«Que las niñas canten en el Misteri»: El ruego que puede verse desde un puente de Elche

Con rotulador permanente y sobre una lona azul pende desde uno de los puentes de Elche y desde hace días una reivindicación sobre la que se ha discutido mucho durante años: «Que las niñas canten en el Misteri». La gran pancarta se ha extendido sobre la pasarela peatonal entre el puente de Canalejas y el de la Virgen, lo que puede hacer entrever que el autor, anónimo, sabía muy bien que este era un lugar estratégico.

Al menos hasta este domingo se podía leer desde la ladera del río por la que transitan a diario innumerables deportistas así como quienes pasaron por delante para acudir a las representaciones extraordinarias de La Festa que pusieron el broche este 1 de noviembre al Año Jubilar.

La pancarta vista desde la ladera del río Vinalopó de Elche / Matías Segarra

El mensaje, en valenciano, reza textualmente: «Jo voldria fer certa petició aquest dia: prec vos que les xiquetes canten en el meu Misteri». Un ruego que apuntaría a la institución que trabaja por la preservación del drama asuncionista.

El pasado marzo ya se abrió este melón cuando en el seno de la Junta Rectora del Patronato se rechazó la propuesta de volver a incorporar voces de niñas en la Escolanía, una reivindicación que sobre todo había venido abanderando en los últimos tiempos Compromís y, en particular, su portavoz municipal, Esther Díez, que en su día formó parte de la masa coral infantil de La Festa y consideró discriminatorio que se perdiese desde principios de los 2000 esta participación, con lo que en la actualidad las mujeres solo participan dentro del coro juvenil.

Ley

Entonces se reprobó que en la Ley del Misteri, aprobada en 2005, no hay ningún punto que establezca restricciones por sexos. Otra cosa es lo que respecta a la participación en las representaciones, punto en el que se detalla que «los niños de la Escolanía podrán tomar parte a criterio del maestro de Capella», una limitación que sólo se aplica en ese caso, no en el resto de actos, sean o no litúrgicos, sean dentro o fuera de la basílica de Santa María, a los que apunta la norma, y en los que habla de Escolanía, sin mención alguna a niños ni niñas.

Concierto de la Escolanía de la Capella del Misteri d'Elx, en una imagen de archivo. / Matías Segarra

El debate de la participación en la Escolanía se abrió oficialmente en 2023 cuando su presidente ejecutivo, Francisco Borja, anunció que la Comisión de Salvaguarda iba a recopilar informes y datos para conocer los pros y los contras de que las voces femeninas pudieran estar en la masa coral infantil. Sin embargo, esas memorias nunca llegaron con lo que detractores y partidarios de esta demanda fueron exponiendo los argumentos hasta llegar a la citada votación. n

Entonces el alcalde, Pablo Ruz, también señaló que la última palabra la debía tener el mestre de Capella, partiendo de criterios meramente musicales, razonamiento que algunos vocales no acababan de ver, en el sentido de que el mestre tiene asignado un sueldo y dejar la decisión en sus manos podría acabar frenando también la entrada de niñas por el «sobreesfuerzo» que le podría suponer a la hora de trabajar las voces.

Este diario también realizó en marzo una encuesta sobre si se deberían permitir las voces femeninas en la Escolanía y este es el resultado: