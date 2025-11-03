José Luis Gil, experto en Inteligencia: “Es muy alarmante el uso de menores para cometer delitos por parte del crimen organizado”

José Luis Gil Valero, coordinador de la II Jornada sobre Inteligencia, Terrorismo y Crimen Organizado del CEU Universidad Cardenal Herrera de Elche y codelegado en España de la Asociación Europea de Analistas de Inteligencia Criminal (EACA), participaba este lunes en el evento inaugural de una cita que trata los retos de la seguridad global en un contexto internacional marcado por la interconexión, la tecnología y la criminalidad transnacional.

¿Qué objetivos principales tiene esta segunda jornada y en qué se diferencia de la primera edición?

Como objetivos generales sigue siendo lo mismo, concienciar al público en general, tanto del ámbito académico como de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en todo lo relacionado con la seguridad y la defensa, tanto nacional como internacional. La diferencia principal con la jornada anterior es el número de ponentes: hemos pasado de tres a cinco. Se consolida así la cita por segundo año consecutivo y, además de miembros de las fuerzas de seguridad, incluimos a una magistrada del Juzgado de lo Penal de Castellón y a un catedrático de esta universidad.

En un escenario internacional tan convulso como el actual, ¿cómo ha evolucionado la inteligencia criminal en los últimos años?

La inteligencia criminal evoluciona constantemente. Intentamos, como se suele decir, ir por delante de los malos, lo cual es muy difícil en un mundo cada vez más interconectado y difuso. Las palabras clave que lo definen todo son “hibridación” y “zonas grises”. Hoy se mezclan lo lícito con lo ilícito, los mercados legales con los ilegales, y es complicado trazar la línea que los separa. Por eso esta actividad se ha vuelto más multidisciplinar: ya no puede depender solo de un campo, sino que requiere enfoques criminológicos, sociales, educativos y tecnológicos.

País frontera

¿España afronta las mismas amenazas que el resto de Europa o existen diferencias?

Son las mismas, pero con un enfoque diferente. España es un país frontera. Frontera por el norte de África, en todo lo relacionado con la inmigración, y también frontera de los tráficos ilícitos que provienen de Latinoamérica, siendo puerta de entrada a Europa. Todos esos tráficos, tanto los que pasan por África como los que vienen de América Latina, acaban mayoritariamente pasando por nuestro país. Esa condición nos diferencia del resto de Europa y nos obliga a mantener una vigilancia constante.

¿Cuáles son actualmente las principales amenazas internas?

A nivel interno seguimos enfrentándonos a la amenaza del terrorismo, que sigue muy presente, sobre todo por la manipulación y propaganda que se difunde a través de redes sociales. Casi no hay semana en que no se produzca una detención por proselitismo, propaganda o radicalización. En cuanto al crimen organizado, preocupa la presencia cada vez mayor de organizaciones criminales asentadas en España, más estables y estructuradas, lo que genera pugnas entre ellas, violencia y, especialmente, corrupción. La corrupción es una de las principales armas con las que operan frente a los estados y sus instituciones.

El experto en Inteligencia José Luis Gil Valero destacó la practicidad de la II Jornada sobre Inteligencia, Terrorismo y Crimen Organizado de la Universidad Cardenal Herrera-CEU de Elche / Áxel Álvarez

¿Las herramientas contra el terrorismo son las mismas que cuando existía ETA o han cambiado?

Han cambiado completamente. La percepción es distinta y el escenario también. El mundo es ahora más pequeño y está más conectado, lo que hace que la forma de operar sea radicalmente diferente. No tiene nada que ver el terrorismo de tercera generación con el terrorismo actual. Las amenazas son más globales, más deslocalizadas y más tecnológicas.

La IA en Inteligencia

¿Hasta qué punto la inteligencia artificial está transformando el análisis del crimen?

La inteligencia artificial es ya una herramienta fundamental. Hoy en día no se concibe trabajar sin IA en el ámbito de la inteligencia criminal. Facilita muchísimo la labor, sobre todo porque cada vez hay más cantidad de datos que hay que procesar y gestionar. Sin embargo, los profesionales seguimos siendo los mismos, y por eso la IA debe estar siempre bajo supervisión humana. Puede ofrecer datos, pero el análisis, la interpretación y la valoración final solo pueden venir del experto. El factor humano sigue siendo irremplazable.

¿Qué papel desempeña la Asociación Europea de Analistas de Inteligencia Criminal (EACA)?

Nuestra asociación pretende ser un foro de unión para todos los analistas criminales de Europa. Venimos a ser la versión europea de la IACA norteamericana. En Europa aún vamos un poco por detrás porque no tenemos la misma cultura de seguridad e inteligencia criminal que los Estados Unidos, pero la EACA trabaja precisamente para reducir esa brecha. Compartimos procedimientos, análisis y ofrecemos formaciones abiertas tanto a nuestros miembros como a cualquier profesional interesado en el ámbito de la inteligencia y la criminalidad.

Para un joven interesado en este campo, ¿qué formación recomendaría?

Le recomendaría formarse al máximo en materias como derecho y criminología, pero también en historia, que es fundamental. Mucha gente no lo cree, pero sin conocer la historia no podríamos hacer gran parte de nuestro trabajo. También son esenciales los idiomas y las nuevas tecnologías, porque la globalización y la comunicación son claves en la labor de análisis criminal.

Apertura de la II Jornada sobre Inteligencia, Terrorismo y Crimen Organizado de la Universidad Cardenal Herrera-CEU de Elche / Áxel Álvarez

La CEU Cardenal Herrera celebró la II Jornada sobre Inteligencia y Crimen Organizado La Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche celebró este lunes la segunda edición de su Jornada sobre Inteligencia, Terrorismo y Crimen Organizado, tras el estreno del curso pasado. María Dolores Cano Hurtado, coordinadora del encuentro y profesora titular de Derecho Civil, explicó que el objetivo era “que la universidad se convierta también en un foro para tratar temas jurídicos y temas que interesan a la sociedad, tratados desde un punto de vista académico”. Cano destacó que la jornada buscaba ofrecer información rigurosa y profesional, evitando la desinformación que a veces rodea asuntos como el terrorismo, la inteligencia o el crimen organizado. “Pretendemos que, desde el rigor académico, intervengan especialistas en la materia, un catedrático de derecho penal y una magistrada de la Audiencia Provincial de Castellón”, apuntó. Este año, la jornada abordó el uso de drones, un tema novedoso que podía generar un mal uso, así como otras cuestiones vinculadas al crimen organizado y el terrorismo. La coordinadora subrayó que “a veces la información nos llega sesgada o con intención de alarmar, pero estos fenómenos no desaparecen aunque no aparezcan todos los días en los telediarios”. La inscripción a la jornada fue gratuita y estuvo abierta a profesionales, abogados, miembros de cuerpos de seguridad del Estado y público general interesado en estas materias, reforzando la función de servicio de la universidad hacia la sociedad.

Los problemas más recientes

¿Hay alguna amenaza que le preocupe especialmente en la actualidad?

Desde el punto de vista del crimen organizado, preocupa la implantación de organizaciones cada vez más poderosas y su infiltración en distintos niveles de la administración. También el control que ejercen sobre puntos estratégicos como puertos y aeropuertos. Por un lado, se observa un incremento del uso de la violencia y, por otro, algo muy alarmante: el empleo de menores. Es un fenómeno que estamos viendo cada vez más en toda Europa.

¿Podría poner un ejemplo de esa utilización de menores por parte del crimen organizado?

Sí. Se están reclutando adolescentes de 12 o 13 años como sicarios a través de redes sociales como Telegram o Instagram. Es algo que ya han hecho algunas organizaciones suecas y que se ha intentado replicar en España. De hecho, aquí en la provincia se desarticuló recientemente una organización sueca activa en el país que se dedicaba precisamente a reclutar sicarios adolescentes.