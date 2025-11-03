Elche reduce a la mitad el plazo de las obras en Clara Campoamor para minimizar las molestias

La reforma integral de la calle Clara Campoamor afectada por los socavones ya está en marcha y lo hace con un objetivo claro: reducir a la mitad los plazos para minimizar las molestias a los residentes. Así lo anunciaron este lunes el concejal de Espacios Públicos en Elche, José Claudio Guilabert, y el de Promoción Económica, Samuel Ruiz, en una comparecencia en la propia vía afectada, donde detallaron los pormenores de la actuación, valorada en 373.000 euros y con un plazo de ejecución de tres meses.

El proyecto, adjudicado a la empresa Hermanos Espin, obligará al corte total del tráfico en el tramo principal de la calle para acelerar los trabajos. “Los ingenieros, después de reunirse con la Policía Local, han recomendado cerrarla de manera íntegra, sobre todo para avanzar mucho más rápido y lo que se iba a convertir en unos seis meses de actuación de la obra se ha reducido a tres meses”, explicó Guilabert.

Tramo acotado ya desde esta mañana de lunes donde se realizarán las obras en la calle Clara Campoamor de Elche / Áxel Álvarez

Obras por seguridad tras años de socavones

El edil recordó que la intervención “era un compromiso de este gobierno, la reforma integral de la zona afectada de la calle Clara Campoamor”, una actuación que responde a los socavones que se venían repitiendo “y que no habían sido atendidos por los gobiernos anteriores”. Tras el último episodio, el Ayuntamiento encargó a los ingenieros municipales un proyecto que garantizara una solución definitiva “para dotar de total seguridad a esta calle”.

El concejal explicó que los trabajos incluyen el levantamiento del aglomerado actual, la sustitución del colector subterráneo y la renovación de los entronques con las viviendas. Además, se repavimentará con hormigón para evitar futuros hundimientos. “Esta demolición va a contemplar no solo lo que es el aglomerado, sino también los bordillos y los alcorques”, señaló Guilabert, quien añadió que, una vez finalizada esa fase, la empresa acometerá la renovación íntegra de todas las aceras.

Los ediles Samuel Ruiz y José Claudio Guilabert, en la calle Clara Campoamor de Elche en el inicio de las obras / Áxel Álvarez

El responsable de Espacios Públicos admitió que la obra “nos hubiera gustado que hubiera empezado antes, pero no se ha podido, en primer lugar, por el ciberataque” que afectó al Ayuntamiento, provocando un retraso de varias semanas.

Corte total del tráfico y alternativas

El cierre total de Clara Campoamor afectará a los vecinos que habitualmente aparcan en la zona, que no podrán hacerlo en la calle ni en los aparcamientos privados, y a las líneas de autobús urbano, que se desviarán por camino de Los Magros, según detalló Guilabert. En cuanto a la circulación, se aconseja utilizar las calles paralelas de la parte interna de Carrús, en dirección norte.

El edil precisó que la intervención se centra entre las vallas situadas ya instaladas en la zona norte y la zona de Porfirio Pascual, tramo donde se detectaron las oquedades más graves. “Este contrato también contempla la realización de las catas y ahora, como se va a cambiar el colector, también se va a poder ver si existe algún tipo de hueco que será rellenado con hormigón”, añadió.

Una actuación “necesaria y definitiva”

Por su parte, el concejal de Promoción Económica y del distrito, Samuel Ruiz, subrayó que se trata de “un problema que lleva bastante tiempo afectando a las viviendas por la idiosincrasia de la construcción de la zona, lo que obligaba a una actuación firme y contundente".

Las obras de reforma de la zona de socavones y grietas de Clara Campoamor en Elche ya han empezado / Áxel Álvarez

“Nosotros no queríamos hacer más parches como se han venido haciendo hasta ahora. Queríamos escuchar las reivindicaciones de todos los vecinos y paliar para siempre este problema”, señaló Ruiz. En ese sentido, recordó que los trabajos comenzaron hace unos meses con la renovación de las acometidas de agua por parte de Aigües d’Elx, que ya ha sustituido todas las tuberías por sistemas modernos y completamente nuevos.

Respecto a la preocupación por posibles filtraciones, el edil garantizó que “se estudiaron al principio y se descartaron”. “Con esta acometida, la losa que se va a hacer y el repavimentador, los técnicos nos dicen que no debe volver a ocurrir”, afirmó.

El concejal concluyó su intervención apelando a la comprensión ciudadana: “Una vez más le pido a los vecinos que tengan ese poquito de paciencia, porque sabemos que unas obras siempre son molestas, siempre hacen ruido, pero son muy necesarias para lo que el barrio pide y necesita”.