Un canto fúnebre entre aires renovados en la Procesión Entierro de la patrona de Elche

A diferencia de lo que ocurre cada 15 de agosto, este 1 de noviembre la patrona de Elche no fue velada durante una larga noche, como ocurre en la Roà entre el fin de la Vespra y la Festa. Un detalle importante en las representaciones extraordinarias del Misteri en este ciclo de otoño que sirvió para adentrar mucho más al público en esa escenificación del dolor. Tras la muerte de María, acompañada del apostolado, innumerables vecinos y visitantes se quedaron pendientes de cómo se iniciaba una comitiva fúnebre en la Procesión Entierro. Con lo cual, rozaba el mediodía cuando las campanas de Santa María empezaron a repicar, sonó el Himno de España y acto seguido los cantores interpretaron "In exitu", ese salmo de la Biblia cantado en tono triste y lánguido mientras las tracas fueron abriendo paso a la Maredéu para anticipar el final del drama asuncionista, la coronación y asunción a los cielos, aque vendrá por la tarde de este Día de Todos los Santos con La Festa a las 17 horas.

Entre los cánticos de liberación, transición y entrada a un nuevo estado tanto físico como espiritual la imagen de la Virgen fue venerada por el núcleo histórico, y en esta ocasión estuvieron puestas las atenciones, más si cabe, sobre la imagen yacente ya que iba ataviada con el manto elaborado por las monjas Clarisas en 1931 y que desde hace casi tres lustros no había podido lucir porque se estaba sometiendo a un completo trabajo de restauración, al igual que el conocido como cojín de las Abejas del siglo XIX.

Los apóstoles y judíada en un momento de la Procesión Entierro este sábado en Elche / Matias Segarra

Restauración

Fue el pasado viernes, horas antes del último de los ensayos generales, cuando el alcalde, Pablo Ruz, presentó sobre el camarín el estado que presentaba la valiosa pieza en la que ha intervenido corriendo deformaciones el Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación (IVCR+I), un organismo que depende de la Conselleria de Cultura. Esta auténtica obra, que sobrevivió al incendio en la basílica y que fue obsequio de los ilicitanos a la Maredéu, llegó justo a tiempo para el colofón del Año Jubilar con el que desde el 1 de noviembre de 2024 se han conmemorado los 75 años desde la declaración del dogma por el Papa Pío XII.

La jornada, más primaveral que otoñal, rozó los 25 grados, lo que animó a que hubiera una multitud de fieles que se animaron a acompañar a la Virgen, siendo una de las procesiones extraordinarias más numerosas que se recuerdan de los últimos años. Desde las terrazas llenas había también ciudadanos expectantes con los cánticos que traspasaban las calles. Al igual que en las pasadas fiestas, el obispo Juan Ignacio Munilla presidió el acto al que se sumaron, como si de la misma procesión del 15 de agosto se tratase, tanto comisiones festeras de los barrios y las pedanías, así como buena parte de la corporación municipal, como fue el caso del alcalde, Pablo Ruz, que cedió el espacio de la presidencia al presidente del Senado, Pedro Rollán, quien acudió como invitado.

Palio

La procesión, que contó con elementos que ya se incorporaron el pasado agosto como el palio de ocho varales ofrecido por Ruz, fue ciertamente ágil ya que en prácticamente una hora la imagen regresó a la basílica para la eucaristía que ofrecería el obispo. El prelado, a modo de balance de lo que ha sido este Año Jubilar, expuso a INFORMACIÓN que ha sido un ejercicio “intensísimo” en el que la basílica de Santa María “ha sido corazón de la catolicidad en España”, acogiendo a cientos de miles de fieles y numerosos encuentros eclesiales.

El prelado insistió en que el Misteri “no solo es bello, sino que es bello porque es verdadero”, y defendió la necesidad de hacer “pedagogía de la belleza”, mostrando que esta tradición “tutela una verdad que es buena para el corazón del hombre”. Munilla también quiso compartir una anécdota personal ocurrida durante la representación, cuando recibió la noticia del fallecimiento de una persona cercana. “En ese instante —explicó— he pensado que esta celebración de la Asunción es, sobre todo, una celebración de esperanza. Muchos ilicitanos, al ver subir a la Virgen al cielo, elevan también en su corazón a sus seres queridos”. En este sentido, recordó que la coincidencia con el Día de Todos los Santos dota al Misteri de un sentido “más profundo, de comunión y esperanza en la vida eterna”.