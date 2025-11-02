Vivir como una reina por 24 horas: La granada mollar de Elche lo ha hecho posible

Dormir en un hotel exclusivo, comer en un restaurante con estrella Michelín y contemplar un Patrimonio de la Humanidad momentos antes de adentrarte en uno de los jardines más reconocidos. Podría parecer un plan idílico, y en la cabeza de la inmensa mayoría de la población lo es, pero la granada mollar de Elche ha hecho posible que una madre y su hija puedan vivir como reinas por 24 horas.

La Denominación de Origen Protegida (DOP) ha repetido este otoño con éxito la experiencia “Vivir 24 horas como una reina”, una iniciativa que permite descubrir la riqueza del territorio del fruto ilicitano a través de vivencias únicas basadas en la gastronomía, la cultura y el territorio.

La ganadora del sorteo, que ha registrado más de 22.000 participaciones, fue Verónica Parera Delgado, de Sant Pol de Mar (Barcelona) que ha podido disfrutar junto a su hija Júlia González Parera un fin de semana inolvidable gracias a las granadas de Elche, conocidas como la reina de todas las granadas porque es la única del mundo que tiene Denominación de Origen Protegida.

Una de las afortunadas recoge la corona para vivir como una reina por 24 horas / INFORMACIÓN

Misteri

Entre las actividades realizadas destacó la asistencia este 1 de noviembre a la primera parte del Misteri d’Elx, La Vespra, donde pudieron admirar la ‘magrana’ del Misteri, uno de los símbolos más representativos de esta joya declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Además ambas reconocieron que era la primera vez que visitaban Elche y quedaron impactadas con el drama asuncionista, especialmente cuando se abrió la magrana y salió en escena el Ángel.

Huerto del Cura

También realizaron una visita privada al Jardín Artístico Nacional Huerto del Cura y degustaron un menú muy especial dedicado a las reinas y protagonizado por la granada mollar de Elche. Durante su estancia, durmieron en un hotel exclusivo en pleno corazón del Palmeral de Elche, disfrutaron de una sesión de masaje y spa, y se desplazaron con un coche de época con chófer privado, reforzando el carácter distinguido de la experiencia. Además, el artista ilicitano Moisés Cerezo les realizó un retrato al óleo y cenaron en el restaurante La Finca, de la chef ilicitana Susi Díaz (1 estrella Michelin), embajadora de las granadas de Elche.

Aunque el vuelo en globo previsto no pudo realizarse debido a las condiciones meteorológicas, la organización quiso mantener el espíritu de la experiencia ofreciendo una alternativa muy ligada a la identidad local: una ruta de compras por el comercio ilicitano, donde las ganadoras se llevaron un par de zapatos fabricados en Elche, capital del calzado, y una visita al litoral para completar su recorrido por el territorio.

Como auténticas reinas

Para Verónica y Júlia, esta experiencia ha sido “una oportunidad increíble para conocer una tierra maravillosa, su gente y su producto estrella. Nos hemos sentido como auténticas reinas y nos llevamos recuerdos inolvidables”, destacaron.

Visita de las ganadoras del sorteo de la DOP de la granada mollar al Huerto del Cura de Elche / INFORMACIÓN

Por su parte, el presidente de la DOP Granada Mollar de Elche, Francisco Oliva, ha destacado que “acciones como ésta nos permiten acercar la granada mollar de Elche al público de una forma diferente, emocional y experiencial”.

Oliva inciden en que esta variedad se distingue por sus cualidades y gracias a este tipo de iniciativas demuestran que es mucho más que una fruta: "es paisaje, cultura, historia y gastronomía”.

Financiación

La campaña, cofinanciada por la Generalitat Valenciana y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, forma parte de la estrategia de promoción de la DOP para impulsar el conocimiento, consumo y reconocimiento internacional de la granada mollar de Elche.