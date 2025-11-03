Comisiones se une a las críticas por el abandono del IES La Torreta de Elche

El sindicato Comisiones Obreras (CC OO) se ha hecho eco este lunes de la situación que viene denunciando desde hace años el Centro Integrado Público de Formación Profesional (CIPFP) La Torreta de Elche, "un abandono institucional intolerable, mientras la Conselleria de Educación y el Ayuntamiento se pasan la responsabilidad", asegura en un comunicado. "El centro se cae a trozos, con pilares agrietados, escaleras remendadas, techos con fibrocemento y aulas donde el alumnado soporta temperaturas extremas sin soluciones reales", añade la nota. La dirección educativa ha denunciado también esta situación a la cual no se le pone remedio. En 2024 el alcalde de Elche, Pablo Ruz, aseguró en una comparecencia que uno de los principales problemas a resolver era la situación en la que se encontraban numerosos centros educativos de enseñanzas medias.

En la nota del sindicato, la Federación de Educación de CC OO Vinalopó- Vega Baja denuncia que la comunidad educativa está "expuesta a riesgos evidentes y que los informes del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat) y de la propia Dirección Territorial confirman un deterioro estructural que pone en peligro la seguridad de quienes trabajan y estudian allí. Pero la respuesta de la Administración siempre es la misma: excusas, silencios y promesas incumplidas".

Un pilar deteriorado en el IES La Torreta / Áxel Álvarez

Intervención

Hace años que el sindicato espera una intervención integral y "ya no hay margen para más retrasos, por lo que exige actuaciones inmediatas, un presupuesto extraordinario y un compromiso firme para garantizar unas infraestructuras dignas y seguras para la Formación Profesional pública de Elche y del País Valenciano. Porque la dignidad de la educación pública no se puede apuntalar".

"CC OO no callará ante esta negligencia y seguirá exigiendo a la conselleria que la educación pública y los recursos necesarios y adecuados sean una prioridad", concluye el comunicado.