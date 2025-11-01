El Misteri se engrandece en Elche entre una alfombra de pétalos

Este 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, se disfrutó por las calles de Elche como como la jornada importante que era. Con un sol de justicia las campanas de Santa María fueron repicando más de diez minutos antes de que se iniciase dentro de la basílica la Vespra, con la que el Misteri empezaba a despedir un ciclo de representaciones que se iniciaron el pasado viernes 25 de octubre con el primero de los ensayos generales.

La solemnidad del momento se notó desde la salida del cortejo por la ermita de San Sebastián, al son del Abanico de Javaloyes por la Banda Sinfónica de Elche, donde solo con ver el semblante de los patronos, cantores y de la Tripleta uno podía intuir el incansable trabajo que hay detrás para hacer vibrar los corazones en cuestión de minutos. Sí que este sábado, a diferencia de las otras jornadas, los protagonistas que encarnan el drama asuncionista llegaron a posar a las puertas del museo de la Festa con el alcalde, Pablo Ruz y diferentes invitados por parte del Ayuntamiento, como fue el caso por ejemplo del presidente del Senado, Pedro Rollán; y del Patronato entre quienes se encontraba el obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, quien horas después presidiría la procesión-entierro.

Una tradición recuperada

Apenas instantes después de esta primera aparición, por la Puerta Mayor y ante el imponente toldo azul y blanco al cortejo se abrió paso entre una infinita alfombra de pétalos de rosa hasta el Cadafal en la que destacaba el símbolo de la Virgen de la Asuncion coincidiendo con el 75 aniversario de la proclamación del Dogma por el Papa Pío XII.. La idea del colorido estampado en tonos rojos, amarillos y blancos se realizó de forma extraordinaria por el cierre del Año Jubilar y con esta apuesta se recuperó aquella tradición de elaborar alfombras florales perdida en 1959 en el Misteri. La idea fue del patrono Héctor Cámara, y meticulosamente fue compuesta casi a contrarreloj en la pasada noche tras el último ensayo por el restaurador José Vicente Bonete y un equipo de devotos de La Vilajoiosa.

El tenor Javier Cuenca debutó en el Ternari en esta representación extraordinaria de la Vespra / Matias Segarra

Antes de iniciarse la primera parte del drama asuncionista, el rector de Santa María, Vicente Martínez, aprovechó para recordar cómo se vivió en 1950 aquella declaración del Dogma de la Asunción y señaló que este 2025 era un año de agradecimiento a Dios "por el don de la fe", aunque también quiso agradecer a la patrona "porque siempre vela para llevarnos a Jesucristo", a la Iglesia, "porque a través de ella nos llega la fe que se transmite dando a luz obras tan hermosas como la que viviremos", en referencia al Misteri. De igual modo recordó a todas aquellas personas que a lo largo de cinco siglos han hecho posible mantener el drama sacro lírico, "dedicando esfuerzos, salud y bienes".

Por último quiso dedicar sus palabras a la infinidad de cantores y niños, a los que llamó "héroes del Misteri" por haber estado siempre ahí "superando nervios y miedo a las alturas" por tal de seguri con la tradición de sus mayores.

Cánticos

Ante una basílica de Santa María llena hasta la bandera, los cánticos desconsolados de María Mayor, en la piel de Santiago Sánchez como el día 25, captaron las primeras atenciones de un público entregado que incluso aguardaba paciente de pie porque no había localidades libres en los puntos más vistosos del templo. A diferencia del 31 de octubre, donde fue necesario cerrar completamente la basílica para que no se colase el ruido de la fiesta de Halloween, este sábado tranquilo por las calles permitió vivir la dormición de la Virgen con una solemnidad especial mientras incidían los rayos de sol de la puerta lateral, con familias al completo atentas a cada gesto y cada entonación.

Fieles con los móviles

Y si hubo en esta primera parte un momento que más encandilase, porque solo había que ver cómo una marea de fieles sacaban el móvil apuntando al cielo, fue cuando el órgano anunció que se desplazaba la imponente magrana con el canto de Eric Navas como Ángel.

Para el ilicitano era la tercera vez consecutiva en el papel en este ciclo de otoño y se le notaba una seguridad extrema en la voz mientras bajaba a más de 20 metros de altura desde el cénit. Una sensación similar se notó en la bajada y subida del Araceli ya con el alma de la Virgen de la Asunción. La jornada también fue ciertamente especial para el tenor Javier Cuenca, de los más jóvenes entre la Capella, que debutó en el Ternari después de interpretar en 2024 el papel de San Juan a su salida del coro juvenil.

Tras un silencio casi sepulcral, si no fuera porque era difícil silenciar a la gran marea de fieles, se inició al filo del mediodía la procesión-entierro en el que la patrona lució el manto de las Clarisas restaurado.