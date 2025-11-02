¿Está en peligro el cantueso del Pantano de Elche?
Ecologistas de AHSA aseguran que las motos y las bicis dañan el enclave y urgen la declaración de paraje natural para proteger las plantas endémicas y las aves rapaces
Ni una ni dos veces los ecologistas han puesto el grito en el cielo por la celebración de pruebas deportivas en entornos naturales o el impacto que pueden ocasionar vehículos circulando campo a través en algunos espacios ilicitanos. Desde Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) han lanzado una última alerta después de que tuvieran constancia de usuarios practicando motocross junto al Pantano de Elche, situación que han puesto en conocimiento de la Policía Local ante lo que entienden que es una vulneración del medio natural por hallarse dentro de la cuenca de afección de la zona húmeda catalogada, además de formar parte del futuro paraje natural municipal, actualmente en tramitación.
Alto valor paisajístico
El grupo ecologista insiste en que se trata de un paraje con un alto valor ambiental paisajístico, geológico y con una diversidad botánica notoria. Sostienen que está protegido por la legislación europea como hábitat de interés comunitario, conteniendo especies emblemáticas como la planta aromática «cantaueso» Thymus moroderi, Por otra parte, este sector es una zona sensible desde un punto de vista ornitológico por ser un área de campeo de diferentes especies de aves rapaces protegidas. AHSA sostiene que la actividad denunciada, además de vulnerar la legislación autonómica, en concreto el Decreto 8/2008 por el que se regula la circulación de vehículos por terrenos forestales, está provocando una grave degradación de este ecosistema.
Condiciones extremas
El colectivo recuerda que el clima termomediterráneo y las lomas del entorno del pantano, con un sustrato con escasa materia orgánica, condiciona una frágil y excepcional vegetación adaptada a unas condiciones extremas y muy sensible a agresiones como la circulación de vehículos. Manifiestan, además, que se da el caso de que la inestabilidad de los terrenos provoca la desaparición de la cubierta vegetal, así como el agravamiento de procesos erosivos de difícil y costosa recuperación.
Por ello, desde AHSA alertan de que la intensa circulación de bicicletas de montaña también está provocando un grave deterioro de estos ecosistemas y considera urgente que se culmine la tramitación del Paraje Natural Municipal del Pantano de Elche, con el que el Ayuntamiento abarcaría buena parte de las sierras prelitorales ilicitanas, para ademas de proteger adecuadamente estos hábitats, ponerlos en valor y divulgar a la ciudadanía su importancia.
