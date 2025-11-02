Cuenta atrás para el Mercado Medieval de Elche entre humor barroco y visitas a la casa de un marqués

De ponerse uno en la piel de Onofre, un "buscavidas" del siglo XVII, hasta meterse en las entrañas de la esgrima escénica. La XXX edición del Festival Medieval de Elche está cargando de arte, historia, danza y humor las calles de la ciudad y algunos de los principales edificios culturales este segundo fin de semana también va cargado de espectáculos. Justo en la antesala del Mercado Medieval, que llenará de artesanía y gastronomía el entorno de la basílica de Santa María y las calles próximas del centro histórico del 6 al 9 de noviembre.

Este mismo domingo, 2 de noviembre, el protagonismo se trasladó al Centro Cultural Las Clarisas, donde la Compañía valenciana Adán Rodríguez presentó “Ñaque: Del Medievo al Barroco Español”, una propuesta teatral que hiló con humor en un formato muy cercano donde se hizo recorrido por la poesía más popular de la literatura clásica española. Versos de Gonzalo de Berceo, el humanismo del Renacimiento y los ecos barrocos de Calderón de la Barca se entremezclaron en un montaje ágil y pedagógico que sacó algunas risas.

Un momento de la representación teatral este domingo en las Clarisas de Elche / Matías Segarra

Palacio de Altamira

Ya por la tarde, a partir de las 18 horas, está previsto desde el Palacio de Altamira el espectáculo “El poeta soldado”, una producción de la madrileña Cía. Armonía Danza, que combinará danza, teatro y poesía para recrear una fiesta cortesana en los tiempos del Marqués de Santillana, Don Íñigo López de Mendoza.

Entre nobles, damas y caballeros, la obra revivirá la estética que se estilaba seis siglos atrás, evocando la belleza del amor caballeresco y la necesidad de concordia en tiempos de guerra.

La dirección coreográfica de Marco Bendoni y el trabajo de la directora y bailarina Sofía Grande ofrecerán una puesta en escena elegante y rigurosa, en la línea del trabajo de divulgación histórica que caracteriza a la compañía.

Espectáculo piromusical

Uno de los actos más icónicos llegó este sábado, tras el cierre de las representaciones extraordinarias del Misteri y del fin del Año Jubilar, cuando se ofreció por la noche un espectáculo piromusical, a cargo de la pirotecnia Peñarroja que ofreció efectos digitales con luces al son de melodías medievales bajo el nombre 'Celebratio', seña de identidad de esta edición.

Programa pendiente

El festival todavía tiene pendientes algunas obras como Ecos de las Tres Culturas, el próximo jueves a las 20 horas en las Clarisas, en el que el dúo Salma Vives y Fernando Depiaggi harán un recorrido sensorial por la música medieval. El viernes La lengua en pedazos, que recibió el premio nacional de literatura, llegará a este mismo escenario a las 20.30 horas mientras que el viernes se representará La Leyenda de Ignis a las 19 horas en la Plaça de Baix. Misma hora y escenario en el que al día siguiente, el sábado 8 de noviembre, un cuarteto de cuerda recreará reinos fantásticos.