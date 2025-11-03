El General de Elche concluye que el paciente pluripatológico con cuidador externo está menos tiempo hospitalizado

Un equipo de profesionales de Atención Primaria del Departamento de Salud del Hospital General de Elche ha sido reconocido a nivel nacional por su investigación sobre pacientes pluripatológicos. El trabajo recibió el segundo premio al ‘Mejor Trabajo de Investigación Original’ en el 47º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), celebrado recientemente. Este no es el primer premio que recibe este área sanitaria recientemente.

La investigación, titulada "Cuidadores y pacientes pluripatológicos", analiza cómo el tipo de cuidador principal, ya sea familiar o externo, afecta la gestión de pacientes con múltiples enfermedades crónicas. Según los resultados, los pacientes con cuidador externo presentaron un menor número de ingresos hospitalarios, una estancia media más corta y una menor polimedicación, lo que sugiere una mejor gestión de su cronicidad y optimización del uso de recursos sanitarios.

Perfil de cuidador y su impacto en la cronicidad

Inmaculada Candela, médica de familia del centro de salud del Raval y autora principal del estudio, señala que “el trabajo concluye que el tipo de cuidador constituye un determinante social relevante en el manejo de pacientes pluripatológicos”. La especialista destaca que, ante el envejecimiento y el incremento de pacientes dependientes, “sugerimos que la consideración del tipo de perfil del cuidador dentro de los programas de atención a la cronicidad y en las estrategias de estratificación de riesgo, puede mejorar la eficiencia del sistema y la calidad asistencial”.

El estudio se llevó a cabo con una muestra de 398 pacientes, mostrando diferencias significativas entre los grupos con cuidadores familiares y externos. Los datos reflejan que la presencia de un cuidador externo no solo reduce las hospitalizaciones, sino que también facilita un seguimiento más eficaz de los tratamientos y una menor necesidad de medicación múltiple, con el consiguiente beneficio para la gestión clínica y la calidad de vida del paciente.

El estudio que surge en Elche ha sido reconocido con el segundo premio al ‘Mejor Trabajo de Investigación Original’ en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria / INFORMACIÓN

Reconocimiento nacional y excelencia investigadora

Este galardón resalta la excelencia investigadora de la Atención Primaria ilicitana en el ámbito de la cronicidad compleja y ofrece información de valor que puede servir para optimizar la atención sanitaria a nivel nacional. La investigación aporta evidencia sobre cómo factores sociales, como el tipo de cuidador, influyen directamente en los resultados clínicos de los pacientes pluripatológicos y puede orientar futuras políticas de salud y programas de cronicidad.

Equipo investigador

Los autores de la comunicación premiada son Inmaculada Candela García, Belinda Santonja Fernández, Francisco Javier Pazos, Carmen Aracil, Lara Díez y Ana María Santa. Su trabajo proporciona un referente para seguir explorando estrategias que mejoren la eficiencia del sistema sanitario y la calidad de la atención de pacientes con elevada dependencia.

El estudio ilustra la importancia de incorporar la evaluación del cuidador en la planificación de la atención sanitaria y evidencia cómo la colaboración con cuidadores externos puede tener un efecto positivo en la salud de pacientes pluripatológicos, reduciendo la presión sobre los servicios hospitalarios y mejorando la gestión de su cronicidad.