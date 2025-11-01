Giro total en Clara Campoamor: las obras contra socavones cerrarán toda la calle de Elche

Las obras para solucionar los socavones de la calle Clara Campoamor de Elche, en el barrio de Carrús, comenzarán este lunes con una importante novedad respecto al plan inicial: el Ayuntamiento ha decidido actuar en toda la vía a la vez, en lugar de hacerlo por fases como se había previsto para minimizar el impacto en el tráfico y la actividad del entorno.

El concejal de Espacios Públicos, José Claudio Guilabert, confirmaba a INFORMACIÓN que, «por cuestiones técnicas y de tiempos se va a acelerar todo el proceso y se va a abrir toda la calle a la vez, en el tramo afectado y en sus dos sentidos de la circulación», por lo que a partir del lunes se cerrará al tráfico. El edil subraya que la intención municipal es «acabar cuanto antes, teniendo en cuenta que el plazo que se ha dado a la empresa es de tres meses».

Las obras son una reivinidicación histórica del barrio, de más de una década, pero las denuncias vecinales se recrudecieron al aparecer más grietas en los edificios, hundimientos en aceras y cortes de agua por daños en las tuberías. De esta manera, el gobierno municipal reaccionó rápidamente aplacando las manifestaciones de los moradores y anunció un plan urgente en la zona. Y total. Ahora, el Ayuntamiento acometerá por fin la reurbanización integral del área afectada. El presupuesto asciende a 443.000 euros, una cifra que se financiará mediante préstamos municipales y no con el fondo de contingencia.

Imagen de un estudio realizado en febrero en la zona afectada por las grietas en la calle Clara Campoamor de Elche / Áxel Álvarez

La portavoz de la junta de gobierno local, Inma Mora, ya explicó que el expediente fue aprobado el pasado verano y que, tras el periodo de licitación, las obras se iniciarían en septiembre. No ha sido ese mes, ni el siguiente, pero sí el primer lunes de noviembre, cuando los trabajos van a iniciarse. Así reza en cartelería colocada por los servicios municipales en la zona para que los vecinos retiren sus vehículos y se preparen para la intervención. El proceso tiene como objetivo dar una solución definitiva a uno de los puntos más degradados de Carrús. El proyecto comprende la demolición total del vial, la renovación del colector principal, la reconstrucción del pavimento, la instalación de nuevo arbolado, aceras accesibles y mobiliario urbano. Actuaciones que el alcalde, Pablo Ruz, calificó en su momento como «sin precedentes en esta zona y necesarias para garantizar la seguridad y la calidad de vida de los vecinos».

Intervención de urgencia

Más recientemente, los residentes de Clara Campoamor llevaban meses reclamando una intervención urgente. En enero pusieron la voz de alerta por el hundimiento de las aceras y la aparición de grietas, y en mayo incluso organizaron una movilización vecinal para exigir soluciones. Aquella protesta llevó al alcalde y a su equipo a visitar la zona y comprometerse a incluir la actuación en el plan de inversiones.

Desde entonces, Aigües d’Elx ha estado trabajando en la reparación de las tuberías dañadas, que se realiza por tramos. Estos trabajos se retrasaron varias semanas al detectarse la presencia de amianto, lo que obligó a elaborar un plan de seguridad específico. Una vez completadas esas actuaciones, la empresa pública dejó preparado el terreno para que comiencen los trabajos de reurbanización general. La intervención abarcará los números 10 a 18 y 29 a 39 de la calle, y aunque el proyecto contemplaba inicialmente tres meses de ejecución, desde el Ayuntamiento admiten que el calendario podrá variar en función del estado real del subsuelo, una de las incógnitas que más preocupa a los técnicos.

Previsión de molestias

El nuevo planteamiento implicará levantar por completo la calzada en toda la zona afectada. Para ello, el Consistorio ha programado un corte total al tráfico desde el lunes. Los vehículos privados tendrán que buscar itinerarios alternativos, mientras el servicio de autobús se desviará por el Camí dels Magros, donde ya existe una parada. «Sabemos que va a generar molestias, pero creemos que es la manera más rápida y eficaz de resolver el problema», apunta Guilabert, quien insistió en que la prioridad es garantizar la seguridad estructural y evitar nuevos hundimientos. El concejal reconoció que el proyecto es uno de los más complejos que afronta el Ayuntamiento en esta legislatura. No obstante, aseguró que el gobierno local está decidido a acelerar los plazos para devolver la normalidad a los vecinos cuanto antes.