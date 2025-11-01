'¡Visca la Maredéu'!: La patrona de Elche, coronada por todo lo alto

Es difícil calibrar, entre tanta euforia y sentimiento, lo que puede llegar a sentirse dentro de la basílica de Santa María en ese preciso instante en el que se despliega el Araceli para coronar a la patrona de Elche y una lluvia de oropel lo inunda todo de esperanza, como el propio obispo señaló horas antes sobre lo que suponía el mensaje del drama asuncionista. Pues este sábado, Día de Todos los Santos, la representación extraordinaria de La Festa elevó más el tono que de costumbre porque se estaba poniendo el broche dorado, y también esta vez floreado, a un intenso Año Jubilar por el que la ciudad ha llegado a ser desde sede cofrade nacional hasta el lugar para fomentar la evangelización y debatir del futuro de la Iglesia, como ocurrió hace meses con el congreso mariológico.

Flores

Si la Vespra ya fue intensa, con una alfombra de pétalos de rosa marcando el camino al cortejo hacia el cadafal, el segundo acto del Misteri no dejó indiferente. Esta vez la Puerta Mayor de Santa María también se inundó de flores, dejando al descubierto el mosaico de teselas de la Virgen de la Asunción, y el camino por el andador ya había perdido el claro motivo floral que se diseñó por la mañana y que una vez tras el paso de las Marías y el público en la procesión quedó deshecho.

Había dudas entre algunos presentes sobre si los pétalos se retirarían por la tarde por el riesgo de resbalones cuando la judiada entrase en escena para impedir el entierro de la Virgen, pero al final no pasó ni una cosa ni la otra.

Apostolado y judiada, paralizados durante la coronación / Matias Segarra

Judíos

Después de representarse el milagro, por el que los judíos quedan paralizados al intentar destruir el cuerpo, y terminan bautilizados por San Pedro recibiendo la palma que iba para la Maredeu, los últimos cinco minutos marcaron indudablemente el clímax mientras una basílica abarrotada contemplaba a la patrona coronada y luciendo su manto de las Clarisas de 1931 recién restaurado, dos detalles clave que no pudieron apreciarse en los ensayos anteriores. El público se deshizo en viscas a la Maredéu mientras un estruendoso aplauso anunciaba que estos cuatro intensos días de Misteri en estado puro habían llegado al final.

Invitados

Entre las notas anecdóticas de la jornada podría destacarse que el exceso de cohetería final provocó que no se escuchara bien el Gloria Patri, e incluso había más de alguna cara de circunstancia entre la Capella. Instantes después podía contemplarse también la ilusión y el arrojo con con el que el alcalde, Pablo Ruz, repartía desde la tribuna los fragmentos de la palma de San Juan al público acompañado de su homónimo alicantino, Luis Barcala, que fue uno de los invitados desde el Ayuntamiento por la tarde junto a la consellera Marian Cano. El comisario de la Policía Nacional Pedro Montore y los diputados Sandra Pascual, Lucía Peral y Miguel Pascual, que también acudieron a la Vespra, compusieron el listado de invitados por el Consistorio.

Por parte del Patronato del Misteri se encontraba el obispo José Ignacio Munilla e Isabel Tatay Valero, subdirectora General de Coordinación Operativa y Apoyo al Sector Público Instrumental de carácter Cultural en la Generalitat.