchos usuarios, especialmente de avanzada edad, hacían uso de las líneas de autobús urbana haciendo uso del servicio especial de las líneas K1, K2, L, M con parada en el cementerio Virgen de la Asunción de los días anteriores hasta este 2 de noviembre de 7 a 22.30 horas, mientras que la R4 está en activo hasta las 21.10 horas. En el caso del cementerio de San Agatángelo, la línea CN tenía horario de 8.30 a 18.30 horas, y también se amplió la dotación para facilitar el acceso al cementerio de l'Altet y al de Torrellano, donde se estableció un servicio de autobús desde la parroquia de la Inmaculada Concepción hasta el camposanto, a las afueras de la pedanía.

Sanciones

Esta jornada tranquila contrastó con la noche de Halloween en la que la Policía Local desplegó un operativo especial para prevenir incidentes relacionados con concentraciones y consumo de alcohol en la vía pública. Según el parte oficial, los agentes levantaron 89 actas por practicar botellón o beber en vía pública, además de nueve actas por infracciones a la ordenanza de ruidos y una decena por incumplir la ordenanza de limpieza. Asimismo, se interpuso una sanción a un establecimiento de ocio por exceder el horario permitido.

Pese a la intensidad de la noche, el balance que hace el cuerpo de seguridad municipal es que “no se produjeron incidencias graves”, como trasladó a este diario el Ayuntamiento. La Policía Local ya anunció que se desplegaría un dispositiv especial de más de 420 agentes para atajar especialmente conductivas delictivas en la noche del 31 en puntos calientes como los propios cementerios, sin que hayan trascendido robos ni actos vandálicos en las zonas sagradas.