PSOE: "El tándem Ruz-Mazón ha sido el más perjudicial para Elche”

Duras reacciones del PSOE de Elche contra Carlos Mazón tras consumarse su dimisión, críticas que se han extendido al alcalde ilicitano, Pablo Ruz. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Héctor Díez, sentenció este lunes “el fin del tándem Ruz-Mazón, el más perjudicial de la historia de Elche”. Díez recalcó que “Mazón es indigno incluso para marcharse”, al calificar la comparecencia del presidente de “realmente indigna, insuficiente e incluso defraudante”. “Quien debe decidir el futuro de la Comunidad Valenciana no es un Mazón agónico que hoy incluso se coge la baja, ni un PP débil ante un Vox que quiere aprovechar la situación”, continuó, “quien tiene que decidir el futuro del pueblo valenciano es el pueblo valenciano y, por tanto, lo único que cabe es convocar elecciones autonómicas”.

En ese sentido, y a cuenta de las declaraciones vertidas al respecto por el alcalde, el portavoz socialista ha manifestado que “hoy hemos visto a un Pablo Ruz que, desde luego, trata de parapetarse hablando inicialmente de las víctimas y, por otro lado, desvinculándose de Mazón como si no lo conociera”. Y ha recordado como el pasado miércoles “veíamos a Ruz abrazando y aplaudiendo al presidente, pero es que, además, lleva un año ofreciendo Elche como escenario para ruedas de prensa y visitas de Mazón por la puerta de atrás, haciéndonos pasar vergüenza a todos los ilicitanos”, dijo el socialista.

El socialista Héctor Díez / INFORMACIÓN

Díez afirma que el alcalde Pablo Ruz ha estado recibiendo al president en Elche “haciéndonos pasar vergüenza” y que sus palabras denotan “que se está desvinculando ahora de Carlos Mazon cuando hace unos días estaba aplaudiéndolo en el Palau en primera fila”

Víctimas

“Por tanto, que no trate a la gente de tonta: todos sabemos todo lo que ha hecho el Ruz en este año por Mazón, por mucho que intente de poner a las víctimas delante; ha habido un año para hablar de las víctimas”, subrayó Díez. El portavoz socialista insistió en que “es el principio del fin del tándem Ruz-Mazón, el más perjudicial de la historia de Elche: lo prometieron todo —tranvías, Ronda Sur, palacios de congresos, museos...— y lo único que dejan es indignidad. Que Ruz vaya pensando en 2027, porque hay que devolver la dignidad al pueblo de Elche y hay que hacerlo con un cambio político en el que el PSOE se empeña y va a estar”.