Crevillent instala diez nuevas fuentes en plazas y parques

El Ayuntamiento de Crevillent ha completado la instalación y renovación de diez fuentes en diferentes puntos del municipio, dentro del plan de mantenimiento y mejora de infraestructuras urbanas impulsado por el equipo de gobierno. La actuación tiene como objetivo garantizar el buen estado y funcionamiento de los espacios públicos, favorecer la accesibilidad, promover el uso responsable de zonas verdes y de ocio, y contribuir a la sostenibilidad ambiental, según informan desde el gobierno municipal.

Estas fuentes preparan los espacios públicos para los meses de más calor, ofreciendo puntos de hidratación para vecinos y visitantes, y forman parte de un compromiso constante del Ayuntamiento con el cuidado y modernización del entorno urbano.

Intervenciones y ubicación de las fuentes

El concejal de Parques y Jardines, David Amorós Candela, visitó una de las nuevas fuentes en el Parc Nou, donde resaltó “la importancia de este tipo de intervenciones, que aunque puedan parecer pequeñas, tienen un gran impacto en la calidad de vida de los vecinos y en el mantenimiento de un municipio cuidado y funcional”. Amorós añadió que “nuestro compromiso es mantener Crevillent en las mejores condiciones posibles. Actuaciones como esta demuestran la atención constante que este gobierno municipal presta al mantenimiento de infraestructuras básicas, como las fuentes, en nuestros parques y plazas”.

Una de las fuentes renovadas en el Parc Nou de Crevillent / INFORMACIÓN

Las fuentes instaladas y renovadas se distribuyen en varios espacios: en la Plaza de la Comunitat Valenciana se sustituyeron tres fuentes y se revisaron conexiones y desagües; en la Plaza Donantes de Sangre se colocó una fuente nueva con conexión y desagüe; en el Parque Ronda Sur se sustituyó una fuente e instaló nueva conexión hidráulica; en la Plaza Abel Zaplana se colocó una fuente nueva con conexión y desagüe; en el Parc Nou se instalaron dos fuentes nuevas, con conexiones y desagües revisados; y en el Paseo del Calvario se añadieron dos fuentes nuevas con sus correspondientes conexiones y desagües.

Amorós Candela destacó que estas actuaciones forman parte de un plan continuado de mantenimiento y mejora de zonas verdes, parques y mobiliario urbano, orientado a modernizar los espacios públicos y garantizar su correcto uso por la ciudadanía. “Con estas acciones buscamos hacer de nuestro municipio un lugar más amable y habitable”, concluyó el concejal.

Beneficios para la ciudadanía

La instalación de las nuevas fuentes no solo mejora la estética y funcionalidad de plazas y parques, sino que también favorece la sostenibilidad ambiental, facilita la hidratación durante los meses de verano y refuerza la accesibilidad de los espacios urbanos, beneficiando tanto a vecinos como a visitantes. Estas intervenciones se enmarcan en la política del Ayuntamiento de Crevillent de mantener un municipio cuidado, seguro y funcional, donde cada actuación, por pequeña que parezca, aporta un valor tangible a la vida diaria de la población.