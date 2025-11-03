El Ayuntamiento firma el convenio con la Acequia Mayor por tres años para la salvaguarda del Palmeral

El Ayuntamiento de Elche firmó el pasado viernes un acuerdo que ha necesitado de siete meses largos de negociación con la Acequia Mayor del Pantano. Un convenio, que puede ser prorrogable por tres años más, que pone paz a un desacuerdo que nació en abril y que llevó a los comuneros a dar un ultimátum a los responsables municipales el pasado junio para que pagaran por el agua que utilizaban para los huertos si no querían renovar el convenio vigente con el anterior alcalde, con Carlos González. Situación que tuvo su punto álgido la semana pasada, con las críticas que lanzó el presidente de los comuneros, Francisco Picó, después de que el alcalde de Elche, Pablo Ruz, asegurara que harían uso durante las 24 horas del día de una conducción para garantizar el riego del palmeral con aguas regeneradas de la Estación Depuradoras (EDAR) de Algorós. Según el presidente de los regantes, no había acuerdo al respecto y era imposible llegar al mismo porque esta acequia también se utiliza por los propios regantes de la comunidad.

Este último episodio se vivió el pasado día 28 después de que el alcalde y el concejal de Parques y Jardines, Claudio Guilabert, acudieran a ver las obras que se están realizando para conectar la conducción que viene desde la depuradora hasta el partidor de la Acequia Mayor desde el cual se suministrará el riego a los huertos, para lo cual ha sido preciso vencer el propio cauce. Tres días después de que INFORMACIÓN se hiciera eco de esta tensa situación, el Ayuntamiento de Elche y la Comunidad de Propietarios de la Acequia Mayor del Pantano han llevado a cabo la firma de un convenio de colaboración para asegurar el mantenimiento, la conservación y la puesta en valor de esta infraestructura hidráulica histórica, clave en el riego tradicional del Palmeral ilicitano.

Las aguas de la Acequia Mayor riegan el antiguo molino / Áxel Álvarez

Conservación

El acuerdo, con una aportación anual de 70.000 euros por parte del Ayuntamiento de Elche, tiene como objetivo "financiar tanto los gastos ordinarios como extraordinarios de conservación de la Acequia Mayor del Pantano, sus partidores, ramales y acequias de riego", explica el Ayuntamiento en un comunicado. Además, "permitirá seguir avanzando en la recuperación y difusión de los valores históricos, culturales y ambientales asociados a este sistema de regadío". La vigencia del convenio es de un año, correspondiente al ejercicio 2025, aunque podrá prorrogarse hasta un máximo de tres años. Una cuestión que se resolverá en menos de dos meses o se volvería a la casilla 0 de este conflicto.

Guilabert y Ruz señalan el lugar desde el cual llegará la conducción y cruzará de un margen a otro del Vinalopó / INFORMACIÓN

Por su parte, con esta firma, la Comunidad de Propietarios se compromete a facilitar el acceso del Ayuntamiento a la infraestructura y a sus terrenos anexos para su estudio, divulgación y visitas públicas, mientras que el Ayuntamiento asume el compromiso de colaborar económicamente en su mantenimiento y velar por su conservación como parte esencial del Palmeral de Elche, reconocido por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.